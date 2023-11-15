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Bahar ve Nihal Candan neden gözaltına alındı?
Bahar ve Nihal Candan neden gözaltına alındı?
Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T09:48+0300
2023-11-15T09:48+0300
türkiye
bahar candan
nihal candan
sazan sarmalı
soruşturma
kara para
kara para aklama
polis
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam hakkında "suç gelirlerinin aklaması" suçundan gözaltı kararı verildi.Harekete geçen polis ekipleri, Beşiktaş, Şişli ve Kars'ta belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.'Sazan sarmalı vurgunu'Bu arada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, medyada "Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor" içerikli haberler nedeniyle basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında şüpheliler, A.B.C, G.Ç. ve H.İ.S. 14 Kasım 2023'te suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla işlemlerin etkin biçimde yapıldığı vurgulandı.Nitelikli dolandırıcılık soruşturmasının devamıBu arada, Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam ile ilgili çalışmanın, daha önce bir suç örgütüne yönelik yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi.Söz konusu soruşturmada, ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.Bu yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti.Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/bahar-ve-nihal-candanin-gozaltina-alindigi-sazan-sarmali-davasinda-mutalaa-aciklandi--1077401917.html
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bahar candan tutuklandı mı,bahar candan son durum ne,kara para aklama iddiası,nihal candan ve bahar candan neden gözaltına alındı,candan serbest bırakıldı mı?
bahar candan tutuklandı mı,bahar candan son durum ne,kara para aklama iddiası,nihal candan ve bahar candan neden gözaltına alındı,candan serbest bırakıldı mı?

Bahar ve Nihal Candan neden gözaltına alındı?

09:48 15.11.2023
© İHA / ERHAN CAN - YUNUS EMRE ŞEKER-AW076542Bahar Candan Nihal Candan
Bahar Candan Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© İHA / ERHAN CAN - YUNUS EMRE ŞEKER-AW076542
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Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alındı. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu iddia ediliyordu, iki kardeş bu sebeple gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam hakkında "suç gelirlerinin aklaması" suçundan gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen polis ekipleri, Beşiktaş, Şişli ve Kars'ta belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

'Sazan sarmalı vurgunu'

Bu arada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, medyada "Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor" içerikli haberler nedeniyle basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında şüpheliler, A.B.C, G.Ç. ve H.İ.S. 14 Kasım 2023'te suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla işlemlerin etkin biçimde yapıldığı vurgulandı.

Nitelikli dolandırıcılık soruşturmasının devamı

Bu arada, Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam ile ilgili çalışmanın, daha önce bir suç örgütüne yönelik yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi.
Söz konusu soruşturmada, ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.
Bu yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti.
Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.
Bahar Candan Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
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Bahar ve Nihal Candan'ın gözaltına alındığı ‘sazan sarmalı’ davasında mütalaa açıklandı
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