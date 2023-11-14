https://sputniknews.com.tr/20231114/disisleri-bakani-fidan-misirli-mevkidasi-sukri-ile-telefonda-gorustu-1077367345.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefonda görüştü. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T02:52+0300

2023-11-14T02:52+0300

2023-11-14T02:52+0300

türkiye

fidan

hakan fidan

mısır

samih şukri

samih şükri

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076971529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5d0dd287344c3779f36130df88f3ec1.jpg

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda konuştu.Görüşmede, Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html

türkiye

mısır

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler