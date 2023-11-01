İsrail mülteci kampına saldırıyı üstlendi: Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı 26. gününde de devam ediyor. İsrail, çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına yönelik saldırıyı üstlendi. Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyuruldu.

Filistin ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 26 gündür sürüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari dün, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin can verdiği saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Gazze Şeridi'nde iletişim ve internetin yeniden tamamen kesildiği duyuruldu. Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini açıkladı.



Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.



Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

Lübnan, ülkenin güney sınır bölgelerine beyaz fosfor bombası attığı suçlamasıyla İsrail'i, BM Güvenlik Konseyine şikayet etmeye kararlı olduğunu duyurdu.

Lübnan, İsrail'i BM Güvenlik Konseyine şikayet edecek

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlerdeki Lübnan misyonuna; BM Güvenlik Konseyine "İsrail'in Lübnan'a karşı defalarca yaptığı saldırılarda beyaz fosfor kullanmasını ve Lübnan'daki ormanları ve ağaçlık alanları kasıtlı olarak yakmasını kınamak" üzere bir şikayette bulunması talimatı verdiğini bildirdi.

İsrailli yetkili Gazze'deki Filistinli yaralıların gemilere aktarılabileceğini söyledi

İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanında yaralananların Mısır sınırında kurulan sahra hastanelerine, denizde demirleyecek üçüncü ülkelerin gemilerine nakledilebileceğini söyledi.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.