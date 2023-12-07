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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/israil-disisleri-bakanindan-bm-genel-sekreterine-guterres-donemi-dunya-barisi-icin-bir-tehdit-1078172935.html
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne: 'Guterres dönemi dünya barışı için bir tehdit'
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne: 'Guterres dönemi dünya barışı için bir tehdit'
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev döneminin 'dünya barışı için tehdit' olduğunu dile... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:44+0300
2023-12-07T12:44+0300
israil- filistin çatışması
eli cohen
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
ateşkes
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Eli Cohen, 1989'dan bu yana ilk kez BM Şartı'nın 99. Maddesi uyarınca Güvenlik Konseyi'ne Gazze'yle ilgili mektup gönderen BM başkanını eleştirdiği tweetinde Antonio Guterres'in 'dünya barışı için tehlike' olduğunu söyledi.İsrail Dışişleri Bakanı, Guterres'in İsrail ile Hamas arasındaki savaşta derhal ateşkes çağrısı yapan mektubuna ve Güvenlik Konseyi'nin müdahalesini teşvik etmek için BM tüzüğündeki nadir bir maddeye başvurmasına öfkeli bir tepki göstererek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Filistinli terör örgütü Hamas'ı desteklemekle suçladı ve istifasını istedi.Eli Cohen, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleştirdiği vahşetin ardından Gazze'de iki aydır devam eden savaşta Guterres'in yaptığı ateşkes çağrısının Filistinli terör örgütüne 'destek anlamına geldiğini' ve 'yaşlıların öldürülmesi, bebeklerin kaçırılması ve kadınlara tecavüz edilmesinin onaylanması' anlamına geldiğini söyledi.Cohen, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:İsrail'in BM Daimi Elçisi Gilad Erdan da Guterres'i eleştirerek bir kez daha istifaya çağırdı. Güvenlik Konseyine 99. madde hatırlatmasıBM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de insani felaketin önlenmesi ve dünya barışını korumak için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan bir mektup göndermişti.Mektupta Genel Sekreter Guterres, BM Şartı’ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak '8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara' neden olduğunu belirtmişti.Guterres, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını, aynı zamanda sağlık sisteminin de çöktüğünü vurgulamıştı.Gazze’deki mevcut durumun kayda değer şekilde insani operasyonların yapılmasını imkansız kıldığının altını çizen Guterres, Gazze’nin İsrail ordusunun sürekli bombardımanı altında olduğunu aktarmıştı.Guterres, Gazze halkının hayatta kalmak için sığınacak yeri olmadığını, zaruri gereksinimlerini karşılayamadığını, bölgeye sınırlı insani yardımların ulaştırılmasının imkansız hale geldiğini ve bu nedenle kamu düzeninin çok yakında tamamen çökmesini beklediğini vurgulayarak "Salgın hastalıklar ve komşu ülkelere kitlesel göçler için baskının artması ile durum daha da kötüleşebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.Uluslararası toplumun Gazze'de şiddetin daha da artmasını önleme ve krizin sonlanması için yetkisini kullanma sorumluluğu olduğuna işaret eden Guterres, “Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil" ifadelerini paylaşmıştı.Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi, BM Genel Sekreteri'ne uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi vermektedir.
https://sputniknews.com.tr/20231206/bm-genel-sekreteri-guterres-yetkisini-ilk-kez-kullandi-gazze-icin-mektup-gonderdi-1078155312.html
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eli cohen, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, ateşkes, gilad erdan
eli cohen, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, ateşkes, gilad erdan

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne: 'Guterres dönemi dünya barışı için bir tehdit'

12:44 07.12.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAEli Cohen
Eli Cohen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev döneminin 'dünya barışı için tehdit' olduğunu dile getirdi.
Eli Cohen, 1989'dan bu yana ilk kez BM Şartı'nın 99. Maddesi uyarınca Güvenlik Konseyi'ne Gazze'yle ilgili mektup gönderen BM başkanını eleştirdiği tweetinde Antonio Guterres'in 'dünya barışı için tehlike' olduğunu söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanı, Guterres'in İsrail ile Hamas arasındaki savaşta derhal ateşkes çağrısı yapan mektubuna ve Güvenlik Konseyi'nin müdahalesini teşvik etmek için BM tüzüğündeki nadir bir maddeye başvurmasına öfkeli bir tepki göstererek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Filistinli terör örgütü Hamas'ı desteklemekle suçladı ve istifasını istedi.
Eli Cohen, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleştirdiği vahşetin ardından Gazze'de iki aydır devam eden savaşta Guterres'in yaptığı ateşkes çağrısının Filistinli terör örgütüne 'destek anlamına geldiğini' ve 'yaşlıların öldürülmesi, bebeklerin kaçırılması ve kadınlara tecavüz edilmesinin onaylanması' anlamına geldiğini söyledi.
Cohen, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Guterres'in görev süresi dünya barışı için bir tehlikedir. Guterres'in 99. Maddeyi harekete geçirme talebi ve Gazze'de ateşkes çağrısı, Hamas terör örgütüne, yaşlıların öldürülmesine, bebeklerin kaçırılmasına ve kadınlara tecavüz edilmesine onay anlamına gelmektedir. Dünya barışını destekleyen herkes Gazze'nin Hamas'tan kurtarılmasını desteklemelidir
İsrail'in BM Daimi Elçisi Gilad Erdan da Guterres'i eleştirerek bir kez daha istifaya çağırdı.

Güvenlik Konseyine 99. madde hatırlatması

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de insani felaketin önlenmesi ve dünya barışını korumak için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan bir mektup göndermişti.
Mektupta Genel Sekreter Guterres, BM Şartı’ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak '8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara' neden olduğunu belirtmişti.
Guterres, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını, aynı zamanda sağlık sisteminin de çöktüğünü vurgulamıştı.
Gazze’deki mevcut durumun kayda değer şekilde insani operasyonların yapılmasını imkansız kıldığının altını çizen Guterres, Gazze’nin İsrail ordusunun sürekli bombardımanı altında olduğunu aktarmıştı.
Guterres, Gazze halkının hayatta kalmak için sığınacak yeri olmadığını, zaruri gereksinimlerini karşılayamadığını, bölgeye sınırlı insani yardımların ulaştırılmasının imkansız hale geldiğini ve bu nedenle kamu düzeninin çok yakında tamamen çökmesini beklediğini vurgulayarak "Salgın hastalıklar ve komşu ülkelere kitlesel göçler için baskının artması ile durum daha da kötüleşebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Uluslararası toplumun Gazze'de şiddetin daha da artmasını önleme ve krizin sonlanması için yetkisini kullanma sorumluluğu olduğuna işaret eden Guterres, “Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil" ifadelerini paylaşmıştı.
Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi, BM Genel Sekreteri'ne uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi vermektedir.
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
BM Genel Sekreteri Guterres yetkisini ilk kez kullandı: Gazze için mektup gönderdi
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