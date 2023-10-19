https://sputniknews.com.tr/20231019/ingiltere-basbakani-sunak-israilli-rehinelerin-aileleriyle-bir-araya-geldi-1076505508.html

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya geldi

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan eşinin ailesine yardım ulaşmasına ret veren İngiltere Başbakanı Sunak İsrailli rehinelerin... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T13:22+0300

2023-10-19T13:22+0300

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrailli rehinelerin aileleriyle Kudüs'teki bir otelde buluştu.Rishi açıklamasında, "Çocuğunun elinden alınması bir ebeveynin en kötü kabusudur" ve "Bu sabah bu dayanılmaz acıyı yaşayan ailelerden haberdar oldum" diye yazdı. Rishi, eski adı Twitter olan X adlı sosyal platformda yaptığı paylaşımında "Hamas teröristleri tarafından kaçırılan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya kararlı olduğunu" da ekledi.İngiltere Başbakanı Sunak, daha önce İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla'nın bölgeden çıkarılması konusunda kayıtsız kalmış hatta İngiltere basınında çıkan haberlere göre İskoçya Başbakanı'nın kayınvalidesinin bölgeden ayrılmasına izin vermemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231013/iskocya-basbakaninin-esinin-annesi-gazzede-mahsur-kaldi-insanlik-nerede-1076312291.html

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