Sunak: Tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlama çabalarınızı destekleyeceğiz

19.10.2023

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Perşembe günü, Hamas'ın Gazze'den gerçekleştirdiği korkunç terör saldırısından bu yana savaşın on üçüncü gününde İsrail'i ziyaret eden Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.Sunak'ı karşılayan Cumhurbaşkanı Herzog yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Bu yaşananların bir sınav olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Herzog, "Bu bir sınavdır, kimin dostumuz olduğunu, kimin bizimle birlikte olduğunu anlamamız gereken bir sınav. Ve siz ilk andan itibaren bizimle birlikteydiniz Sayın Başbakan. Desteğiniz, kararlarınız ve bu konudaki liderliğiniz için son derece minnettarız ve sizi açık yüreklilikle selamlıyoruz. Şu an itibariyle bir medeniyetler çatışmasının ortasındayız" dedi.Hamas'a IŞİD benzetmesi yapan Herzog açıklamalarına şu şekilde devam etti:Ziyareti sebebiyle İngiltere Başbakanı Sunak'a minnettar olduklarını belirten Herzog açıklamlarında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklalamarına verdiği yanıtta Sunak, "Burada olmak benim için bir ayrıcalık. Sizin ve halkınız için zor bir dönem ama burada olmak istedim. Her şeyden önce, tarif edilemez bir şey yaşadıktan sonra sizinle ve ülkenizle dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi barbarca bir terör eylemi, bunun ne olduğunu söylemeliyiz: kötü bir terör örgütü olan Hamas tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi. Ben buna inanıyorum. Ve biz de bunu söylemeye devam edeceğiz" cümlelerini zikretti.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ayrıca şu açıklamalarda bulundu:Filistinlilerin de Hamas'ın kurbanı olduğunu ifade eden Sunak, konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:

