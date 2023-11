Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı

"Ben 3-4 yıldan bu yana soruşturmanın şüphelilerinin Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yapıyorum. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretlerini ödeyemiyorlardı, bazen de geç yatırıyorlardı. Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda San. Tic. Anonim şirketi tasfiye Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat ve İhracat San. Tic. A.Ş ve Tasf. halinde Tekbaşer Metal San. Mamulleri Tic. A.Ş isimli firmalar sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş firmalardır. Bu firmaların sahte fatura düzenlemesi amacıyla devrini Sezgin Polat aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır. Bu firmalar Dipomed Medikal kozmetik İth. İhr. San. Tic. A.Ş Rise and Shine ve DP Güzellik A.Ş isimli firmalara da sahte faturalar düzenlemişlerdir. Rise and Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" . Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise and Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon TL'ye ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim, ancak bir ay sonra beyanname tarihine geldiğimizde bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40 45 milyon TL arası satış tutarı getirildi. 80 milyon TL faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40 45 milyon TL fatura gönderilmiştir."