https://sputniknews.com.tr/20231022/cin-bmyi-filistinde-baris-zirvesi-duzenlemeye-cagirdi-1076600012.html
Çin, BM'yi ‘Filistin’de barış’ zirvesi düzenlemeye çağırdı
Çin, BM'yi ‘Filistin’de barış’ zirvesi düzenlemeye çağırdı
Çin hükümetinin Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Birleşmiş Milletler’i (BM) Filistin-İsrail anlaşmazlığının bir an önce çözülmesi için etkili ve geniş çaplı... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T12:41+0300
2023-10-22T12:41+0300
2023-10-22T12:41+0300
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filistin
israil-filistin
ortadoğu
çin halk cumhuriyeti
birleşmiş milletler (bm)
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Çin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Zhai Jun’un devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Mısır'da düzenlenen ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı ‘Kahire Barış Zirvesi’nde söz aldığı belirtilirken, Zhai Jun buradaki konuşmasında, “Birleşmiş Milletler, daha yetkili, daha etkili ve daha büyük ölçekli bir uluslararası barış konferansının bir an önce toplanmasını teşvik etmelidir” ifadelerini kullandı.Çin Halk Cumhuriyeti Orta Doğu Özel Temsilcisi, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasının, Filistin sorununun göz ardı edilemeyeceğini veya unutulmaya terk edilemeyeceğini bir kez daha kanıtladığını vurgularken, Filistin-İsrail çatışmasının kısır döngüsünden tek çıkış yolunun ‘İki Halk için İki Devlet’ planına geri dönmek ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231021/kahire-baris-zirvesi-35-ulke-gazze-krizi-icin-misirda-bulusuyor--1076578682.html
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Çin, BM'yi ‘Filistin’de barış’ zirvesi düzenlemeye çağırdı
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Çin hükümetinin Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Birleşmiş Milletler’i (BM) Filistin-İsrail anlaşmazlığının bir an önce çözülmesi için etkili ve geniş çaplı ‘barış konferansı’ düzenlemeye çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Zhai Jun’un devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Mısır'da düzenlenen ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı ‘Kahire Barış Zirvesi’nde söz aldığı belirtilirken, Zhai Jun buradaki konuşmasında, “Birleşmiş Milletler, daha yetkili, daha etkili ve daha büyük ölçekli bir uluslararası barış konferansının bir an önce toplanmasını teşvik etmelidir” ifadelerini kullandı.
Çin Halk Cumhuriyeti Orta Doğu Özel Temsilcisi, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasının, Filistin sorununun göz ardı edilemeyeceğini veya unutulmaya terk edilemeyeceğini bir kez daha kanıtladığını vurgularken, Filistin-İsrail çatışmasının kısır döngüsünden tek çıkış yolunun ‘İki Halk için İki Devlet’ planına geri dönmek ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunun altını çizdi.