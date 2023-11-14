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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefonda görüştü. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda konuştu.Görüşmede, Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/hakan-fidan-acikladi-turkiyeden-israil-filistin-konusunda-garantorluk-formulu-onerisi-1076409575.html
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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

02:52 14.11.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
 Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.
Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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