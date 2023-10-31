Bahçeli: İsrail savaş suçlusudur
11:06 31.10.2023 (güncellendi: 11:26 31.10.2023)
© AAMHP lider Bahçeli
© AA
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, "İsrail savaş suçlusudur. İstanbul mitinginde İsrail lanetlendi. Türkiye zulmün karşısındadır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Türk milleti Cumhuriyet ile bütünleşmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu yaptığı bir konuşmasında, yine çürük tahtaya çivi çakmanın gayretkeşliğine sürüklenerek demiş ki; ‘Görevimiz Cumhuriyet’i, demokrasiyi taçlandırmakdır.’ İddiasını ispat edecek bir siyaset ve hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir. Cumhuriyet, demokrasi olmadan nasıl ayakta duracaktır? Kılıçdaroğlu söylesin de öğrenelim. Halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet’in demokrasiden mahrumiyeti hangi akla ve mantığa sığabilecek bir ifade sefaletidir?
Türk ve Türkiye yüzyılı başlamıştır. Türk millet Cumhuriyet’le bütünleşmiştir.
Parti kongresinde arkadaşlarına kahrolsun diyen İYİ Parti Genel Başkanı utanç verici skandala imza attı. Bizde para gibi çek karnesi gibi cebe koyulacak can değil, gerektiğinde feda edilecek can vardır. Şaibeli paraları cebe indirenlerin bunu demesi, sahibini rezil etmeye yeterli.
Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır.
Türkiye'nin sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur.
TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bölücüye hak ettiği cevabı veren Celal Adan'ın aynı sözü bizim sözümüzdür. Sayın Adan sahipsiz değildir. Yalnız değildir. İstifa çağrıları hükümsüzdür.
MHP’nin her mensubu, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesarettedir. Türkiye husumetini, siyaset malzemesi yapan azgın güruh, bize üslup dersi veremez.
Türk milliyetçilerinin alayı Türkçe bilir, fakat Meclis'te kaç milletvekili var ki Kürtçe bilsin. Gerçekleri anlatmaya başlarsak, Ankara, Diyarbakır sokaklarında dahi gezemezler.
İsrail savaş suçlusudur. İstanbul mitinginde İsrail lanetlendi. Türkiye zulmün karşısındadır.
BMGK'da 120 ülke İsrail saldırılarına karşı çıktı.
İstanbul'daki Büyük Filistin mitinginin Cumhuriyet kutlamalarını örtbas etmek için planlandığını iddia etmek, soysuz merhametsiz bir yalan ve iftiradır.