BM İsrail'den silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Google davayı kaybetti: 700 milyon dolar ödeyecek
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
2024 yılının öne çıkan yatırım trendleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/bm-israilden-11-filistinlinin-oldurulmesine-iliskin-iddialari-derhal-sorusturmasini-istedi-1078666329.html
BM İsrail'den silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi
BM İsrail'den silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail’den er-Rimal Mahallesi'nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinlinin... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T00:58+0300
2023-12-21T01:15+0300
israil- filistin çatışması
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
israil-filistin
israil
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078381345_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15b3442f22ae0ddae5b8bfb0c316b08d.jpg
OHCHR, İsrail askerlerinin Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'nde sivilleri öldürdüğüne ilişkin bulgular içeren bir rapor yayımladı.Bu bilgilerin, İsrail güçleri tarafından sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığı ve öldürüldüğüne ilişkin önceki iddiaların ardından edinildiği kaydedilen raporda, İsrail yetkililerinin bu iddialarla ilgili derhal bağımsız, kapsamlı ve etkili bir soruşturma başlatması gerektiği vurgulandı.Raporda, sorumluların adalet önüne çıkarılması ve bu tür ciddi ihlallerin tekrarını önlemek için önlemler alınmasının da önemli olduğu kaydedildi.İsrail güçlerinin 19 Aralık'ta 20.00-23.00 saatleri arasında er-Rimal Mahallesi'nde "Annan ailesi" ile üç akraba ailenin barındığı el-Avde binasını kuşattığı ve buraya baskın düzenlediği hatırlatılan raporda, "Medya kaynakları ve Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), tarafından aktarılan tanık ifadelerine göre, İsrail askerlerinin binayı ve burada barınan sivilleri kontrol altına alırken, erkekleri kadınlardan ve çocuklardan ayırdığı, ardından çoğunlukla 20'li yaşların sonlarında ve 30'lu yaşların başlarında olan erkeklerden oluşan en az 11 kişiyi aile üyelerinin önünde vurarak öldürdüğü iddia ediliyor" denildi.Raporda, İsrail güçlerinin daha sonra kadın ve çocukların bir odaya girmesi yönünde emir verdiği, onlara ateş ettiği ya da odaya bir el bombası atmasıyla aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu bazılarının ciddi şekilde yaralandığının da iddia edildiği yer aldı.OHCHR'nin el-Avde binasında işlenen cinayetleri doğruladığı ancak bunun detayları ve koşullarının hala soruşturulduğu kaydedilen raporda, İsrail güçlerinin olayla ilgili henüz bir bilgi vermediği de belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231221/1078665773.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078381345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bafbc8825b76abcadf56e1325787189e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi

BM İsrail'den silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi

00:58 21.12.2023 (güncellendi: 01:15 21.12.2023)
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail’den er-Rimal Mahallesi'nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi.
OHCHR, İsrail askerlerinin Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'nde sivilleri öldürdüğüne ilişkin bulgular içeren bir rapor yayımladı.
Bu bilgilerin, İsrail güçleri tarafından sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığı ve öldürüldüğüne ilişkin önceki iddiaların ardından edinildiği kaydedilen raporda, İsrail yetkililerinin bu iddialarla ilgili derhal bağımsız, kapsamlı ve etkili bir soruşturma başlatması gerektiği vurgulandı.
Raporda, sorumluların adalet önüne çıkarılması ve bu tür ciddi ihlallerin tekrarını önlemek için önlemler alınmasının da önemli olduğu kaydedildi.
İsrail güçlerinin 19 Aralık'ta 20.00-23.00 saatleri arasında er-Rimal Mahallesi'nde "Annan ailesi" ile üç akraba ailenin barındığı el-Avde binasını kuşattığı ve buraya baskın düzenlediği hatırlatılan raporda, "Medya kaynakları ve Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), tarafından aktarılan tanık ifadelerine göre, İsrail askerlerinin binayı ve burada barınan sivilleri kontrol altına alırken, erkekleri kadınlardan ve çocuklardan ayırdığı, ardından çoğunlukla 20'li yaşların sonlarında ve 30'lu yaşların başlarında olan erkeklerden oluşan en az 11 kişiyi aile üyelerinin önünde vurarak öldürdüğü iddia ediliyor" denildi.
Raporda, İsrail güçlerinin daha sonra kadın ve çocukların bir odaya girmesi yönünde emir verdiği, onlara ateş ettiği ya da odaya bir el bombası atmasıyla aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu bazılarının ciddi şekilde yaralandığının da iddia edildiği yer aldı.
OHCHR'nin el-Avde binasında işlenen cinayetleri doğruladığı ancak bunun detayları ve koşullarının hala soruşturulduğu kaydedilen raporda, İsrail güçlerinin olayla ilgili henüz bir bilgi vermediği de belirtildi.
Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
MULTİMEDYA
Hollanda'da Gazze eylemi: Öldürülen 8 bin çocuk için 8 bin çift ayakkabı
00:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала