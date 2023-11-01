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https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-tekin-acikladi-okullarda-mufredat-degisiyor-1076957088.html
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda müfredat değişiyor
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda müfredat değişiyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirmeye gideceklerini duyurdu. Tekin, "Yeni dersler eklenebilir ve mevcut... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T12:03+0300
2023-11-01T12:35+0300
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Kabine Toplantısının ardından gazetecilerini sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açıklamalarda bulundu."Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız" diyen Bakan Tekin, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve böylelikle de derslerin sadeleştirileceğini belirtti.Mülakat kalktı mı?Öğretmen atamalarıyla ilgili "Mülakat kalktı mı?" sorusu üzerine Tekin, Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararname kapsamında sözlü sınav uygulamasının getirildiğini, 2016'da kurulan sistem çerçevesinde KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı adayın sözlü sınava çağrıldığını anımsattı.Bakan Tekin, yasa gereği öğretmen atamalarında mülakatın olması gerektiğini, herhangi bir yasal değişiklik olmadığı için mülakat sisteminin zaten devam ettiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur" ifadesini kullandı.Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan öğretmene ilişkin soruya Tekin, "Öğretmenin bu davranışını nasıl tasvip edebiliriz? Bu gibi sorunlar yaşandığında ve ilgili birimlerin haberi olduğunda gereğini yaparlar. Nasıl böyle bir şeyi tasvip edebilirim? Bize çocuklar emanet, ona göre davranmalıyız" yanıtını verdi.Öğretmen atamalarına ilişkin soruya yanıtBakan Tekin, bir soru başka üzerine, öğretmen atamaları konusunun Mecliste olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah."'Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz'Açıklamasında yeni bir çalışmanın sürdüğünü de bildiren Bakan Tekin, "Şu an gündemimizin önemli bir başlığını oluşturan bir konuyu paylaşayım, muhtemelen aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Çünkü uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz" dedi.Bu konuda bir toplantı gerçekleştirildiğini de aktaran Tekin, "Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak" diye konuştu.'Tekrar eden konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine yoğunlaşıyoruz'Bakan Tekin, "En radikal değişiklik ne olacak? Konu kısaltma mı yapılacak?" soruları üzerine, şu açıklamalarda bulundu:"Şimdiden bu konuda herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Bu konudaki çalışmalarımız tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Özetle şöyle açıklayayım; tekrar eden konular var. İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.İkinci husus ise bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60'ı buluyor."'Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut'Müfredattaki ağırlığı biraz hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizen Tekin, "Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek" şeklinde konuştu.Bakan Tekin, "derslerde bazı konulara hiç mi girilmeyeceği" yönündeki soruya da "Girilmemesi gereken konular var. Şöyle söyleyeyim; ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut." sözleriyle yanıt verdi.Bir başka soru üzerine, en son 2017'de yapılan müfredat değişikliğine işaret eden Tekin, "O tarihten bu yana küçük revizeler dışında kapsamlı bir değişiklik olmadı, kapsamlı değişiklik bu çalışmamızla olacak inşallah" dedi.Çalışmalar tamamlandığında bunu aralıkta kamuoyuna bir lansmanla açıklamayı planladıklarını da belirten Tekin, değişiklikle mevcut derslerden çıkartmalar olabileceği gibi yeni derslerin de eklenebileceğini kaydetti.Bakan Tekin, çalışmanın detaylarına ilişkin sorulara karşılık şunları söyledi:"Şimdiden bunları konuşmak erken olur. Çünkü bu, süreci devam eden bir çalışma. Değişiklik sadece bir dersi çıkarmak veya eklemekle olmuyor. Her değişikliğin etkilediği parametreler oluyor. Mesela bir dersi artırmak veya çıkarmak doğrudan norm kadroyu etkiliyor. Dolayısıyla bir dersi kaldırmanın bize norm kadro açısından maliyeti olacak. Ya da bir dersi artırmanın veya düşürmenin maliyeti olacak, yani dengeleri değiştirecek. Yapacağımız her türlü değişiklik bu maliyetleri göz önünüzde bulundurmamızı gerektiriyor. Örneğin, bu tür değişiklikler öğretmen atamasındaki branş dağılımını veya norm fazlası öğretmen durumunu ortaya çıkartıyor."
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müfredat, meb, lise
müfredat, meb, lise

Bakan Tekin açıkladı: Okullarda müfredat değişiyor

12:03 01.11.2023 (güncellendi: 12:35 01.11.2023)
© AAlise
lise - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirmeye gideceklerini duyurdu. Tekin, "Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız" dedi.
Kabine Toplantısının ardından gazetecilerini sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açıklamalarda bulundu.
"Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız" diyen Bakan Tekin, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve böylelikle de derslerin sadeleştirileceğini belirtti.

Mülakat kalktı mı?

Öğretmen atamalarıyla ilgili "Mülakat kalktı mı?" sorusu üzerine Tekin, Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararname kapsamında sözlü sınav uygulamasının getirildiğini, 2016'da kurulan sistem çerçevesinde KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı adayın sözlü sınava çağrıldığını anımsattı.
Bakan Tekin, yasa gereği öğretmen atamalarında mülakatın olması gerektiğini, herhangi bir yasal değişiklik olmadığı için mülakat sisteminin zaten devam ettiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur" ifadesini kullandı.
Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan öğretmene ilişkin soruya Tekin, "Öğretmenin bu davranışını nasıl tasvip edebiliriz? Bu gibi sorunlar yaşandığında ve ilgili birimlerin haberi olduğunda gereğini yaparlar. Nasıl böyle bir şeyi tasvip edebilirim? Bize çocuklar emanet, ona göre davranmalıyız" yanıtını verdi.

Öğretmen atamalarına ilişkin soruya yanıt

Bakan Tekin, bir soru başka üzerine, öğretmen atamaları konusunun Mecliste olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah."

'Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz'

Açıklamasında yeni bir çalışmanın sürdüğünü de bildiren Bakan Tekin, "Şu an gündemimizin önemli bir başlığını oluşturan bir konuyu paylaşayım, muhtemelen aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Çünkü uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Bu konuda bir toplantı gerçekleştirildiğini de aktaran Tekin, "Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak" diye konuştu.

'Tekrar eden konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine yoğunlaşıyoruz'

Bakan Tekin, "En radikal değişiklik ne olacak? Konu kısaltma mı yapılacak?" soruları üzerine, şu açıklamalarda bulundu:
"Şimdiden bu konuda herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Bu konudaki çalışmalarımız tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Özetle şöyle açıklayayım; tekrar eden konular var. İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.
İkinci husus ise bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60'ı buluyor."

'Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut'

Müfredattaki ağırlığı biraz hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizen Tekin, "Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek" şeklinde konuştu.
Bakan Tekin, "derslerde bazı konulara hiç mi girilmeyeceği" yönündeki soruya da "Girilmemesi gereken konular var. Şöyle söyleyeyim; ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut." sözleriyle yanıt verdi.
Bir başka soru üzerine, en son 2017'de yapılan müfredat değişikliğine işaret eden Tekin, "O tarihten bu yana küçük revizeler dışında kapsamlı bir değişiklik olmadı, kapsamlı değişiklik bu çalışmamızla olacak inşallah" dedi.
Çalışmalar tamamlandığında bunu aralıkta kamuoyuna bir lansmanla açıklamayı planladıklarını da belirten Tekin, değişiklikle mevcut derslerden çıkartmalar olabileceği gibi yeni derslerin de eklenebileceğini kaydetti.
Bakan Tekin, çalışmanın detaylarına ilişkin sorulara karşılık şunları söyledi:
"Şimdiden bunları konuşmak erken olur. Çünkü bu, süreci devam eden bir çalışma. Değişiklik sadece bir dersi çıkarmak veya eklemekle olmuyor. Her değişikliğin etkilediği parametreler oluyor. Mesela bir dersi artırmak veya çıkarmak doğrudan norm kadroyu etkiliyor. Dolayısıyla bir dersi kaldırmanın bize norm kadro açısından maliyeti olacak. Ya da bir dersi artırmanın veya düşürmenin maliyeti olacak, yani dengeleri değiştirecek. Yapacağımız her türlü değişiklik bu maliyetleri göz önünüzde bulundurmamızı gerektiriyor. Örneğin, bu tür değişiklikler öğretmen atamasındaki branş dağılımını veya norm fazlası öğretmen durumunu ortaya çıkartıyor."
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