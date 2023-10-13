https://sputniknews.com.tr/20231013/medvedev-bati-israilin-gazzelilerin-guneye-tahliyesi-talebine-sessiz-kaliyor-1076310459.html

Medvedev: Batı, İsrail'in Gazzelilerin güneye tahliyesi talebine sessiz kalıyor

Medvedev: Batı, İsrail'in Gazzelilerin güneye tahliyesi talebine sessiz kalıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı'nın İsrail'in Gazze sakinlerinin tahliye edilmesi talebine sessiz kaldığını belirtti. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T15:57+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Batılı ülkelerin İsrail'in bir milyondan fazla Gazze sakininin güneye tahliye edilmesi talebi karşısında sessiz kaldığını ifade etti.Medvedev, “İsrail ordusunun talebi üzerine bir milyondan fazla Gazzelinin acilen şeridin güneyine tahliye edilmesi gerekiyor. Tüm ‘Batılı ortaklar’ utangaç bir sessizlik içinde. Kiev rejimine büyük kentlerden birinin boşaltılması yönündeki benzer bir talebe tepkileri ne olurdu acaba?” ifadelerini kullandı.Daha önce İsrail ordusu BM’den Gazze'deki bir milyondan fazla sivilin bölgenin güneyine kaydırılmasını talep etmişti. BM ise İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istemişti.

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