https://sputniknews.com.tr/20231210/blinken-abd-gazzede-ateskese-karsi-ateskes-sorunu-sadece-ebedilestirecek-1078278193.html
Blinken: ABD Gazze'de ateşkese karşı, ateşkes sorunu sadece 'ebedileştirecek'
Blinken: ABD Gazze'de ateşkese karşı, ateşkes sorunu sadece 'ebedileştirecek'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un Gazze Şeridi’nde ateşkese karşı olduğunu, zira Hamas’a karşı zafer kazanılmadıkça böyle bir ateşkesin sorunu... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T19:38+0300
2023-12-10T19:38+0300
2023-12-10T19:38+0300
israil- filistin çatışması
antony blinken
abd
israil
israil-filistin
israil ordusu
gazze
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
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ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de acil insani ateşkes karar tasarısını veto etmesini ABC televizyonuna yorumlayan Blinken, ABD’nin bölgede ateşkese karşı olduğunu, zira Hamas’a karşı zafer kazanılmadıkça böyle bir ateşkesin sorunu ‘ebedileştirmekten’ öte gitmeyeceğini söyledi.Blinken, “Şu anda Hamas hala yaşıyorken, eylem yeteneğini yitirmemişken ve 7 Ekim saldırılarını tekrarlama niyetini beyan ederken ateşkes söz konusu olduğunda, bu sadece sorunu ebedileştirir” diye konuştu.Blinken, ABD’nin esirlerin takası ve yardım tedariki amacıyla çatışmalarda kısa süreli insani duraklamaları savunduğunu hatırlattı, ayrıca Hamas'ın teslim olması durumunda savaşın ‘yarın bile’ durdurulabileceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231210/abde-gazze-ayrimi-derinlesiyor-4-ulke-abden-gazzedeki-duruma-iliskin-net-tavir-almasini-istedi-1078276266.html
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antony blinken, abd, israil, israil-filistin, israil ordusu, gazze, bm, bm, birleşmiş milletler (bm)
antony blinken, abd, israil, israil-filistin, israil ordusu, gazze, bm, bm, birleşmiş milletler (bm)
Blinken: ABD Gazze'de ateşkese karşı, ateşkes sorunu sadece 'ebedileştirecek'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un Gazze Şeridi’nde ateşkese karşı olduğunu, zira Hamas’a karşı zafer kazanılmadıkça böyle bir ateşkesin sorunu ‘ebedileştirmekten’ öte gitmeyeceğini belirtti.
ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de acil insani ateşkes karar tasarısını veto etmesini ABC televizyonuna yorumlayan Blinken, ABD’nin bölgede ateşkese karşı olduğunu, zira Hamas’a karşı zafer kazanılmadıkça böyle bir ateşkesin sorunu ‘ebedileştirmekten’ öte gitmeyeceğini söyledi.
Blinken, “Şu anda Hamas hala yaşıyorken, eylem yeteneğini yitirmemişken ve 7 Ekim saldırılarını tekrarlama niyetini beyan ederken ateşkes söz konusu olduğunda, bu sadece sorunu ebedileştirir” diye konuştu.
Blinken, ABD’nin esirlerin takası ve yardım tedariki amacıyla çatışmalarda kısa süreli insani duraklamaları savunduğunu hatırlattı, ayrıca Hamas'ın teslim olması durumunda savaşın ‘yarın bile’ durdurulabileceğini ifade etti.