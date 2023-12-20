https://sputniknews.com.tr/20231220/israilli-bazi-yarali-askerler-hastaneyi-ziyaret-eden-netanyahu-ile-gorusmeyi-reddetti-1078626932.html

İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında görüşmeye katılmayı... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T02:36+0300

2023-12-20T02:36+0300

2023-12-20T02:36+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/03/1077017285_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_64aeb86173d4cd557790a95aec13214b.jpg

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi. Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.Bu arada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Sheba Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek 7 Ekim'de yaralanan siviller ve Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerle görüştüğü ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231219/erdogan-yakinda-putin-ile-gorusup-ne-yapip-edip-tahil-koridorunu-isletelim-diyecegiz--1078605110.html

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi