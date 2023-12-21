Hollanda'da Gazze eylemi: Öldürülen 8 bin çocuk için 8 bin çift ayakkabı
Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Rotterdam'daki Binnenrotte Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.
Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Rotterdam'daki Binnenrotte Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.
İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.
İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.
Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adı ve yaşı okundu.
Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adı ve yaşı okundu.
Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun öldürülmesine dikkati çekmek için meydana her 10 dakikada bir çift ayakkabı konuldu.
Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun öldürülmesine dikkati çekmek için meydana her 10 dakikada bir çift ayakkabı konuldu.
Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.
Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.
Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, yaptığı açıklamada, meydanda 8 bin çift ayakkabı bulunduğunu söyledi:
Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, yaptığı açıklamada, meydanda 8 bin çift ayakkabı bulunduğunu söyledi:
"Son 75 günde Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu ayakkabıları, kaç çocuktan bahsedildiğine dikkati çekmek için topladık. Böylece insanlar onlar hakkında bir şeyler hissedebilsin, Filistinliler de insan olarak görülebilsin. Yas tutmak ve öldürülen çocukları anmak için, ama her şeyden önce artık dur demek için buradayız. Filistinli çocukları öldürmeyi bırakın. İşgali durdurun, her şeyi durdurun."
"Son 75 günde Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu ayakkabıları, kaç çocuktan bahsedildiğine dikkati çekmek için topladık. Böylece insanlar onlar hakkında bir şeyler hissedebilsin, Filistinliler de insan olarak görülebilsin. Yas tutmak ve öldürülen çocukları anmak için, ama her şeyden önce artık dur demek için buradayız. Filistinli çocukları öldürmeyi bırakın. İşgali durdurun, her şeyi durdurun."