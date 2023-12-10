https://sputniknews.com.tr/20231210/israilin-saldirilarinda-olenlerin-sayisi-son-24-saatte-297-kisi-artarak-17-bin-997ye-yukseldi-1078278778.html
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997’ye yükseldi
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997’ye yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997’ye yükseldi" açıklaması yapıldı. 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T20:02+0300
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2023-12-10T20:23+0300
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İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997’ye yükseldi
20:02 10.12.2023 (güncellendi: 20:23 10.12.2023)
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997’ye yükseldi" açıklaması yapıldı.