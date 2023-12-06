https://sputniknews.com.tr/20231206/hamas-israilli-esirlerin-hayatindan-netanyahu-sorumlu-1078122219.html
Hamas: İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu sorumlu
Hamas: İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu sorumlu
Hamas, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin hayatından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu sorumlu tuttu. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T02:56+0300
2023-12-06T02:56+0300
2023-12-06T02:56+0300
israil- filistin çatışması
hamas
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hamas
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benyamin netanyahu
israil-filistin
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Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki İsrailli esirlerin, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ölüm riski taşıdıklarını söyledi.Hamdan, "Esir takası anlaşmasının tamamlanmasının engellenmesi ve Gazze’ye saldırıların yeniden başlatılması nedeniyle Hamas, esirlerin hayatından tamamen Netanyahu'yu sorumlu tutuyor" dedi.Esir takasına işaret eden Hamdan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurmadığı müddetçe hiçbir esir takası veya müzakerenin mümkün olmadığına vurgu yaptı.Hamdan, İsrail’in Filistin halkını Gazze’den zorla göç ettirmeyi planladığı uyarısında bulunarak "Bu planlara dahil olan herkes, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, soykırım ve tehcir suçunun ortağıdır" diye konuştu.İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hedeflerinin "ulaşılmaz olduğunu" belirten Hamdan, Netanyahu ve İsrail ordusunun intikam dürtüsüyle ve kana susamış bir şekilde hareket ettiğini vurguladı.Hamdan, Netanyahu’nun zafer kazanmaktan uzak olduğunu, mevcut durumun, yenilgisinin ve savaş suçlusu olarak yargılanmasının bir başlangıcı olduğunu belirtti.Netanyahu’nun asıl hedefinin Filistin halkını ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Hamdan, bunun mümkün olmadığının altını çizdi.Hamdan, iki aydır Netanyahu ve İsrail ordusunun zafer imajı çizemediğine işaret ederek "Savaş ne kadar uzun sürerse sürsün, zafer, Netanyahu ve ordusu için gerçekleşmeyecek bir hayal, bunun için hazırlıklarımızı yaptık" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/israil-genelkurmay-baskani-tunelleri-suyla-doldurmak-iyi-bir-fikir-1078121765.html
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Hamas: İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu sorumlu
Hamas, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin hayatından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu sorumlu tuttu.
Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki İsrailli esirlerin, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ölüm riski taşıdıklarını söyledi.
Hamdan, "Esir takası anlaşmasının tamamlanmasının engellenmesi ve Gazze’ye saldırıların yeniden başlatılması nedeniyle Hamas, esirlerin hayatından tamamen Netanyahu'yu sorumlu tutuyor" dedi.
Esir takasına işaret eden Hamdan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurmadığı müddetçe hiçbir esir takası veya müzakerenin mümkün olmadığına vurgu yaptı.
Hamdan, İsrail’in Filistin halkını Gazze’den zorla göç ettirmeyi planladığı uyarısında bulunarak "Bu planlara dahil olan herkes, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, soykırım ve tehcir suçunun ortağıdır" diye konuştu.
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hedeflerinin "ulaşılmaz olduğunu" belirten Hamdan, Netanyahu ve İsrail ordusunun intikam dürtüsüyle ve kana susamış bir şekilde hareket ettiğini vurguladı.
Hamdan, Netanyahu’nun zafer kazanmaktan uzak olduğunu, mevcut durumun, yenilgisinin ve savaş suçlusu olarak yargılanmasının bir başlangıcı olduğunu belirtti.
Netanyahu’nun asıl hedefinin Filistin halkını ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Hamdan, bunun mümkün olmadığının altını çizdi.
Hamdan, iki aydır Netanyahu ve İsrail ordusunun zafer imajı çizemediğine işaret ederek "Savaş ne kadar uzun sürerse sürsün, zafer, Netanyahu ve ordusu için gerçekleşmeyecek bir hayal, bunun için hazırlıklarımızı yaptık" ifadesini kullandı.