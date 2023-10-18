https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-meclisi-knessetin-eski-uyesi-netanyahunun-hastane-saldirisi-aciklamalari-tam-bir-fiyasko-1076470569.html
İsrail'in eski meclis üyesi: Netanyahu’nun hastane saldırısı açıklamaları tam bir fiyasko
İsrail'in eski meclis üyesi: Netanyahu’nun hastane saldırısı açıklamaları tam bir fiyasko
Sputnik’e konuşan ve İbranice 'meclis' anlamına gelen Knesset'in eski Arap üyesi Muhammad Hasan Kanaan, Netanyahu’nun Gazze Şeridi'nde 500'den fazla... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T17:15+0300
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israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail ordusunun Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı hastane saldırısı sonrası sosyal ağ X hesabından yaptığı ilk açıklamalarını değerlendiren Kanaan, İsrail savaş uçaklarının hastaneyi nasıl hedef aldığını tüm dünya gördüğünün altını çizerken, “Saldırıdan önce hastanelere tahliye çağrısında bulundular, sağlık personeli işlerini aksatmamak için bu çağrıları reddetti” dedi.Kanaan, sağlık görevlilerinin yaralılara yardım için hastaneyi terk etmemesine rağmen İsrail ordusunun saldırıyı gerçekleştirdiğinin altını çizerek, şu şekilde konuştu:Netanyahu, hastane saldırısı sonrası X’teki hesabından yaptığı paylaşımında, hastaneye Gazze’den teröristlerce roketlerin atıldığını iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231018/bidendan-israile-kendinizi-savunmaniz-icin-ne-gerekiyorsa-yapin-arkanizdayiz-1076464087.html
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İsrail'in eski meclis üyesi: Netanyahu’nun hastane saldırısı açıklamaları tam bir fiyasko
17:15 18.10.2023 (güncellendi: 17:24 18.10.2023) Abone ol
Sputnik’e konuşan ve İbranice 'meclis' anlamına gelen Knesset'in eski Arap üyesi Muhammad Hasan Kanaan, Netanyahu’nun Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan hastane saldırısında parmağı olmadığına ilişkin açıklamalarının ‘fiyasko’ olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail ordusunun Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı hastane saldırısı sonrası sosyal ağ X hesabından yaptığı ilk açıklamalarını değerlendiren Kanaan, İsrail savaş uçaklarının hastaneyi nasıl hedef aldığını tüm dünya gördüğünün altını çizerken, “Saldırıdan önce hastanelere tahliye çağrısında bulundular, sağlık personeli işlerini aksatmamak için bu çağrıları reddetti” dedi.
Kanaan, sağlık görevlilerinin yaralılara yardım için hastaneyi terk etmemesine rağmen İsrail ordusunun saldırıyı gerçekleştirdiğinin altını çizerek, şu şekilde konuştu:
“İsrail, dünyanın ne Birinci Dünya Savaşı'nda ne de İkinci Dünya Savaşı'nda görmediği iğrenç bir insanlık suçu işledi. Şimdi Netanyahu hükümeti, tüm dünyayı dehşete düşüren zulmün sorumluluğundan kaçınmak için her şeyi yapıyor. Her anlamda kınadığımız bu menfur suçun tüm sorumluluğu İsrail ve hükümetine aittir. Saldırının hedefi hastane duvarları arasında tedavi gören masum sivillerdi.”
Netanyahu, hastane saldırısı sonrası X’teki hesabından yaptığı paylaşımında, hastaneye Gazze’den teröristlerce roketlerin atıldığını iddia etmişti.