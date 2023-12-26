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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/bmden-isralin-vize-tehdidine-ders-gibi-yanit-saldirilar-sadece-ahlaki-korkakligi-kanitliyor-1078955206.html
BM’den İsral'in vize tehdidine ders gibi yanıt: Saldırılar sadece ahlaki korkaklığı kanıtlıyor
BM’den İsral'in vize tehdidine ders gibi yanıt: Saldırılar sadece ahlaki korkaklığı kanıtlıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerine yönelik vize tehdidine karşılık, "BM'ye... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T12:08+0300
2023-12-26T12:08+0300
israil- filistin çatışması
israil
birleşmiş milletler (bm)
gazze şeridi
ortadoğu
doğu akdeniz
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Albanese, X'te yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in BM'nin çalışanlarından birinin vize başvurusunun reddedildiği ve bir diğer çalışanın da oturumunun uzatılmadığını açıkladığı paylaşımını alıntıladı.BM Raportörü, Cohen'in tehdidine karşılık, "BM'ye yönelik temelsiz saldırılar sadece ahlaki korkaklığı kanıtlıyor. BM'nin İsrail'in Filistin'in topraklarını sömürgeleştirmesi ve Filistinlileri zorla yerinden etmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk ihlalleri konusunda onlarca yıldır cezasız kalması nedeniyle otoritesi zayıflamıştır. BM, itibarını ve misyonunu kurtarmak istiyorsa İsrail'den hesap sormalıdır" ifadelerini kullandı.Albanese, "herkes özgür olmadan, hiç kimsenin özgür olamayacağını" vurgulayarak, bunun mümkün olabilmesi için de Gazze'de ateşkesin ilan edilmesi, İsrailli esirler ile keyfi gözaltına alınan Filistinlilerin serbest bırakılması, sivillere tam koruma sağlanması, bölgede yeniden yapılandırılmaya gidilmesi, Filistinlilerin yurtlarına geri dönmesi, İsrail'in işgalini sonlandırması ve adaletin sağlanması gerektiğini belirtti.Cohen, BM'yi çalışanlarına vize vermemekle tehdit etmiştiCohen, dün, X'te, BM Kadın Birimi (UN Women) çalışanlarından birinin İsrail'deki oturum izninin uzatılmaması, diğer bir çalışanınsa vize başvurusunun reddedilmesi yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.BM'nin 7 Ekim'den bu yana tutumunu 'uluslararası toplumun yüzünde kara bir leke olarak' tanımlayan Cohen, BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) başta olmak üzere İnsan Hakları Komiseri ve diğer BM Kadın Birimi çalışanlarının Hamas lehine çalışmalar yürüttüğünü iddia etmişti.Cohen, Guterres'in savaş suçlarına ve insanlık dışı suçlara meşruiyet kazandırdığı, İnsan Hakları Komiseri'nin belgelenmemiş kanlı komploları yayımladığı, BM Kadın Birimi'nin ise ülkede İsrailli kadınlara karşı işlendiği iddia edilen tecavüz vakalarını görmezden geldiği suçlamasında bulunmuştu."Hamas'ın propagandasıyla işbirliği yapanlarla çalışmayı durduracağız" ifadelerini kullanan Cohen, BM'yi iki yüzlülükle suçlamıştı.Filistin topraklarına geçmek isteyen uluslararası örgüt çalışanlarının önce İsrail'den vize alması gerekirken, İsrail'in bu konudaki kararından vazgeçmemesi durumunda BM görevlilerinin Filistin'e geçmesi mümkün olmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20231225/dsoden-tum-dunyaya-uyari-hastanelere-siginan-gazzeliler-aclikla-karsi-karsiya-1078922949.html
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israil, birleşmiş milletler (bm), gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz
israil, birleşmiş milletler (bm), gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz

BM’den İsral'in vize tehdidine ders gibi yanıt: Saldırılar sadece ahlaki korkaklığı kanıtlıyor

12:08 26.12.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISSBirleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerine yönelik vize tehdidine karşılık, "BM'ye yönelik temelsiz saldırılar sadece ahlaki korkaklığı kanıtlıyor" yorumunu yaptı.
Albanese, X'te yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in BM'nin çalışanlarından birinin vize başvurusunun reddedildiği ve bir diğer çalışanın da oturumunun uzatılmadığını açıkladığı paylaşımını alıntıladı.
BM Raportörü, Cohen'in tehdidine karşılık, "BM'ye yönelik temelsiz saldırılar sadece ahlaki korkaklığı kanıtlıyor. BM'nin İsrail'in Filistin'in topraklarını sömürgeleştirmesi ve Filistinlileri zorla yerinden etmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk ihlalleri konusunda onlarca yıldır cezasız kalması nedeniyle otoritesi zayıflamıştır. BM, itibarını ve misyonunu kurtarmak istiyorsa İsrail'den hesap sormalıdır" ifadelerini kullandı.
Albanese, "herkes özgür olmadan, hiç kimsenin özgür olamayacağını" vurgulayarak, bunun mümkün olabilmesi için de Gazze'de ateşkesin ilan edilmesi, İsrailli esirler ile keyfi gözaltına alınan Filistinlilerin serbest bırakılması, sivillere tam koruma sağlanması, bölgede yeniden yapılandırılmaya gidilmesi, Filistinlilerin yurtlarına geri dönmesi, İsrail'in işgalini sonlandırması ve adaletin sağlanması gerektiğini belirtti.

Cohen, BM'yi çalışanlarına vize vermemekle tehdit etmişti

Cohen, dün, X'te, BM Kadın Birimi (UN Women) çalışanlarından birinin İsrail'deki oturum izninin uzatılmaması, diğer bir çalışanınsa vize başvurusunun reddedilmesi yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.
BM'nin 7 Ekim'den bu yana tutumunu 'uluslararası toplumun yüzünde kara bir leke olarak' tanımlayan Cohen, BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) başta olmak üzere İnsan Hakları Komiseri ve diğer BM Kadın Birimi çalışanlarının Hamas lehine çalışmalar yürüttüğünü iddia etmişti.
Cohen, Guterres'in savaş suçlarına ve insanlık dışı suçlara meşruiyet kazandırdığı, İnsan Hakları Komiseri'nin belgelenmemiş kanlı komploları yayımladığı, BM Kadın Birimi'nin ise ülkede İsrailli kadınlara karşı işlendiği iddia edilen tecavüz vakalarını görmezden geldiği suçlamasında bulunmuştu.
"Hamas'ın propagandasıyla işbirliği yapanlarla çalışmayı durduracağız" ifadelerini kullanan Cohen, BM'yi iki yüzlülükle suçlamıştı.
Filistin topraklarına geçmek isteyen uluslararası örgüt çalışanlarının önce İsrail'den vize alması gerekirken, İsrail'in bu konudaki kararından vazgeçmemesi durumunda BM görevlilerinin Filistin'e geçmesi mümkün olmayacak.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
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