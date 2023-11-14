https://sputniknews.com.tr/20231114/biden-israil-hastanelere-daha-az-mudahale-etmeli-1077365509.html

Biden: İsrail hastanelere daha az müdahale etmeli

Biden: İsrail hastanelere daha az müdahale etmeli

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini belirterek, İsrail'den "daha az müdahale etmesi"... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

dünya sağlık örgütü (dsö)

abd

abd

joe biden

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ABD Başkanı Biden, Oval Ofis'te gazetecilerin, İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri ve sağlık kuruluşlarını hedef almasına yönelik sorularını cevapladı.ABD Başkanı, "Bildiğimiz gibi, olup bitenlerle ilgili endişelerimi dile getirmekten çekinmedim. Umudum ve beklentim, hastanelere yönelik müdahale eylemlerinin daha az olması ve İsraillilerle temas halinde kalmamızdır" dedi.Beyaz Saray'da First Lady Jill Biden ile birlikte bir kadın sağlığı araştırma girişimine imza attığı sırada konuşan Biden, "Bu yüzden biraz umutluyum ancak hastanelerin korunması gerekiyor" dedi.İsrail, Hamas tarafından kullanıldığı iddiasıyla Şifa Hastanesi'nin yakın çevresine geçen haftadan bu yana ağır saldırılar düzenlerken Hamas İsrail'in bu iddiasını sürekli olarak reddediyor.Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane, artık hastane olarak hizmet veremiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231113/israil-disisleri-bakanindan-gazzeye-yonelik-saldirilarda-diplomatik-geri-sayim-yok-aciklamasi-1077360964.html

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