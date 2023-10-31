https://sputniknews.com.tr/20231031/abd-savunma-bakani-austin-israil-ve-ukraynaya-verdikleri-destegin-onemini-acikladi-1076931827.html

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail ve Ukrayna'ya verdikleri desteğin önemini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail ve Ukrayna'ya verdikleri desteğin önemini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'un Ukrayna ve İsrail'e verdiği desteğin gelecek yıllardaki küresel güvenliği ve gelecek nesillerin yaşayacağı... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T22:27+0300

2023-10-31T22:27+0300

2023-10-31T22:27+0300

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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

lloyd austin

abd kongresi

abd senatosu

ukrayna

israil

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ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da konuşan Austin, günümüzde İsrail ve Ukrayna'da yaşanan çatışmaların gelecek yıllarda küresel güvenliği belirleyeceğinin altını çizerek Washington'un söz konusu ülkelere verdiği desteğin bu açıdan önem arz ettiğini belirtti.Austin, Washington'un eylemlerinin ABD'lilerin çocukları ve torunlarına miras kalacak barışı tesis edeceği iddiasında da bulundu.ABD, İsrail ve Ukrayna'ya en fazla askeri, siyasi ve ekonomik destek veren ülkelerin başında geliyor.Son olarak dün ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne İsrail'e acilen 14.3 milyar dolar yardım gönderilmesini öngören tasarı sunulmuştu.Cumhuriyetçi Parti vekilleri tarafından hazırlanan tasarıda İsrail'deki saldırılara yanıt vermek için acil ek ödenek sağlanması talep edilmişti.ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den Kiev için de 61.4 milyar dolar talep ederken bununla ilgili tasarı henüz parlamentoya sunulmadı.

https://sputniknews.com.tr/20231031/abdde-israil-icin-14-milyar-dolarlik-tasari-sunuldu-israildeki-saldirilara-yanit-icin-1076914416.html

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