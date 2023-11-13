Kızılhaç Örgütü'den Gazze için uyarı: İsrail, uluslararası destek olmasa dahi durmayacağını açıkladı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de sivillerin güneye geçişleri sürecindeki tehlikelerden dolayı oldukça endişeli olduğunu duyurdu. Gazze Şeridi'nde mobil iletişim ve internet yeniden kesildi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlara uluslararası desteğin kesilmesi halinde dahi devam edeceklerini vurguladı.
Gazze'de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişi olduğunun belirtildiği Kızılhaç açıklamasında "Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor" ifadesi kullanıldı.
Al Arabiya TV kanalı, Gazze Şeridi'nde mobil iletişim ve internet hizmetinin yeniden kesildiğini bildirirken, , uluslararası internet izleme hizmeti NetBlocks ise Filistin bölgesindeki mobil iletişim göstergelerinin ortalama yüzde 24'e düştüğünü bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze) Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor" diye konuştu.
Öte yandan Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'in Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlara uluslararası desteğin kesilmesi halinde dahi devam edeceklerini vurguladı.
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
11:12 13.11.2023
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Gazze'deki harekat, uluslararası destek olmasa dahi sürecek
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlara uluslararası desteğin kesilmesi halinde dahi devam edeceklerini vurguladı.
İsrail medyasına demeç veren Cohen, "Uluslararası kredimiz tükense dahi, önümüze koyduğumuz iki hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bunlar, Hamas'ın yok edilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasıdır" dedi.
Bununla beraber İsrail'in şu anda uluslararası toplumdan eşi benzeri görülmemiş bir destek aldığına dikkat çeken Cohen, çok sayıda ülkeden liderlerin ve dışişleri bakanlarının İsrail'i ziyaret ederecek kendileriyle dayanışma içinde olduklarını gösterdiklerini ifade etti.
Benzer bir açıklama, dün İsrail Başbakanı Benyamin Netantahu'dan gelmişti. Uluslararası baskı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirten Netanyahu, gerekirse dünyaya kafa tutacaklarını vurgulamıştı.