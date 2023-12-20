https://sputniknews.com.tr/20231220/israilli-bazi-yarali-askerler-hastaneyi-ziyaret-eden-netanyahu-ile-gorusmeyi-reddetti-1078626932.html
İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında görüşmeye katılmayı... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T02:36+0300
2023-12-20T02:36+0300
2023-12-20T02:36+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil-filistin
israil
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İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi. Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.Bu arada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Sheba Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek 7 Ekim'de yaralanan siviller ve Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerle görüştüğü ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231219/erdogan-yakinda-putin-ile-gorusup-ne-yapip-edip-tahil-koridorunu-isletelim-diyecegiz--1078605110.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında görüşmeye katılmayı reddettiği bildirildi.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi. Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.
Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.
Bu arada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Sheba Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek 7 Ekim'de yaralanan siviller ve Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerle görüştüğü ifade edildi.