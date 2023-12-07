https://sputniknews.com.tr/20231207/israil-disisleri-bakanindan-bm-genel-sekreterine-guterres-donemi-dunya-barisi-icin-bir-tehdit-1078172935.html

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne: 'Guterres dönemi dünya barışı için bir tehdit'

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne: 'Guterres dönemi dünya barışı için bir tehdit'

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev döneminin 'dünya barışı için tehdit' olduğunu dile... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T12:44+0300

2023-12-07T12:44+0300

2023-12-07T12:44+0300

israil- filistin çatışması

eli cohen

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

ateşkes

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Eli Cohen, 1989'dan bu yana ilk kez BM Şartı'nın 99. Maddesi uyarınca Güvenlik Konseyi'ne Gazze'yle ilgili mektup gönderen BM başkanını eleştirdiği tweetinde Antonio Guterres'in 'dünya barışı için tehlike' olduğunu söyledi.İsrail Dışişleri Bakanı, Guterres'in İsrail ile Hamas arasındaki savaşta derhal ateşkes çağrısı yapan mektubuna ve Güvenlik Konseyi'nin müdahalesini teşvik etmek için BM tüzüğündeki nadir bir maddeye başvurmasına öfkeli bir tepki göstererek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Filistinli terör örgütü Hamas'ı desteklemekle suçladı ve istifasını istedi.Eli Cohen, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleştirdiği vahşetin ardından Gazze'de iki aydır devam eden savaşta Guterres'in yaptığı ateşkes çağrısının Filistinli terör örgütüne 'destek anlamına geldiğini' ve 'yaşlıların öldürülmesi, bebeklerin kaçırılması ve kadınlara tecavüz edilmesinin onaylanması' anlamına geldiğini söyledi.Cohen, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:İsrail'in BM Daimi Elçisi Gilad Erdan da Guterres'i eleştirerek bir kez daha istifaya çağırdı. Güvenlik Konseyine 99. madde hatırlatmasıBM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de insani felaketin önlenmesi ve dünya barışını korumak için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan bir mektup göndermişti.Mektupta Genel Sekreter Guterres, BM Şartı’ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak '8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara' neden olduğunu belirtmişti.Guterres, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını, aynı zamanda sağlık sisteminin de çöktüğünü vurgulamıştı.Gazze’deki mevcut durumun kayda değer şekilde insani operasyonların yapılmasını imkansız kıldığının altını çizen Guterres, Gazze’nin İsrail ordusunun sürekli bombardımanı altında olduğunu aktarmıştı.Guterres, Gazze halkının hayatta kalmak için sığınacak yeri olmadığını, zaruri gereksinimlerini karşılayamadığını, bölgeye sınırlı insani yardımların ulaştırılmasının imkansız hale geldiğini ve bu nedenle kamu düzeninin çok yakında tamamen çökmesini beklediğini vurgulayarak "Salgın hastalıklar ve komşu ülkelere kitlesel göçler için baskının artması ile durum daha da kötüleşebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.Uluslararası toplumun Gazze'de şiddetin daha da artmasını önleme ve krizin sonlanması için yetkisini kullanma sorumluluğu olduğuna işaret eden Guterres, “Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil" ifadelerini paylaşmıştı.Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi, BM Genel Sekreteri'ne uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi vermektedir.

https://sputniknews.com.tr/20231206/bm-genel-sekreteri-guterres-yetkisini-ilk-kez-kullandi-gazze-icin-mektup-gonderdi-1078155312.html

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