Bakan Koca: 20 sahra hastanesi kurmak için hazırız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Atatürk, "Filistin'e el sürülemez" dedi mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu rapor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Can Atalay'ın dosyası Yargıtay'a gönderildi
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci anlatıyor: Gazze'de son durum
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
17:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek
18:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
19:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İsrail-Filistin çatışması yeni bir boyuta evriliyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomide hedefler 2053'e ertelendi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ölmez: "Bankacılık sektöründe şüpheli olgusu tekrar değerlendirilmeli"
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-koca-20-sahra-hastanesi-kurmak-icin-haziriz-1076960958.html
Bakan Koca: 20 sahra hastanesi kurmak için hazırız
Bakan Koca: 20 sahra hastanesi kurmak için hazırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T13:23+0300
2023-11-01T13:23+0300
türkiye
fahrettin koca
gazze
gazze şeridi
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543421_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_13d16104866767fe5d05b6fcdfa5cf39.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Filistin için Sahra Hastanesi kurulacak mı?" sorusu üzerine Koca, şunları ifade etti:"Gazze için bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar. 8 Koca Yusuf uçakla kuvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada. Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz. İzin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatmaya hazır bekliyoruz."'Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nde görevlendirilen bir sağlık çalışanı yok'TİKA tarafından yapılarak Filistin'e hediye edilen Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin 36 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Koca, Türkiye'nin hastanede görevlendirilen bir sağlık çalışanının olmadığını söyledi.İsrail'in dün bu hastaneyi hedef aldığını anımsatan Koca, "Halen 80 hasta onkolojik tedavi için yatırılmış durumda. Fakat ilaç tedariki yapılamadığı için kanser hastalarının tedavisi ciddi oranda aksamış durumda. Bütün bu yapılanlar ne insanlığa ne vicdana sığar" dedi.Bakan Koca, sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi, bombaların hedefi olmasının bir savaş suçu içerdiğinin altını çizerek, "Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz. Hastalar ve yaralılar hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı. Ancak gözler kin ve intikam duygusuyla yüklü, kulaklar da tüm insani haykırışlara kapalı olduğu için savaş suçu işlemeleri de maalesef çok kolay oluyor" diye konuştu.Sessiz kalan tüm insanlığın, vicdan mahkemesinde bunun hesabını vereceğine işaret eden Koca, masumların çığlıklarının bir gün herkesin uykusunu bölüp, hakkını isteyeceğini kaydetti.'Uyuz vakalarında ciddi bir artış olmadı'"Uyuz vakaları ile ilgili görüşünüzü alabilir miyiz?" sorusunun yöneltildiği Bakan Koca, şunları kaydetti:"Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Erken uyarı sistemlerimiz gayet iyi çalışıyor. Bu sayede olağan dışı gelişmelere erken müdahale şansımız oluyor. Uyuz özelinde konuya bakacak olursak, Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalans geçen yıl 2.03 iken bu yılın ilk dokuz ayında 2.17. Yani geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gerçekleşmiş. Deprem bölgesinde ise bu artış yaklaşık yüzde 13 oranında oldu. Deprem bölgesi için beklenenin altında. Dolayısıyla ciddi bir artış olmadı. Bir salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz."
https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-tekin-acikladi-okullarda-mufredat-degisiyor-1076957088.html
türkiye
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543421_22:0:1179:868_1920x0_80_0_0_81f163de8a377601454bf7508d862131.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, gazze, gazze şeridi, hastane
fahrettin koca, gazze, gazze şeridi, hastane

Bakan Koca: 20 sahra hastanesi kurmak için hazırız

13:23 01.11.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Filistin için Sahra Hastanesi kurulacak mı?" sorusu üzerine Koca, şunları ifade etti:
"Gazze için bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar. 8 Koca Yusuf uçakla kuvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada. Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz. İzin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatmaya hazır bekliyoruz."

'Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nde görevlendirilen bir sağlık çalışanı yok'

TİKA tarafından yapılarak Filistin'e hediye edilen Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin 36 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Koca, Türkiye'nin hastanede görevlendirilen bir sağlık çalışanının olmadığını söyledi.
İsrail'in dün bu hastaneyi hedef aldığını anımsatan Koca, "Halen 80 hasta onkolojik tedavi için yatırılmış durumda. Fakat ilaç tedariki yapılamadığı için kanser hastalarının tedavisi ciddi oranda aksamış durumda. Bütün bu yapılanlar ne insanlığa ne vicdana sığar" dedi.
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi, bombaların hedefi olmasının bir savaş suçu içerdiğinin altını çizerek, "Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz. Hastalar ve yaralılar hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı. Ancak gözler kin ve intikam duygusuyla yüklü, kulaklar da tüm insani haykırışlara kapalı olduğu için savaş suçu işlemeleri de maalesef çok kolay oluyor" diye konuştu.
Sessiz kalan tüm insanlığın, vicdan mahkemesinde bunun hesabını vereceğine işaret eden Koca, masumların çığlıklarının bir gün herkesin uykusunu bölüp, hakkını isteyeceğini kaydetti.

'Uyuz vakalarında ciddi bir artış olmadı'

"Uyuz vakaları ile ilgili görüşünüzü alabilir miyiz?" sorusunun yöneltildiği Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Erken uyarı sistemlerimiz gayet iyi çalışıyor. Bu sayede olağan dışı gelişmelere erken müdahale şansımız oluyor. Uyuz özelinde konuya bakacak olursak, Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalans geçen yıl 2.03 iken bu yılın ilk dokuz ayında 2.17. Yani geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gerçekleşmiş. Deprem bölgesinde ise bu artış yaklaşık yüzde 13 oranında oldu. Deprem bölgesi için beklenenin altında. Dolayısıyla ciddi bir artış olmadı. Bir salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz."
lise - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
TÜRKİYE
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda müfredat değişiyor
12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала