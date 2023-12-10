İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997’ye yükseldi

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Rusya ve İran dışişleri bakanları “yaptırımlarla mücadele” belgesini imzaladı

ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir’

Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’

Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi

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Hint medyası: ‘Putin'in ABD ve Ukrayna ile ilgili öngörüsü gerçekleşmeye başlıyor’