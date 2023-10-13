https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-polisi-mescid-i-aksada-cuma-namazini-engelledi-filistinlilere-mudahale-ediliyor-1076303485.html
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da cuma namazını engelledi: Filistinlilere müdahale ediliyor
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da cuma namazını engelledi: Filistinlilere müdahale ediliyor
İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T13:08+0300
2023-10-13T13:08+0300
2023-10-13T13:28+0300
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İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da kılmak için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere izin vermedi.Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, İsrail polisi Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.
https://sputniknews.com.tr/20231013/putinden-israilin-olasi-kara-harekatina-iliskin-uyari-1076301565.html
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mescid-i aksa, mescid-i aksa, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da cuma namazını engelledi: Filistinlilere müdahale ediliyor
13:08 13.10.2023 (güncellendi: 13:28 13.10.2023) Abone ol
İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu.
İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da kılmak için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere izin vermedi.
Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, İsrail polisi Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.