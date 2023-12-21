Hollanda'da Gazze eylemi: Öldürülen 8 bin çocuk için 8 bin çift ayakkabı

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"Son 75 günde Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu ayakkabıları, kaç çocuktan bahsedildiğine dikkati çekmek için topladık. Böylece insanlar onlar hakkında bir şeyler hissedebilsin, Filistinliler de insan olarak görülebilsin. Yas tutmak ve öldürülen çocukları anmak için, ama her şeyden önce artık dur demek için buradayız. Filistinli çocukları öldürmeyi bırakın. İşgali durdurun, her şeyi durdurun."