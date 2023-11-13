Kızılhaç Örgütü'den Gazze için uyarı: İsrail, uluslararası destek olmasa dahi durmayacağını açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Gazze'deki harekat, uluslararası destek olmasa dahi sürecek

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlara uluslararası desteğin kesilmesi halinde dahi devam edeceklerini vurguladı.



İsrail medyasına demeç veren Cohen, "Uluslararası kredimiz tükense dahi, önümüze koyduğumuz iki hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bunlar, Hamas'ın yok edilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasıdır" dedi.



Bununla beraber İsrail'in şu anda uluslararası toplumdan eşi benzeri görülmemiş bir destek aldığına dikkat çeken Cohen, çok sayıda ülkeden liderlerin ve dışişleri bakanlarının İsrail'i ziyaret ederecek kendileriyle dayanışma içinde olduklarını gösterdiklerini ifade etti.



Benzer bir açıklama, dün İsrail Başbakanı Benyamin Netantahu'dan gelmişti. Uluslararası baskı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirten Netanyahu, gerekirse dünyaya kafa tutacaklarını vurgulamıştı.