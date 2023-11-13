https://sputniknews.com.tr/20231113/israil-disisleri-bakanindan-gazzeye-yonelik-saldirilarda-diplomatik-geri-sayim-yok-aciklamasi-1077360964.html
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye yönelik saldırılarda 'diplomatik geri sayım yok' açıklaması
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye yönelik saldırılarda 'diplomatik geri sayım yok' açıklaması
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağı... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T21:41+0300
2023-11-13T21:41+0300
2023-11-13T21:41+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
gazze
gazze şeridi
eli cohen
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Cohen, bugün yerel gazetecilerle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağını belirtmişti.Cohen, bu açıklamadan kısa süre sonra X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bize göre (diplomatik) bir geri sayım yok. Hamas'ı ortadan kaldırıp tüm rehineleri geri getirene kadar mücadeleyi bırakmayacağız" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231113/kizilhac-orgutuden-gazze-icin-uyari-israil-uluslararasi-destek-olmasa-dahi-durmayacagini-acikladi-1077331307.html
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israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, eli cohen
israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, eli cohen
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye yönelik saldırılarda 'diplomatik geri sayım yok' açıklaması
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağı açıklamasının aksine, "Bize göre (diplomatik) geri sayım yok" değerlendirmesinde bulundu.
Cohen, bugün yerel gazetecilerle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağını belirtmişti.
Cohen, bu açıklamadan kısa süre sonra X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bize göre (diplomatik) bir geri sayım yok. Hamas'ı ortadan kaldırıp tüm rehineleri geri getirene kadar mücadeleyi bırakmayacağız" ifadesini kullandı.