https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-tunctan-can-atalay-kararina-iliskin-aciklama-1076956757.html
Bakan Tunç'tan Can Atalay kararına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Can Atalay kararına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mahkemenin Can Atalay kararına ilişkin, "Yargı sürecini bekleyeceğiz. Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız"... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T11:56+0300
2023-11-01T11:56+0300
2023-11-01T12:06+0300
türkiye
can atalay
yılmaz tunç
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Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı Yargıtay'a göndermesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.Adalet Bakanı'nın yorum yapmasının mümkün olmadığını dile getiren Tunç, yargının bağımsız olduğunun altını çizdi."Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir" diyen Bakan Tunç, yorum farkıyla anayasanın bazı maddelerinin yok sayılması anayasaya aykırı olduğunu da sözlerine ekledi.Yargı sürecini bekleyeceklerini dile getiren Bakan Tunç, "Anayasamızda yüksek mahkemeler vardır. Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız. Hep beraber süreci inceleyeceğiz. Hep beraber hukuk devletini koruyalım. 83. madde yeni icat edilmedi. Hukuk devletini korumak herkesin görevidir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-tekin-acikladi-okullarda-mufredat-degisiyor-1076957088.html
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can atalay, yılmaz tunç
Bakan Tunç'tan Can Atalay kararına ilişkin açıklama
11:56 01.11.2023 (güncellendi: 12:06 01.11.2023) Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mahkemenin Can Atalay kararına ilişkin, "Yargı sürecini bekleyeceğiz. Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız" dedi.
Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı Yargıtay'a göndermesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı'nın yorum yapmasının mümkün olmadığını dile getiren Tunç, yargının bağımsız olduğunun altını çizdi.
"Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir" diyen Bakan Tunç, yorum farkıyla anayasanın bazı maddelerinin yok sayılması anayasaya aykırı olduğunu da sözlerine ekledi.
Yargı sürecini bekleyeceklerini dile getiren Bakan Tunç, "Anayasamızda yüksek mahkemeler vardır. Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız. Hep beraber süreci inceleyeceğiz. Hep beraber hukuk devletini koruyalım. 83. madde yeni icat edilmedi. Hukuk devletini korumak herkesin görevidir" dedi.