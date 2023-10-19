Sunak: Tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlama çabalarınızı destekleyeceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail, Gazze'deki El-Ehli hastanesine saldırdı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: "Netanyahu, Amerikan seçimleri için bir risk"
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sinir sıkışmasının sebepleri ve sonuçları
14:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yani İsrail, İran’a saldırmadan önce, savaşı İsrail’in içine taşımış oldular’
16:05
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:32
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
İsrail, Batı'yı 160 yıl geriye götürdü
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Önay Alpago: Batı sınırları kanla çiziyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Finans dünyasında yapay zeka
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci Muhammed Abu Takiya anlatıyor...
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Gazze krizinde devletlerin konumu
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: Ukrayna ordusu yakında gücünü kaybedecek
18:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
19:24
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Çin ziyareti ABD basınında
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
20:31
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231019/sunak-tum-rehinelerin-guvenli-bir-sekilde-geri-donmesini-saglama-cabalarinizi-destekleyecegiz-1076508704.html
Sunak: Tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlama çabalarınızı destekleyeceğiz
Sunak: Tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlama çabalarınızı destekleyeceğiz
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya gelerek BBC'nin önyargılarını tartıştı ve rehinelerin güvenli bir şekilde evlerine... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T14:26+0300
2023-10-19T14:26+0300
dünya
rishi sunak
isaac herzog
ingiltere
israil
israil-filistin
hamas
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076506596_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_7bf31a6008b48fbfd79eb0dfc0c50919.jpg
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Perşembe günü, Hamas'ın Gazze'den gerçekleştirdiği korkunç terör saldırısından bu yana savaşın on üçüncü gününde İsrail'i ziyaret eden Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.Sunak'ı karşılayan Cumhurbaşkanı Herzog yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Bu yaşananların bir sınav olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Herzog, "Bu bir sınavdır, kimin dostumuz olduğunu, kimin bizimle birlikte olduğunu anlamamız gereken bir sınav. Ve siz ilk andan itibaren bizimle birlikteydiniz Sayın Başbakan. Desteğiniz, kararlarınız ve bu konudaki liderliğiniz için son derece minnettarız ve sizi açık yüreklilikle selamlıyoruz. Şu an itibariyle bir medeniyetler çatışmasının ortasındayız" dedi.Hamas'a IŞİD benzetmesi yapan Herzog açıklamalarına şu şekilde devam etti:Ziyareti sebebiyle İngiltere Başbakanı Sunak'a minnettar olduklarını belirten Herzog açıklamlarında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklalamarına verdiği yanıtta Sunak, "Burada olmak benim için bir ayrıcalık. Sizin ve halkınız için zor bir dönem ama burada olmak istedim. Her şeyden önce, tarif edilemez bir şey yaşadıktan sonra sizinle ve ülkenizle dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi barbarca bir terör eylemi, bunun ne olduğunu söylemeliyiz: kötü bir terör örgütü olan Hamas tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi. Ben buna inanıyorum. Ve biz de bunu söylemeye devam edeceğiz" cümlelerini zikretti.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ayrıca şu açıklamalarda bulundu:Filistinlilerin de Hamas'ın kurbanı olduğunu ifade eden Sunak, konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231019/ingiltere-basbakani-sunak-israilli-rehinelerin-aileleriyle-bir-araya-geldi-1076505508.html
ingiltere
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076506596_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_f218466acafe370d8ac54f8d66350d59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rishi sunak, isaac herzog, ingiltere, israil, israil-filistin, hamas, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
rishi sunak, isaac herzog, ingiltere, israil, israil-filistin, hamas, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi

Sunak: Tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlama çabalarınızı destekleyeceğiz

14:26 19.10.2023
© AAİngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA
Abone olTelegram
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya gelerek BBC'nin önyargılarını tartıştı ve rehinelerin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için çalışacaklarına söz verdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Perşembe günü, Hamas'ın Gazze'den gerçekleştirdiği korkunç terör saldırısından bu yana savaşın on üçüncü gününde İsrail'i ziyaret eden Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.
Sunak'ı karşılayan Cumhurbaşkanı Herzog yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
Ziyaretiniz için son derece minnettarız. Ziraen karanlık saatimizde İsrail'i ziyarete geldiniz, ancak üstesinden geleceğiz ve galip geleceğiz ve bu bizim en iyi saatimiz olacak. Sayın Başbakan, burada, İsrail'de, ulusumuzun korkunç saldırının ardından, şokun ve travmanın ardından, her saat yanımızda taşıdığımız muazzam acıyla nasıl ayağa kalktığını göreceksiniz. Her saat başka bir hikâye, başka bir hikâye ve şok edici hikâyeler: İnsanlar yakılıyor, dikenli tellere bağlanıyor, bir ailenin tamamen katledilmeden hemen önceki halini düşünebiliyor musunuz, kafalar kesiliyor.
Bu yaşananların bir sınav olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Herzog, "Bu bir sınavdır, kimin dostumuz olduğunu, kimin bizimle birlikte olduğunu anlamamız gereken bir sınav. Ve siz ilk andan itibaren bizimle birlikteydiniz Sayın Başbakan. Desteğiniz, kararlarınız ve bu konudaki liderliğiniz için son derece minnettarız ve sizi açık yüreklilikle selamlıyoruz. Şu an itibariyle bir medeniyetler çatışmasının ortasındayız" dedi.
Hamas'a IŞİD benzetmesi yapan Herzog açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Sınırımızda ülkemize giren bir IŞİD görüyoruz. Ve bu, Tahran'dan yönetildiğini bildiğimiz bir kötülük imparatorluğu. Tahran'dan yönetilen, Lübnan'da çatalları olan, Suriye'de, Yemen'de ve Irak'ta tahribat yaratan bir şer koalisyonu. Gerçek uluslararası çıkarlar, Avrupa'nın tüm uluslarının güvenlik çıkarı budur. Biz bu anı böyle hissediyor ve böyle görüyoruz.
Ziyareti sebebiyle İngiltere Başbakanı Sunak'a minnettar olduklarını belirten Herzog açıklamlarında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
Burada olmanız, bu düşmanın askeri kabiliyetlerini ortadan kaldırmak için orada bulunduğumuz hakikatine destek hissi veriyor. Böylece burada yaşamak için düzgün, dürüst, masum insanları geri getirebiliriz ve Filistinli komşularımızla barış içinde yaşayabiliriz. Her iki ulusun da bunu hak ettiğine inanıyoruz. Ve tüm cephelerdeki çabalarınız için size minnettarız. Sizin mesajınızı, Başkan Biden'ın mesajını ve diğer liderlerin, doğal meşru müdafaa hakkımızı yerine getirebilmemiz için savaş bölgesinden çıkarılan Gazze halkına yönelik insani yardım programına duyulan ihtiyaca ilişkin mesajlarını dikkatle dinliyoruz. Ayrıca meşru müdafaa hakkımıza verdiğiniz güçlü destek ve Yahudi toplumuna verdiğiniz destek için de teşekkür ederim. Finchley'deki Sinagog'da yaptığınız konuşma Yahudi halkı ve Yahudi dünyası için çok şey ifade ediyordu, bunun için de minnettarım.
Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklalamarına verdiği yanıtta Sunak, "Burada olmak benim için bir ayrıcalık. Sizin ve halkınız için zor bir dönem ama burada olmak istedim. Her şeyden önce, tarif edilemez bir şey yaşadıktan sonra sizinle ve ülkenizle dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi barbarca bir terör eylemi, bunun ne olduğunu söylemeliyiz: kötü bir terör örgütü olan Hamas tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi. Ben buna inanıyorum. Ve biz de bunu söylemeye devam edeceğiz" cümlelerini zikretti.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ayrıca şu açıklamalarda bulundu:
Bu doğrultuda İsrail'in yanında olacağız, halkınızla ve kendinizi savunma hakkınızla dayanışma içinde olacağız. Ülkenize ve halkınıza güvenliği geri getireceğiz, rehin alınanların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlayacağız. Çünkü yapılması gereken doğru şey budur. Bunu yapmaya sadece hakkınız yok, bence bunu yapmak, ülkenize güvenliği yeniden tesis etmek sizin göreviniz. Ancak İsrail hükümetinin bu trajediye maruz kalan ailelere ve İngiliz vatandaşlarına sağladığı destek için de size minnettarım. Bunu çok takdir ediyorum ve tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak için yakın işbirliği yapmaya ve çabalarınızı desteklemeye devam edeceğimizi biliyorum.
Filistinlilerin de Hamas'ın kurbanı olduğunu ifade eden Sunak, konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Sizinle insani yardım ihtiyacını görüşme fırsatı bulduğumuz için memnunum. Filistinliler Hamas'ın yaptıklarının kurbanıdır. İnsani yardım sağlamaya devam etmemiz önemli, dün yapılan açıklamayı memnuniyetle karşıladım. Birleşik Krallık bölgeye daha fazla yardım getirmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu yardımların ihtiyacı olanlara ulaştığını görmek istiyoruz, sivil yaşamı korumak için insanların bölgeyi terk etmeleri istendiğinde ki doğru olan da budur, onlara destek olabileceğimiz her yerde bunu yapmak istiyoruz. Bu konuda kaydettiğimiz ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum. Beni burada ağırladığınız için tekrar teşekkür ederim. İki ülke arasındaki ilişkiler her zaman güçlü olmuştur. Ancak şu anda sadece dostluğumuza sahip olmadığınızı, tüm dayanışmanın sizinle olacağını bilmenizi isterim.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya geldi
13:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала