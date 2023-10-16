https://sputniknews.com.tr/20231016/30-bin-siginmaci-gazzede-bir-hastane-alaninda-bariniyor-bu-savasi-durdurun-olmemize-izin-vermeyin-1076398631.html
30 bin sığınmacı Gazze'de bir hastane alanında barınıyor: Bu savaşı durdurun, ölmemize izin vermeyin
30 bin sığınmacı Gazze'de bir hastane alanında barınıyor: Bu savaşı durdurun, ölmemize izin vermeyin
Yüzlerce Filistinli sığınmacı, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El Şifa hastanesinin bahçelerine sığındı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T20:15+0300
2023-10-16T20:15+0300
2023-10-16T20:15+0300
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israil-filistin sorunu
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Abu Mahmud Alian’ın 7 fertten oluşan ailesi daha bir hafta öncesine kadar çocuklarla birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya’daki apartman dairesinde yaşıyordu.Abu Mahmud, “Bombardıman başlayınca akrabalarım ile birlikte kaçtık. Her gece konutların duvarlarının altında saklandık, her gün son gün gibiydi. Geçmiş savaşlarda böyle bir dehşet yoktu. Şimdi füzeler de toplar da var, sürekli patlamalar oluyor. Her gün yürüdük ve yıkım peşimizden geliyordu. Nihayet bu hastaneye geldik, buranın daha güvenli olmasını umuyoruz. Burada çok sayıda yaralı var. Binlerce sığınmacı battaniyesiz, susuz, yiyeceksiz. Bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha ileri de gidemiyoruz. Ben artık 70’in üzerindeyim, tüm bunlar çok zor. Bu kadar yıkıma, ölüme bakmak imkansız, artık kaçacak gücüm de yok” diye konuştu. Fathiyah Ibrahim adında bir kadın ise Sputnik’e şunları söyledi: Al-Shifa hastanesinin alanında yaklaşık 30 bin Filistinli sığınmacı barınıyor. Aralarından sadece bazılarının battaniyesi var, birkaç kişinin çadırı var. İnsanlar ne olursa olsun yardım bekliyor.
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Gazzeli sığınmacı: Bu savaşı durdurun, ölmemize izin vermeyin
Gazzeli sığınmacı: Bu savaşı durdurun, ölmemize izin vermeyin
2023-10-16T20:15+0300
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Sputnik Türkiye
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israil-filistin sorunu, filistin, israil, gazze şeridi, видео
israil-filistin sorunu, filistin, israil, gazze şeridi, видео
30 bin sığınmacı Gazze'de bir hastane alanında barınıyor: Bu savaşı durdurun, ölmemize izin vermeyin
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Yüzlerce Filistinli sığınmacı, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El Şifa hastanesinin bahçelerine sığındı.
Abu Mahmud Alian’ın 7 fertten oluşan ailesi daha bir hafta öncesine kadar çocuklarla birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya’daki apartman dairesinde yaşıyordu.
Abu Mahmud, “Bombardıman başlayınca akrabalarım ile birlikte kaçtık. Her gece konutların duvarlarının altında saklandık, her gün son gün gibiydi. Geçmiş savaşlarda böyle bir dehşet yoktu. Şimdi füzeler de toplar da var, sürekli patlamalar oluyor. Her gün yürüdük ve yıkım peşimizden geliyordu. Nihayet bu hastaneye geldik, buranın daha güvenli olmasını umuyoruz. Burada çok sayıda yaralı var. Binlerce sığınmacı battaniyesiz, susuz, yiyeceksiz. Bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha ileri de gidemiyoruz. Ben artık 70’in üzerindeyim, tüm bunlar çok zor. Bu kadar yıkıma, ölüme bakmak imkansız, artık kaçacak gücüm de yok” diye konuştu.
Fathiyah Ibrahim adında bir kadın ise Sputnik’e şunları söyledi:
“Evim yıkıldı, gidecek hiçbir yer yok, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer yok. Tüm hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara sesleniyorum, lütfen yardım edin, bu savaşı durdurun, ölmemize izin vermeyin.”
Al-Shifa hastanesinin alanında yaklaşık 30 bin Filistinli sığınmacı barınıyor. Aralarından sadece bazılarının battaniyesi var, birkaç kişinin çadırı var. İnsanlar ne olursa olsun yardım bekliyor.