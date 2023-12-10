https://sputniknews.com.tr/20231210/blinken-abd-gazzede-ateskese-karsi-ateskes-sorunu-sadece-ebedilestirecek-1078278193.html

Blinken: ABD Gazze'de ateşkese karşı, ateşkes sorunu sadece 'ebedileştirecek'

Blinken: ABD Gazze'de ateşkese karşı, ateşkes sorunu sadece 'ebedileştirecek'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un Gazze Şeridi’nde ateşkese karşı olduğunu, zira Hamas’a karşı zafer kazanılmadıkça böyle bir ateşkesin sorunu... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T19:38+0300

2023-12-10T19:38+0300

2023-12-10T19:38+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

abd

israil

israil-filistin

israil ordusu

gazze

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

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ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de acil insani ateşkes karar tasarısını veto etmesini ABC televizyonuna yorumlayan Blinken, ABD’nin bölgede ateşkese karşı olduğunu, zira Hamas’a karşı zafer kazanılmadıkça böyle bir ateşkesin sorunu ‘ebedileştirmekten’ öte gitmeyeceğini söyledi.Blinken, “Şu anda Hamas hala yaşıyorken, eylem yeteneğini yitirmemişken ve 7 Ekim saldırılarını tekrarlama niyetini beyan ederken ateşkes söz konusu olduğunda, bu sadece sorunu ebedileştirir” diye konuştu.Blinken, ABD’nin esirlerin takası ve yardım tedariki amacıyla çatışmalarda kısa süreli insani duraklamaları savunduğunu hatırlattı, ayrıca Hamas'ın teslim olması durumunda savaşın ‘yarın bile’ durdurulabileceğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231210/abde-gazze-ayrimi-derinlesiyor-4-ulke-abden-gazzedeki-duruma-iliskin-net-tavir-almasini-istedi-1078276266.html

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antony blinken, abd, israil, israil-filistin, israil ordusu, gazze, bm, bm, birleşmiş milletler (bm)