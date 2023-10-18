İsrail'in eski meclis üyesi: Netanyahu’nun hastane saldırısı açıklamaları tam bir fiyasko

“İsrail, dünyanın ne Birinci Dünya Savaşı'nda ne de İkinci Dünya Savaşı'nda görmediği iğrenç bir insanlık suçu işledi. Şimdi Netanyahu hükümeti, tüm dünyayı dehşete düşüren zulmün sorumluluğundan kaçınmak için her şeyi yapıyor. Her anlamda kınadığımız bu menfur suçun tüm sorumluluğu İsrail ve hükümetine aittir. Saldırının hedefi hastane duvarları arasında tedavi gören masum sivillerdi.”