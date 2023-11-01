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İsrail mülteci kampına saldırıyı üstlendi: Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
İsrail mülteci kampına saldırıyı üstlendi: Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı 26. gününde de devam ediyor. İsrail, çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerleşim... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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Mülteci kampına saldırı - Sputnik Türkiye

İsrail mülteci kampına saldırıyı üstlendi: Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

08:30 01.11.2023 (güncellendi: 08:31 01.11.2023)
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı 26. gününde de devam ediyor. İsrail, çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına yönelik saldırıyı üstlendi. Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyuruldu.
Filistin ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 26 gündür sürüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari dün, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin can verdiği saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Gazze Şeridi'nde iletişim ve internetin yeniden tamamen kesildiği duyuruldu. Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini açıkladı.

Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.
Lübnan, ülkenin güney sınır bölgelerine beyaz fosfor bombası attığı suçlamasıyla İsrail'i, BM Güvenlik Konseyine şikayet etmeye kararlı olduğunu duyurdu.

Lübnan, İsrail'i BM Güvenlik Konseyine şikayet edecek

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlerdeki Lübnan misyonuna; BM Güvenlik Konseyine "İsrail'in Lübnan'a karşı defalarca yaptığı saldırılarda beyaz fosfor kullanmasını ve Lübnan'daki ormanları ve ağaçlık alanları kasıtlı olarak yakmasını kınamak" üzere bir şikayette bulunması talimatı verdiğini bildirdi.

İsrailli yetkili Gazze'deki Filistinli yaralıların gemilere aktarılabileceğini söyledi

İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanında yaralananların Mısır sınırında kurulan sahra hastanelerine, denizde demirleyecek üçüncü ülkelerin gemilerine nakledilebileceğini söyledi.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.
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09:35 01.11.2023
Netanyahu: İsrail'in Hamas-IŞİD'e karşı yürüttüğü savaş, tüm aydın dünyanın savaşı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'in Hamas-IŞİD'e karşı yürüttüğü savaşı 'tüm aydın dünyanın savaşı' olarak niteledi.

Netanyahu, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre liderlere savaştaki son durum hakkında bilgi vererek şartsız destekleri için kendilerine teşekkür eden Netanyahu, "İsrail'in Hamas-IŞİD'e karşı savaşı, aynı zamanda tüm aydın dünyanın savaşıdır" ifadelerini kullandı.
09:06 01.11.2023
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 11 binden fazla saldırı düzenledi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde radikallerin 11 binden fazla askeri hedefine saldırı düzenlendiği özetlendi.
Saldırıların çoğu hava kuvvetleri yardımıyla gerçekleştirilirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hava saldırılarının ardından, operasyonda üçüncü aşama olan kara harekatı aşamasına geçtiklerini bildirmişti.
08:51 01.11.2023
İsrail ordusu: Gazze'deki çatışmalarda 9 asker öldü, 4'ü ağır yaralandı
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 9 askerinin öldüğünü, 4'ünün ağır yaralandığını duyurdu.
Gazze Şeridi'ndeki kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yapan İsrail ordusu, açıklamasında, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 9 İsrail askerinin öldüğünü aktardı. Öldürülen askerlerin isimlerinin yayımlandığı kaydedildi.
Çatışmalarda 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı eklendi.
08:29 01.11.2023
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BM'den 'uluslararası hukuk ihlali' açıklaması: İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı
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