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Hollanda'da Gazze eylemi: Öldürülen 8 bin çocuk için 8 bin çift ayakkabı
Hollanda'da Gazze eylemi: Öldürülen 8 bin çocuk için 8 bin çift ayakkabı
Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı.
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фото, gazze, gazze şeridi, çocuk, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, fotoğraf
фото, gazze, gazze şeridi, çocuk, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, fotoğraf

Hollanda'da Gazze eylemi: Öldürülen 8 bin çocuk için 8 bin çift ayakkabı

00:24 21.12.2023
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Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.
© AA / Abdullah Aşıran

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Rotterdam'daki Binnenrotte Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Rotterdam&#x27;daki Binnenrotte Meydanı&#x27;nda organize edilen etkinlikte, Gazze&#x27;de İsrail&#x27;in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Abdullah Aşıran

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Rotterdam'daki Binnenrotte Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

© AA / Abdullah Aşıran

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

İsrail&#x27;in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Abdullah Aşıran

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

© AA / Abdullah Aşıran

Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adı ve yaşı okundu.

Etkinlikte, Gazze&#x27;de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adı ve yaşı okundu. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Abdullah Aşıran

Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adı ve yaşı okundu.

© AA / Abdullah Aşıran

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun öldürülmesine dikkati çekmek için meydana her 10 dakikada bir çift ayakkabı konuldu.

Gazze&#x27;de her 10 dakikada bir çocuğun öldürülmesine dikkati çekmek için meydana her 10 dakikada bir çift ayakkabı konuldu. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Abdullah Aşıran

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun öldürülmesine dikkati çekmek için meydana her 10 dakikada bir çift ayakkabı konuldu.

© AA / Abdullah Aşıran

Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze&#x27;de yaşananları anlatan broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Abdullah Aşıran

Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

© AA / ROBIN UTRECHT

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, yaptığı açıklamada, meydanda 8 bin çift ayakkabı bulunduğunu söyledi:

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, yaptığı açıklamada, meydanda 8 bin çift ayakkabı bulunduğunu söyledi: - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / ROBIN UTRECHT

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, yaptığı açıklamada, meydanda 8 bin çift ayakkabı bulunduğunu söyledi:

© AA / ROBIN UTRECHT

"Son 75 günde Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu ayakkabıları, kaç çocuktan bahsedildiğine dikkati çekmek için topladık. Böylece insanlar onlar hakkında bir şeyler hissedebilsin, Filistinliler de insan olarak görülebilsin. Yas tutmak ve öldürülen çocukları anmak için, ama her şeyden önce artık dur demek için buradayız. Filistinli çocukları öldürmeyi bırakın. İşgali durdurun, her şeyi durdurun."

&quot;Son 75 günde Gazze&#x27;de 8 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu ayakkabıları, kaç çocuktan bahsedildiğine dikkati çekmek için topladık. Böylece insanlar onlar hakkında bir şeyler hissedebilsin, Filistinliler de insan olarak görülebilsin. Yas tutmak ve öldürülen çocukları anmak için, ama her şeyden önce artık dur demek için buradayız. Filistinli çocukları öldürmeyi bırakın. İşgali durdurun, her şeyi durdurun.&quot; - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / ROBIN UTRECHT

"Son 75 günde Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu ayakkabıları, kaç çocuktan bahsedildiğine dikkati çekmek için topladık. Böylece insanlar onlar hakkında bir şeyler hissedebilsin, Filistinliler de insan olarak görülebilsin. Yas tutmak ve öldürülen çocukları anmak için, ama her şeyden önce artık dur demek için buradayız. Filistinli çocukları öldürmeyi bırakın. İşgali durdurun, her şeyi durdurun."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı.
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