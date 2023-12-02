https://sputniknews.com.tr/20231202/bati-medyasi-abd-israile-yuz-adet-anti-siginak-bomba-ve-on-binlerce-top-mermisi-sagladi-1078000109.html
Batı medyası: ABD, İsrail’e yüz adet anti-sığınak bomba ve on binlerce top mermisi sağladı
Batı medyası: ABD, İsrail’e yüz adet anti-sığınak bomba ve on binlerce top mermisi sağladı
Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin 7 Ekim’den bu yana İsrail’e yüz adet anti-sığınak bombanın yanı sıra, diğer türlerden on binlerce bomba ve top mermisi... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T00:11+0300
2023-12-02T00:11+0300
2023-12-02T00:11+0300
israil- filistin çatışması
batı
batı
batı medyası
wall street journal
wall street journal (wsj)
the wall street journal
the wall street journal
wall street journal
wall street journal
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ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, “ABD, Hamas’ın Gazze’den çıkarılmasına yardımcı olmak için İsrail’e sığınak patlatıcı bombalar ve on binlerce başka silah ve top mermisi sağladı” ifadesine yer verildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, yaklaşık 15 bin adet bomba ve 57 bin adet top mermisini içeren silah sevkiyatının 7 Ekim’den hemen sonra başladığını kaydetti. ABD’nin ayrıca 100 adet BLU-109 anti-sığınak bomba verdiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/abden-ukraynaya-kotu-haber-planlanan-sayida-top-mermisi-tedarik-edemeyecegiz-1077905007.html
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batı, batı, batı medyası, wall street journal, wall street journal (wsj), the wall street journal, the wall street journal, wall street journal, wall street journal, wall street journal (wsj) magazine, abd, abd, israil, israil-filistin, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, top mermisi
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Batı medyası: ABD, İsrail’e yüz adet anti-sığınak bomba ve on binlerce top mermisi sağladı
Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin 7 Ekim’den bu yana İsrail’e yüz adet anti-sığınak bombanın yanı sıra, diğer türlerden on binlerce bomba ve top mermisi sağladığını belirtti.
ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, “ABD, Hamas’ın Gazze’den çıkarılmasına yardımcı olmak için İsrail’e sığınak patlatıcı bombalar ve on binlerce başka silah ve top mermisi sağladı” ifadesine yer verildi.
Gazeteye konuşan kaynaklar, yaklaşık 15 bin adet bomba ve 57 bin adet top mermisini içeren silah sevkiyatının 7 Ekim’den hemen sonra başladığını kaydetti. ABD’nin ayrıca 100 adet BLU-109 anti-sığınak bomba verdiği bildirildi.