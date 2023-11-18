https://sputniknews.com.tr/20231118/filistin-saglik-bakani-gazzede-198-saglik-uzmani-hayatini-kaybetti-1077540085.html
Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’de 198 sağlık uzmanı hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’de 198 sağlık uzmanı hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail’in eylemleri sonucu Gazze Şeridi’nde 198 hekim ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 36 hastaneden 25’inin... 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T22:31+0300
2023-11-18T22:31+0300
2023-11-18T22:31+0300
israil- filistin çatışması
filistin sağlık bakanlığı
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
gazze yeniden inşa mekanizması
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Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “İşgal ordusu Gazze’ye yönelik savaşın ilk gününden bu yana, aralarında hekimler, asistan sağlık personeli ve ambulans çalışanları 198 kişi öldürdü, 55 ambulans arabasını yok etti, 25 hastane ve 52 polikliniği devreden çıkarttı” ifadesini kullandı.Keyle, 15 Kasım’dan bu yana, hastanelerle iletişimin kesilmesi nedeniyle Gazze’de ölenler ve yaralananlara ilişkin bilgileri yenileme konusunda sorun yaşadıklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231118/polat-ciftinin-avukati-ahmet-gunun-ifadesi-ortaya-cikti-1077539771.html
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filistin sağlık bakanlığı, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması
filistin sağlık bakanlığı, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması
Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’de 198 sağlık uzmanı hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail’in eylemleri sonucu Gazze Şeridi’nde 198 hekim ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 36 hastaneden 25’inin devreden çıktığını belirtti.
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “İşgal ordusu Gazze’ye yönelik savaşın ilk gününden bu yana, aralarında hekimler, asistan sağlık personeli ve ambulans çalışanları 198 kişi öldürdü, 55 ambulans arabasını yok etti, 25 hastane ve 52 polikliniği devreden çıkarttı” ifadesini kullandı.
Keyle, 15 Kasım’dan bu yana, hastanelerle iletişimin kesilmesi nedeniyle Gazze’de ölenler ve yaralananlara ilişkin bilgileri yenileme konusunda sorun yaşadıklarını kaydetti.