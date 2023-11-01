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Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/netanyahudan-catismalarda-olen-askerlerin-ailelerine-onlar-sehit-dustu-bu-isi-tamamlayacagiz-soz-1076956800.html
Netanyahu'dan çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine: Onlar şehit düştü, bu işi tamamlayacağız söz
Netanyahu'dan çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine: Onlar şehit düştü, bu işi tamamlayacağız söz
Yetkililerin savaşın başlamasından bu yana Gazze'deki çatışmalarda 12 askerin öldüğünü açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu bir taziye mesajı... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T12:10+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yayımladığı mesajda, "Zor bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Önemli kazanımlarımız olduğu kadar acı kayıplarımız da var. Her bir askerimizin bir dünya olduğunu biliyoruz. Tüm İsrail ulusu siz aileleri yürekten kucaklıyor. Büyük üzüntü duyduğunuz bu dönemde hepimiz yanınızdayız" dedi.Netanyahu taziye mesajını şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-multeci-kampina-saldiriyi-ustlendi-gazzede-iletisim-ve-internet-yeniden-tamamen-kesildi-1076947823.html
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Netanyahu'dan çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine: Onlar şehit düştü, bu işi tamamlayacağız söz

12:10 01.11.2023 (güncellendi: 12:16 01.11.2023)
© AFP 2023 / ABIR SULTANİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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Yetkililerin savaşın başlamasından bu yana Gazze'deki çatışmalarda 12 askerin öldüğünü açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu bir taziye mesajı yayınladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yayımladığı mesajda, "Zor bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Önemli kazanımlarımız olduğu kadar acı kayıplarımız da var. Her bir askerimizin bir dünya olduğunu biliyoruz. Tüm İsrail ulusu siz aileleri yürekten kucaklıyor. Büyük üzüntü duyduğunuz bu dönemde hepimiz yanınızdayız" dedi.
Netanyahu taziye mesajını şu şekilde sonlandırdı:

"Askerlerimiz haksız bir savaşta, evimiz için verilen savaşta şehit düştüler. Siz İsrail vatandaşlarına söz veriyorum; bu işi tamamlayacağız. Zafere kadar devam edeceğiz.”

Mülteci kampına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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İsrail mülteci kampına saldırıyı üstlendi: Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
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