https://sputniknews.com.tr/20231202/bati-medyasi-abd-israile-yuz-adet-anti-siginak-bomba-ve-on-binlerce-top-mermisi-sagladi-1078000109.html

Batı medyası: ABD, İsrail’e yüz adet anti-sığınak bomba ve on binlerce top mermisi sağladı

Batı medyası: ABD, İsrail’e yüz adet anti-sığınak bomba ve on binlerce top mermisi sağladı

Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin 7 Ekim’den bu yana İsrail’e yüz adet anti-sığınak bombanın yanı sıra, diğer türlerden on binlerce bomba ve top mermisi... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T00:11+0300

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israil- filistin çatışması

batı

batı

batı medyası

wall street journal

wall street journal (wsj)

the wall street journal

the wall street journal

wall street journal

wall street journal

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ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, “ABD, Hamas’ın Gazze’den çıkarılmasına yardımcı olmak için İsrail’e sığınak patlatıcı bombalar ve on binlerce başka silah ve top mermisi sağladı” ifadesine yer verildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, yaklaşık 15 bin adet bomba ve 57 bin adet top mermisini içeren silah sevkiyatının 7 Ekim’den hemen sonra başladığını kaydetti. ABD’nin ayrıca 100 adet BLU-109 anti-sığınak bomba verdiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/abden-ukraynaya-kotu-haber-planlanan-sayida-top-mermisi-tedarik-edemeyecegiz-1077905007.html

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