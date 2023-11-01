https://sputniknews.com.tr/20231101/netanyahudan-catismalarda-olen-askerlerin-ailelerine-onlar-sehit-dustu-bu-isi-tamamlayacagiz-soz-1076956800.html

Netanyahu'dan çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine: Onlar şehit düştü, bu işi tamamlayacağız söz

Netanyahu'dan çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine: Onlar şehit düştü, bu işi tamamlayacağız söz

Yetkililerin savaşın başlamasından bu yana Gazze'deki çatışmalarda 12 askerin öldüğünü açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu bir taziye mesajı... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T12:10+0300

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israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

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israil

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

taziye

ölüm

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yayımladığı mesajda, "Zor bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Önemli kazanımlarımız olduğu kadar acı kayıplarımız da var. Her bir askerimizin bir dünya olduğunu biliyoruz. Tüm İsrail ulusu siz aileleri yürekten kucaklıyor. Büyük üzüntü duyduğunuz bu dönemde hepimiz yanınızdayız" dedi.Netanyahu taziye mesajını şu şekilde sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-multeci-kampina-saldiriyi-ustlendi-gazzede-iletisim-ve-internet-yeniden-tamamen-kesildi-1076947823.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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