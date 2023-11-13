https://sputniknews.com.tr/20231113/israil-disisleri-bakanindan-gazzeye-yonelik-saldirilarda-diplomatik-geri-sayim-yok-aciklamasi-1077360964.html

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye yönelik saldırılarda 'diplomatik geri sayım yok' açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye yönelik saldırılarda 'diplomatik geri sayım yok' açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağı... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T21:41+0300

2023-11-13T21:41+0300

2023-11-13T21:41+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

eli cohen

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Cohen, bugün yerel gazetecilerle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağını belirtmişti.Cohen, bu açıklamadan kısa süre sonra X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bize göre (diplomatik) bir geri sayım yok. Hamas'ı ortadan kaldırıp tüm rehineleri geri getirene kadar mücadeleyi bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231113/kizilhac-orgutuden-gazze-icin-uyari-israil-uluslararasi-destek-olmasa-dahi-durmayacagini-acikladi-1077331307.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, eli cohen