https://sputniknews.com.tr/20231116/dilan-polat-davasi-buyuyor-600-internet-unlusu-hakkinda-inceleme-karari-siradaki-kim-1077441028.html

Dilan Polat davası büyüyor: 600 'internet ünlüsü' hakkında inceleme kararı, sıradaki kim?

Dilan Polat davası büyüyor: 600 'internet ünlüsü' hakkında inceleme kararı, sıradaki kim?

Önce Dilan-Engin Polat çifti tutuklandı, sonra Bahar-Nihal Candan kardeşler gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 600'e yakın... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T08:31+0300

2023-11-16T08:31+0300

2023-11-16T08:45+0300

yaşam

dilan polat

fenomen

sosyal medya fenomeni

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bahar candan

nihal candan

kıvanç talu

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gözaltı

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Dilan-Engin Polat'ın, kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmasının ardından gözler sosyal medyada lüks yaşamlarını görgüsüzce sergileyen fenomenlere çevrilmişti.Nitekim ikinci operasyon gecikmedi ve moda programıyla ünlenen Bahar-Nihal Candan kardeşler gözaltına alındı. İki kardeşin araç satışı bahanesiyle 'sazan sarmalı'na alınan onlarca kişiyi dolandıran bir çetenin 'vitrin'i olduğu belirlendi.600 fenomen mercek altındaTicaret Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair gönderileri içerikleri inceleyeceği öğrenildi. Buna bağlı olarak da içerik üreticilerinden bilgi alacağı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, güzellik merkezi sahibi olanlar ya da kozmetik ürün satanlar başta olmak üzere 600 fenomeni incelemeye başladı. Bu kişilerin, sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşam tarzları incelenecek. Devlete gösterdikleri gelir ile karşılaştırılacak. Bakanlık gerekirse fenomenler ile yüz yüze görüşecek. İncelemeler sonucunda yasa dışı bir durum tespit edilirse gereğinin yapılması için polise ve savcılığa bilgi verilecek.Gözler 'Şulemsi' olarak bilinen Şule Kayatürk'tePolat davasından sonra gündeme bir diğer fenomen çift Şule Kayatürk ve eşi geldi. Dilan Polat'ın arkadaşı olduğu bilinen Şule Kayatürk, yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Aynı Polat ailesi gibi lüks yaşantılarını sergileyen çift, avukatların merceği altına girdi. Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk'ün sahip olduğu servet iddialar arasında, tespit edilebilen 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yat bulunduğu söyleniyor. Sosyal medya hesabının kanal bölümünden hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Şule Kayatürk'ün hayatı bazı avukatlar ve gazeteciler tarafından mercek altına alındı.Bakanlık ceza kestiDiğer yandan Ortopedist Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Alina Öz'ün satışını yaptığı kozmetik ve takviye gıda gibi malzemelerin sağlıksız üretildiği iddiası var. Hatta tarihi geçmiş ürünlere yeni etiketler yapıştırarak piyasaya sürdükleri belirtiliyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın 340 bin lira ceza kestiği söyleniyor. "Fabrikalarımız var" diyen çiftin fason firmalara üretim yaptırdıkları da biliniyor. Milyarlık servetleri olduğu söylenen çiftin geçen yıl ödediği vergi sadece 240 bin lira.İnternetten satılan ürünlere incelemeTicaret Bakanlığı da internetten satılan ürünlere yönelik etkin piyasa ve gözetim mekanizması için harekete geçerek e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni açıklamıştı.Taslakla internet, telefon gibi uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin şikayet üzerine veya resen denetlenmesinin, işletmecilerin denetimi yapan yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmasının ve yetkili kuruluşların denetim için gerektiğinde gizli satın alma yoluyla numune elde edebilmesinin sağlanması amaçlanıyordu.Kıvanç Talu'nun firarıYaptığı tiplemeler ile büyük takipçi kazanan Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu, dolandırıcılık iddiası ile konu olan diğer fenomenler. Çevresindeki kişileri reklam projelerinden para kazanma vaadi ile kandırdığı iddia edilen çiftin, 100 milyon TL üzerinde vurgun yaptığı söyleniyor.Dolandırdıkları kişilerin iftiraları üzerine soruşturma başlatılan çift için önce Portekiz’e kaçtığı söylense de çocuklarının pasaportu olmadığı için Gürcistan’a gittikleri, çocuklarına burada pasaport çıkarıp daha sonra başka bir ülkeye kaçacakları söyleniyor.Yurt dışına çıkma yasağı gelen ve hakkında soruşturma bulunan Kıvanç Talu’nun Var Böyle Tipler sosyal medya hesabı kapalı olduğu gibi aileden herhangi bir haber de alınamıyor.TikTok dolandırıcılığıHaziran 2023’te 37 ilde eş zamanlı yapılan operasyon ile 120 TikTok fenomeni, 1,2 milyar dolandırıcılık iddiası ile gözaltına alınmıştı.Çete, ele geçirdikleri kredi kartları ile TikTok’tan jeton satın aldı ve daha sonra da jetonların iadesini belirli hesaplara yaptı. TikTok’taki bir açıktan kaynaklı yapılan bu dolandırıcılık işlemi sonrasında kredi kartından çekilen jeton paraların iadesi TikTok tarafından yapıldı.Dairelerden iş yerlerine, şirket ortaklık paylarından arabalara, villalardan silahlara ve yüklü miktarda paraya kadar birçok eşyaya da el konuldu.57 şüpheli soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 10 şüpheli de tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında ise yüksek takipçileri ile dikkat çeken Ahmet İsmet Baştürk, Abdulsamet Kaya, Kenan Kerim Kekeç ve Recep Toprak da bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231115/bahar-ve-nihal-candan-neden-gozaltina-alindi-1077410556.html

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