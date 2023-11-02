https://sputniknews.com.tr/20231102/angelina-jolie-israilin-cibaliya-multeci-kampina-saldirisina-tepki-gosterdi-1076981858.html
Angelina Jolie, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısına tepki gösterdi
Angelina Jolie, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısına tepki gösterdi
ABD'li oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T01:09+0300
2023-11-02T01:09+0300
2023-11-02T01:09+0300
israil- filistin çatışması
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
angelina jolie
mülteci
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Dünyaca ünlü sanatçı, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.Angelina Jolie, Gazze'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor" değerlendirmesinde bulundu.Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır" ifadelerine yer verdi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/bm-israilin-multeci-kamplarina-saldirilari-savas-sucu-sayilabilir-1076980260.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), angelina jolie, mülteci
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), angelina jolie, mülteci
Angelina Jolie, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısına tepki gösterdi
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ABD'li oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu.
Dünyaca ünlü sanatçı, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.
Angelina Jolie, Gazze'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.