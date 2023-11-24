https://sputniknews.com.tr/20231124/israil-savunma-bakani-acikladi-operasyonlar-en-az-2-ay-daha-devam-edecek-1077743363.html

İsrail Savunma Bakanı açıkladı: 'Operasyonlar en az 2 ay daha devam edecek'

İsrail Savunma Bakanı açıkladı: 'Operasyonlar en az 2 ay daha devam edecek'

İsrail Savunma Bakanı Galant, Gazze'de en az iki ay daha çatışmaların devam etmesinin beklenebileceğini ifade etti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T13:33+0300

2023-11-24T13:33+0300

2023-11-24T13:33+0300

israil- filistin çatışması

yoav gallant

israil savunma kuvvetleri (idf)

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

ortadoğu

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Savunma Bakanı Yoav Galant bir askeri üssü ziyareti esnasında devam eden operasyonları değerlendirdi.Galant askerlerle yaptığı konuşmada Gazze'de en az iki ay daha çatışmaların devam etmesinin beklenebileceğini ifade etti. Gazze'deki Hamas militanlarıyla mücadelede gösterdikleri çabalardan dolayı askerleri takdir eden Galant, operasyonun sürdürülmesine yönelik stratejik planları anlattı.Askerlerle yaptığı görüşmede Hamas'ın hem lider kadrosu hem de sahadaki unsurlarıyla tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulayan Galant, "Hamas'ı hem askeri ve hem de hükümet olarak ortadan kaldıracağız. Emir komuta zincirinin ortadan kaldırılması gerekiyor, hem en tepedekilerin hem de sahadaki insanları ortadan kaldırmalıyız" dedi.Hamas'a baskı uygulamanın hayati rolüne dikkat çeken Gallant, bu baskı olmadan, mahkumların serbest bırakılmasının ötesindeki farklı öncelikler de göz önüne alındığında, onlarla iletişim kurmanın neredeyse imkansız hale geldiğini vurguladı.Durumun ciddiyetine değinen Galant, daha fazla kaçırma ve ölüm olayının önlenmesi için Hamas'ın oluşturduğu tehdidin etkisiz hale getirilmesinin zorunluluğunun altını çizdi.İsrail Savunma Bakanı açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:Örgütün çökertilmesinin bölgenin istikrarı için hayati önem taşıdığını da ifade eden Galant, bu hedefin hayati önem taşıdığını vurguladı.Konuşmasının sonunda çatışmaların yaşanacağını öngördüğünü belirten Galant, Gazze merkezli tehditlerin etkisiz hale getirilmesi için bir dizi operasyonun önemine de işaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahu-tum-hedeflerimizi-gerceklestirene-kadar-savas-devam-edecek-1077690844.html

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yoav gallant, israil savunma kuvvetleri (idf), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, ortadoğu