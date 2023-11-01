https://sputniknews.com.tr/20231101/netanyahudan-catismalarda-olen-askerlerin-ailelerine-onlar-sehit-dustu-bu-isi-tamamlayacagiz-soz-1076956800.html
Netanyahu'dan çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine: Onlar şehit düştü, bu işi tamamlayacağız söz
Netanyahu'dan çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine: Onlar şehit düştü, bu işi tamamlayacağız söz
Yetkililerin savaşın başlamasından bu yana Gazze'deki çatışmalarda 12 askerin öldüğünü açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu bir taziye mesajı... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T12:10+0300
2023-11-01T12:10+0300
2023-11-01T12:16+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil-filistin
israil
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
taziye
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076908272_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_995ad7835ef4a25cd3dda0a169f2efde.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yayımladığı mesajda, "Zor bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Önemli kazanımlarımız olduğu kadar acı kayıplarımız da var. Her bir askerimizin bir dünya olduğunu biliyoruz. Tüm İsrail ulusu siz aileleri yürekten kucaklıyor. Büyük üzüntü duyduğunuz bu dönemde hepimiz yanınızdayız" dedi.Netanyahu taziye mesajını şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-multeci-kampina-saldiriyi-ustlendi-gazzede-iletisim-ve-internet-yeniden-tamamen-kesildi-1076947823.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076908272_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_effa6f97addd91e5bf978c02c23b1634.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benyamin netanyahu, israil-filistin, israil, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, taziye, ölüm, asker
benyamin netanyahu, israil-filistin, israil, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, taziye, ölüm, asker
Netanyahu'dan çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine: Onlar şehit düştü, bu işi tamamlayacağız söz
12:10 01.11.2023 (güncellendi: 12:16 01.11.2023) Abone ol
Yetkililerin savaşın başlamasından bu yana Gazze'deki çatışmalarda 12 askerin öldüğünü açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu bir taziye mesajı yayınladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yayımladığı mesajda, "Zor bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Önemli kazanımlarımız olduğu kadar acı kayıplarımız da var. Her bir askerimizin bir dünya olduğunu biliyoruz. Tüm İsrail ulusu siz aileleri yürekten kucaklıyor. Büyük üzüntü duyduğunuz bu dönemde hepimiz yanınızdayız" dedi.
Netanyahu taziye mesajını şu şekilde sonlandırdı:
"Askerlerimiz haksız bir savaşta, evimiz için verilen savaşta şehit düştüler. Siz İsrail vatandaşlarına söz veriyorum; bu işi tamamlayacağız. Zafere kadar devam edeceğiz.”