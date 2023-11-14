https://sputniknews.com.tr/20231114/disisleri-bakani-fidan-misirli-mevkidasi-sukri-ile-telefonda-gorustu-1077367345.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefonda görüştü. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T02:52+0300
2023-11-14T02:52+0300
2023-11-14T02:52+0300
türkiye
fidan
hakan fidan
mısır
samih şukri
samih şükri
gazze
gazze şeridi
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda konuştu.Görüşmede, Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html
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filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.
Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.