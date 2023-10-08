https://sputniknews.com.tr/20231008/israilin-ankara-buyukelcisinden-turkiye-aciklamasi-arabuluculuga-iliskin-konustu-1076143302.html

İsrail'in Ankara Büyükelçisi'nden 'Türkiye' açıklaması: Arabuluculuğa ilişkin konuştu

İsrail'in Ankara Büyükelçisi'nden 'Türkiye' açıklaması: Arabuluculuğa ilişkin konuştu

İsrail’in Ankara Büyükelçisi İrit Lillian, Hamas'ın düzenlediği 'Aksa Tufanı' operasyonuna ilişkin, “Daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi, sürpriz bir... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T16:40+0300

2023-10-08T16:40+0300

2023-10-08T16:40+0300

dünya

israil

türkiye

savaş

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İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian videokonferans sistemi üzerinden basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Hamas'ın saldırısında ölenler arasında çok sayıda genç olduğunu, bin 800'den fazla yaralı bulunduğunu, yaralılardan birçoğunun durumunun kritik olduğunu, binlerce İsrail vatandaşının kaçırıldığını' söyleyen Lillian, "Uluslararası toplumun ya da ahlaki değerlere sahip hiç kimsenin bu olaylara kayıtsız kalamayacağını düşünüyorum. Daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi, sürpriz bir saldırıydı. Zulüm düzeyi olağanüstüydü. Detaylara girmek istemiyorum, çünkü gerçekten tüyler ürpertici detaylardan bahsediyorum” diye konuştu.'İstihbarat başarısızlığından söz etmek için erken'Büyükelçi, İsrail istihbaratıyla ilgili soru üzerine, “İstihbarat başarısızlığından söz ediliyor. İstihbarat konusu farklı bir konu. Şu anda sahadaki durum çok hassas ve biz savaştayken sorumlu aramanın zamanı değil. Ne yapacağız, bizim karşılığımız ne? Cevabı aranması gereken sorular bunlar. Şu anda bir istihbarat başarısızlığından söz etmek için erken. Durum tabii her yönüyle soruşturulacak” ifadelerini kullandı.'Türkiye'nin arabuluculuğuna ilişkin konuştu'Arabuluculuktan söz etmek için henüz erken olduğunu altını çizen Lillian, “Arabuluculuk konusu başka zaman konuşulacak. Şu an ölülerimizi saymaya çalışıyoruz. Kaç vatandaşımızın kaçırıldığını bile bilmiyoruz. Yaralıları iyileştirmeye çalışmanın muhasebesini yapıyoruz. Kaçırılan çocuklar var ve ebeveynleri canlı mı bilmiyoruz. Bir partide kutlama yapılırken kaçırılanlar var. Hayal edemeyeceğiniz kadar zalimce, insanlık dışı bir şekilde kaçırıldılar ve Gazze’ye götürüldüler. Şu anda arabuluculuk konusunu konuşma değil, karşılık zamanı. Kaçırılanların evlerine dönmesini ve bölgeye sükunet gelmesini istiyoruz. Sonra arabuluculuk durumunu ve bunda rol oynayacakları konuşabiliriz" şeklinde konuştu.'Normalleşme sürecinin savaştan etkilenmemesi gerektiğini düşünüyorum'İsrail ile Türkiye’nin normalleşme sürecinde olduğunu hatırlatan Lillian, “İsrail-Türkiye ilişkilerinin ısınma sürecine girdiğini, dünkü saldırıdan ve devam eden savaştan etkilenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Teröre karışı bence güzel bir diyalog, kendimizi nerede göreceğimizi ve iki ülke arasındaki ilişkileri ertesi gün ne olarak adlandıracağımız sorusuna iyi bir cevap olabilir” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231008/hamas-sizdi-israil-savastayiz-dedi-israil-filistin-geriliminde-son-durum-1076138427.html

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