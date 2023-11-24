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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/israil-savunma-bakani-acikladi-operasyonlar-en-az-2-ay-daha-devam-edecek-1077743363.html
İsrail Savunma Bakanı açıkladı: 'Operasyonlar en az 2 ay daha devam edecek'
İsrail Savunma Bakanı açıkladı: 'Operasyonlar en az 2 ay daha devam edecek'
İsrail Savunma Bakanı Galant, Gazze'de en az iki ay daha çatışmaların devam etmesinin beklenebileceğini ifade etti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T13:33+0300
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Savunma Bakanı Yoav Galant bir askeri üssü ziyareti esnasında devam eden operasyonları değerlendirdi.Galant askerlerle yaptığı konuşmada Gazze'de en az iki ay daha çatışmaların devam etmesinin beklenebileceğini ifade etti. Gazze'deki Hamas militanlarıyla mücadelede gösterdikleri çabalardan dolayı askerleri takdir eden Galant, operasyonun sürdürülmesine yönelik stratejik planları anlattı.Askerlerle yaptığı görüşmede Hamas'ın hem lider kadrosu hem de sahadaki unsurlarıyla tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulayan Galant, "Hamas'ı hem askeri ve hem de hükümet olarak ortadan kaldıracağız. Emir komuta zincirinin ortadan kaldırılması gerekiyor, hem en tepedekilerin hem de sahadaki insanları ortadan kaldırmalıyız" dedi.Hamas'a baskı uygulamanın hayati rolüne dikkat çeken Gallant, bu baskı olmadan, mahkumların serbest bırakılmasının ötesindeki farklı öncelikler de göz önüne alındığında, onlarla iletişim kurmanın neredeyse imkansız hale geldiğini vurguladı.Durumun ciddiyetine değinen Galant, daha fazla kaçırma ve ölüm olayının önlenmesi için Hamas'ın oluşturduğu tehdidin etkisiz hale getirilmesinin zorunluluğunun altını çizdi.İsrail Savunma Bakanı açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:Örgütün çökertilmesinin bölgenin istikrarı için hayati önem taşıdığını da ifade eden Galant, bu hedefin hayati önem taşıdığını vurguladı.Konuşmasının sonunda çatışmaların yaşanacağını öngördüğünü belirten Galant, Gazze merkezli tehditlerin etkisiz hale getirilmesi için bir dizi operasyonun önemine de işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahu-tum-hedeflerimizi-gerceklestirene-kadar-savas-devam-edecek-1077690844.html
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İsrail Savunma Bakanı açıkladı: 'Operasyonlar en az 2 ay daha devam edecek'

13:33 24.11.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENYoav Gallant
Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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İsrail Savunma Bakanı Galant, Gazze'de en az iki ay daha çatışmaların devam etmesinin beklenebileceğini ifade etti.
Savunma Bakanı Yoav Galant bir askeri üssü ziyareti esnasında devam eden operasyonları değerlendirdi.
Galant askerlerle yaptığı konuşmada Gazze'de en az iki ay daha çatışmaların devam etmesinin beklenebileceğini ifade etti. Gazze'deki Hamas militanlarıyla mücadelede gösterdikleri çabalardan dolayı askerleri takdir eden Galant, operasyonun sürdürülmesine yönelik stratejik planları anlattı.
Askerlerle yaptığı görüşmede Hamas'ın hem lider kadrosu hem de sahadaki unsurlarıyla tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulayan Galant, "Hamas'ı hem askeri ve hem de hükümet olarak ortadan kaldıracağız. Emir komuta zincirinin ortadan kaldırılması gerekiyor, hem en tepedekilerin hem de sahadaki insanları ortadan kaldırmalıyız" dedi.
Hamas'a baskı uygulamanın hayati rolüne dikkat çeken Gallant, bu baskı olmadan, mahkumların serbest bırakılmasının ötesindeki farklı öncelikler de göz önüne alındığında, onlarla iletişim kurmanın neredeyse imkansız hale geldiğini vurguladı.
Durumun ciddiyetine değinen Galant, daha fazla kaçırma ve ölüm olayının önlenmesi için Hamas'ın oluşturduğu tehdidin etkisiz hale getirilmesinin zorunluluğunun altını çizdi.
İsrail Savunma Bakanı açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

Bu bir savaş, başka seçenek yok. Kaçırılan ve öldürülen bin 500 insanınız olduğunda, önünüzde duran örgütü yok edeceğiniz bir durum yaratmalısınız, aksi takdirde yaşamınıza izin verecek bir caydırıcılığınız olmaz. Eğer Yahudi kanı bir çöplük haline gelirse o zaman herkes istediğini yapar.

Örgütün çökertilmesinin bölgenin istikrarı için hayati önem taşıdığını da ifade eden Galant, bu hedefin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Konuşmasının sonunda çatışmaların yaşanacağını öngördüğünü belirten Galant, Gazze merkezli tehditlerin etkisiz hale getirilmesi için bir dizi operasyonun önemine de işaret etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu: Tüm hedeflerimizi gerçekleştirene kadar savaş devam edecek
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