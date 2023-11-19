https://sputniknews.com.tr/20231119/yemendeki-husiler-israil-gemilerine-saldiri-tehdidini-yineledi-cekilmezlerse-vuracagiz-1077552956.html
Yemen'deki Husiler 'İsrail gemilerine saldırı tehdidini' yineledi: Çekilmezlerse vuracağız
Yemen'deki Husiler 'İsrail gemilerine saldırı tehdidini' yineledi: Çekilmezlerse vuracağız
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulundu. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T14:25+0300
2023-11-19T14:25+0300
2023-11-19T14:25+0300
israil- filistin çatışması
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husi
abdulmelik husi
yemen
yemen savaşı
yemen krizi
yemen ordusu
kızıldeniz
yahya seri
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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını ifade etti. Tüm ülkelerden, İsrailli şirketlere ait veya işlettiği gemilerde çalışan vatandaşlarını çekmelerini isteyen Seri, ülkeleri söz konusu gemilerle de çalışmamaya davet eti.Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara bir tepki olarak İsrail gemilerini hedef alacaklarını tekrarlayan Seri, İsrail ve ABD'yi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 'soykırım' yapmakla suçladı.Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/israil-gazetesi-haaretz-ordunun-helikopteri-festivalde-hamaslilara-ates-acarken-sivilleri-de-vurdu-1077551649.html
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israil, husi, abdulmelik husi, yemen, yemen savaşı, yemen krizi, yemen ordusu, kızıldeniz, yahya seri
israil, husi, abdulmelik husi, yemen, yemen savaşı, yemen krizi, yemen ordusu, kızıldeniz, yahya seri
Yemen'deki Husiler 'İsrail gemilerine saldırı tehdidini' yineledi: Çekilmezlerse vuracağız
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulundu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını ifade etti. Tüm ülkelerden, İsrailli şirketlere ait veya işlettiği gemilerde çalışan vatandaşlarını çekmelerini isteyen Seri, ülkeleri söz konusu gemilerle de çalışmamaya davet eti.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara bir tepki olarak İsrail gemilerini hedef alacaklarını tekrarlayan Seri, İsrail ve ABD'yi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 'soykırım' yapmakla suçladı.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardı.