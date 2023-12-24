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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/netanyahu-savas-bize-agir-bedeller-odetiyor-ama-devam-etmekten-baska-secenegimiz-yok-1078878346.html
Netanyahu: Savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama devam etmekten başka seçeneğimiz yok
Netanyahu: Savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama devam etmekten başka seçeneğimiz yok
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T18:13+0300
2023-12-24T18:13+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
benyamin netanyahu
gazze
filistin
israil-filistin
filistin yönetimi
israil-filistin sorunu
siyonizm
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, bölgede çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden İsrailli askerlerin sayısı 152 olarak açıklandı. Gerçek ölü sayısının daha fazla olduğu, İsrail'in doğru rakamları vermediği belirtilirken, İsrail’in birçok noktasında düzenlenen protestolarda aldığı kararların sonuçları nedeniyle tepki çeken ve istifaya çağrılan Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi’ndeki duruma değinen Netanyahu, “Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü ve ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) çatışmalar ile ilgili kararı yumuşatmak için sergilediği tutumu takdir ettiğini belirten Netanyahu, “Biden’a ne kadar sürerse sürsün tam zafer elde edene kadar savaşacağımızı söyledim. ABD bu tavrımızı anlıyor” diye konuştu.İsrail’in Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırı düzenlemeyi planladığı fakat ABD’nin İsrail’i bu saldırıdan vazgeçirdiği yönünde çıkan haberlere değinen Netanyahu, “ABD’nin bölgede operasyon yapmamızı engellediği yönünde haberler var. Bu doğru değil. İsrail egemen bir ülke. Savaşla ilgili kararlarımız dış baskılara değil, operasyonel değerlendirmelerimize dayanmaktadır” dedi.ABD’li Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınından 4 gün sonra Lübnan'da Hizbullah'a karşı büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını ancak Biden'ın Netanyahu'yu son anda vazgeçirdiğini iddia etmişti.Netanyahu’nun gelecekteki potansiyel rakibi olarak görülen Ekonomi Bakanı Nir Barkat ise, “Askerlerimizi tehlikeye atmamız ve onları bombalanmamış evlerin içine göndermemiz kabul edilemez. En iyi dostlarımızdan dahi gelse herhangi bir dış baskıya teslim olmak, bedelini ağır ödediğimiz vahim bir hatadır” şeklinde konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231224/berlinde-panik-psikiyatri-kliniginde-tedavi-goren-2-kisi-doktorlari-yaralayip-kacti-polis-alarmda-1078876645.html
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Netanyahu: Savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama devam etmekten başka seçeneğimiz yok

18:13 24.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka seçeneğimiz yok” dedi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, bölgede çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden İsrailli askerlerin sayısı 152 olarak açıklandı. Gerçek ölü sayısının daha fazla olduğu, İsrail'in doğru rakamları vermediği belirtilirken, İsrail’in birçok noktasında düzenlenen protestolarda aldığı kararların sonuçları nedeniyle tepki çeken ve istifaya çağrılan Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi’ndeki duruma değinen Netanyahu, “Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.
Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü ve ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) çatışmalar ile ilgili kararı yumuşatmak için sergilediği tutumu takdir ettiğini belirten Netanyahu, “Biden’a ne kadar sürerse sürsün tam zafer elde edene kadar savaşacağımızı söyledim. ABD bu tavrımızı anlıyor” diye konuştu.
İsrail’in Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırı düzenlemeyi planladığı fakat ABD’nin İsrail’i bu saldırıdan vazgeçirdiği yönünde çıkan haberlere değinen Netanyahu, “ABD’nin bölgede operasyon yapmamızı engellediği yönünde haberler var. Bu doğru değil. İsrail egemen bir ülke. Savaşla ilgili kararlarımız dış baskılara değil, operasyonel değerlendirmelerimize dayanmaktadır” dedi.
ABD’li Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınından 4 gün sonra Lübnan'da Hizbullah'a karşı büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını ancak Biden'ın Netanyahu'yu son anda vazgeçirdiğini iddia etmişti.
Netanyahu’nun gelecekteki potansiyel rakibi olarak görülen Ekonomi Bakanı Nir Barkat ise, “Askerlerimizi tehlikeye atmamız ve onları bombalanmamış evlerin içine göndermemiz kabul edilemez. En iyi dostlarımızdan dahi gelse herhangi bir dış baskıya teslim olmak, bedelini ağır ödediğimiz vahim bir hatadır” şeklinde konuşmuştu.
Berlin'de, Almanya Federal Meclisi ve Başbakanlık binasında Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
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