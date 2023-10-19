Sunak: Tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlama çabalarınızı destekleyeceğiz
© AAİngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
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İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya gelerek BBC'nin önyargılarını tartıştı ve rehinelerin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için çalışacaklarına söz verdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Perşembe günü, Hamas'ın Gazze'den gerçekleştirdiği korkunç terör saldırısından bu yana savaşın on üçüncü gününde İsrail'i ziyaret eden Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.
Sunak'ı karşılayan Cumhurbaşkanı Herzog yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
Ziyaretiniz için son derece minnettarız. Ziraen karanlık saatimizde İsrail'i ziyarete geldiniz, ancak üstesinden geleceğiz ve galip geleceğiz ve bu bizim en iyi saatimiz olacak. Sayın Başbakan, burada, İsrail'de, ulusumuzun korkunç saldırının ardından, şokun ve travmanın ardından, her saat yanımızda taşıdığımız muazzam acıyla nasıl ayağa kalktığını göreceksiniz. Her saat başka bir hikâye, başka bir hikâye ve şok edici hikâyeler: İnsanlar yakılıyor, dikenli tellere bağlanıyor, bir ailenin tamamen katledilmeden hemen önceki halini düşünebiliyor musunuz, kafalar kesiliyor.
Bu yaşananların bir sınav olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Herzog, "Bu bir sınavdır, kimin dostumuz olduğunu, kimin bizimle birlikte olduğunu anlamamız gereken bir sınav. Ve siz ilk andan itibaren bizimle birlikteydiniz Sayın Başbakan. Desteğiniz, kararlarınız ve bu konudaki liderliğiniz için son derece minnettarız ve sizi açık yüreklilikle selamlıyoruz. Şu an itibariyle bir medeniyetler çatışmasının ortasındayız" dedi.
Hamas'a IŞİD benzetmesi yapan Herzog açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Sınırımızda ülkemize giren bir IŞİD görüyoruz. Ve bu, Tahran'dan yönetildiğini bildiğimiz bir kötülük imparatorluğu. Tahran'dan yönetilen, Lübnan'da çatalları olan, Suriye'de, Yemen'de ve Irak'ta tahribat yaratan bir şer koalisyonu. Gerçek uluslararası çıkarlar, Avrupa'nın tüm uluslarının güvenlik çıkarı budur. Biz bu anı böyle hissediyor ve böyle görüyoruz.
Ziyareti sebebiyle İngiltere Başbakanı Sunak'a minnettar olduklarını belirten Herzog açıklamlarında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
Burada olmanız, bu düşmanın askeri kabiliyetlerini ortadan kaldırmak için orada bulunduğumuz hakikatine destek hissi veriyor. Böylece burada yaşamak için düzgün, dürüst, masum insanları geri getirebiliriz ve Filistinli komşularımızla barış içinde yaşayabiliriz. Her iki ulusun da bunu hak ettiğine inanıyoruz. Ve tüm cephelerdeki çabalarınız için size minnettarız. Sizin mesajınızı, Başkan Biden'ın mesajını ve diğer liderlerin, doğal meşru müdafaa hakkımızı yerine getirebilmemiz için savaş bölgesinden çıkarılan Gazze halkına yönelik insani yardım programına duyulan ihtiyaca ilişkin mesajlarını dikkatle dinliyoruz. Ayrıca meşru müdafaa hakkımıza verdiğiniz güçlü destek ve Yahudi toplumuna verdiğiniz destek için de teşekkür ederim. Finchley'deki Sinagog'da yaptığınız konuşma Yahudi halkı ve Yahudi dünyası için çok şey ifade ediyordu, bunun için de minnettarım.
Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklalamarına verdiği yanıtta Sunak, "Burada olmak benim için bir ayrıcalık. Sizin ve halkınız için zor bir dönem ama burada olmak istedim. Her şeyden önce, tarif edilemez bir şey yaşadıktan sonra sizinle ve ülkenizle dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi barbarca bir terör eylemi, bunun ne olduğunu söylemeliyiz: kötü bir terör örgütü olan Hamas tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi. Ben buna inanıyorum. Ve biz de bunu söylemeye devam edeceğiz" cümlelerini zikretti.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ayrıca şu açıklamalarda bulundu:
Bu doğrultuda İsrail'in yanında olacağız, halkınızla ve kendinizi savunma hakkınızla dayanışma içinde olacağız. Ülkenize ve halkınıza güvenliği geri getireceğiz, rehin alınanların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlayacağız. Çünkü yapılması gereken doğru şey budur. Bunu yapmaya sadece hakkınız yok, bence bunu yapmak, ülkenize güvenliği yeniden tesis etmek sizin göreviniz. Ancak İsrail hükümetinin bu trajediye maruz kalan ailelere ve İngiliz vatandaşlarına sağladığı destek için de size minnettarım. Bunu çok takdir ediyorum ve tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak için yakın işbirliği yapmaya ve çabalarınızı desteklemeye devam edeceğimizi biliyorum.
Filistinlilerin de Hamas'ın kurbanı olduğunu ifade eden Sunak, konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Sizinle insani yardım ihtiyacını görüşme fırsatı bulduğumuz için memnunum. Filistinliler Hamas'ın yaptıklarının kurbanıdır. İnsani yardım sağlamaya devam etmemiz önemli, dün yapılan açıklamayı memnuniyetle karşıladım. Birleşik Krallık bölgeye daha fazla yardım getirmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu yardımların ihtiyacı olanlara ulaştığını görmek istiyoruz, sivil yaşamı korumak için insanların bölgeyi terk etmeleri istendiğinde ki doğru olan da budur, onlara destek olabileceğimiz her yerde bunu yapmak istiyoruz. Bu konuda kaydettiğimiz ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum. Beni burada ağırladığınız için tekrar teşekkür ederim. İki ülke arasındaki ilişkiler her zaman güçlü olmuştur. Ancak şu anda sadece dostluğumuza sahip olmadığınızı, tüm dayanışmanın sizinle olacağını bilmenizi isterim.