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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/abden-ukraynaya-kotu-haber-planlanan-sayida-top-mermisi-tedarik-edemeyecegiz-1077905007.html
AB’den Ukrayna’ya kötü haber: Planlanan sayıda top mermisi tedarik edemeyeceğiz
AB’den Ukrayna’ya kötü haber: Planlanan sayıda top mermisi tedarik edemeyeceğiz
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel , AB'nin Mart 2024'e kadar Kiev'e bir milyon top mermisi tedarik etme sözlerini yerine getiremeyeceklerini... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T13:21+0300
2023-11-29T13:21+0300
ukrayna krizi
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charles michel
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Fransız radyo istasyonu France Inter'e konuşan Michel, top mermisi üretiminde böyle bir hacme ulaşmanın birkaç ay daha süreceğini vurgularken, “Sözümüzü yerine getireceğiz, ancak bu planladığımızdan daha uzun sürecek. Plan, mart ayına kadar bir milyon mermilik mühimmat teslim etmekti. Fakat şimdi şüphesiz bu plana ulaşabilmemiz birkaç ay daha sürecek" ifadelerini kullandı.Michel, mevcut durumun, AB savunma sanayisine yönelik daha ciddi bir pan-Avrupa yaklaşımının gerekliliğine işaret etiğine dikkat çektiği konuşmasında, “Bu, Avrupa'da ve savunma sanayi sektöründe üretim konusuna çok daha ciddi bir yaklaşım ihtiyacına işaret ediyor” sözlerine yer verdi.Kasım ayının başlarında gazetecilere konuşan Brüksel’deki AB yetkilisi, AB ülkelerinin şu ana kadar Ukrayna'ya planlanan bir milyon mühimmatın yalnızca 300 binini teslim ettiğini belirtmişti.Mart ayının sonunda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının, Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında ‘tarihi bir karar’ aldığına işaret etmiş, üye ülkelerin Ukrayna'ya gelecek 12 ay içinde 1 milyon top mermisi teslim etmeyi kabul ettiklerini bildirmişti.Borrell, 3 aşamalı bir yaklaşım sergileyeceklerini, ilk aşamada teslim edilecek mühimmat için 1 milyar Euro kaynak sağlanacağını, ikinci aşamada 1 milyar Euro’luk ortak alım yapılacağını, son aşamada da top mermisi üretim kapasitesinin artırılacağını ifade etti.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'ya silah içeren her kargonun Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını" dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230829/avrupa-birligi-icinde-ukraynaya-yardim-konusunda-anlasmazliklar-ortaya-cikti-1075028393.html
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avrupa birliği, charles michel, ab konseyi, top mermisi, ukrayna, kiev, rusya
avrupa birliği, charles michel, ab konseyi, top mermisi, ukrayna, kiev, rusya

AB’den Ukrayna’ya kötü haber: Planlanan sayıda top mermisi tedarik edemeyeceğiz

13:21 29.11.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAB Konseyi Başkanı Charles Michel
AB Konseyi Başkanı Charles Michel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel , AB'nin Mart 2024'e kadar Kiev'e bir milyon top mermisi tedarik etme sözlerini yerine getiremeyeceklerini itiraf etti.
Fransız radyo istasyonu France Inter'e konuşan Michel, top mermisi üretiminde böyle bir hacme ulaşmanın birkaç ay daha süreceğini vurgularken, “Sözümüzü yerine getireceğiz, ancak bu planladığımızdan daha uzun sürecek. Plan, mart ayına kadar bir milyon mermilik mühimmat teslim etmekti. Fakat şimdi şüphesiz bu plana ulaşabilmemiz birkaç ay daha sürecek" ifadelerini kullandı.
Michel, mevcut durumun, AB savunma sanayisine yönelik daha ciddi bir pan-Avrupa yaklaşımının gerekliliğine işaret etiğine dikkat çektiği konuşmasında, “Bu, Avrupa'da ve savunma sanayi sektöründe üretim konusuna çok daha ciddi bir yaklaşım ihtiyacına işaret ediyor” sözlerine yer verdi.
Kasım ayının başlarında gazetecilere konuşan Brüksel’deki AB yetkilisi, AB ülkelerinin şu ana kadar Ukrayna'ya planlanan bir milyon mühimmatın yalnızca 300 binini teslim ettiğini belirtmişti.
Mart ayının sonunda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının, Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında ‘tarihi bir karar’ aldığına işaret etmiş, üye ülkelerin Ukrayna'ya gelecek 12 ay içinde 1 milyon top mermisi teslim etmeyi kabul ettiklerini bildirmişti.
Borrell, 3 aşamalı bir yaklaşım sergileyeceklerini, ilk aşamada teslim edilecek mühimmat için 1 milyar Euro kaynak sağlanacağını, ikinci aşamada 1 milyar Euro’luk ortak alım yapılacağını, son aşamada da top mermisi üretim kapasitesinin artırılacağını ifade etti.
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'ya silah içeren her kargonun Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını" dile getirmişti.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
DÜNYA
Avrupa Birliği içinde Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıktı
29 Ağustos, 21:17
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