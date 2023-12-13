https://sputniknews.com.tr/20231213/abd-medyasi-israil-gazzedeki-tunelleri-suyla-doldurmaya-basladi-1078426050.html

ABD medyası: İsrail, Gazze’deki tünelleri suyla doldurmaya başladı

ABD medyası: İsrail, Gazze’deki tünelleri suyla doldurmaya başladı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından kullanıldığı iddia ettiği yer altı tünellere deniz suyu doldurmaya başladığı belirtildi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T16:10+0300

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israil- filistin çatışması

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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Hamas’ın altyapısını yıkma amacıyla Gazze Şeridi’ndeki tünel ağına deniz suyu pompalamaya başladığını yazdı. Tünelleri suyla doldurma operasyonunun birkaç hafta sürebileceği ifade edildi.Daha önce İsrail ordusunun Aş-Şati mülteci kampının yakınına beş pompa istasyonu kurduğu bildirilmişti. İstasyonların, Akdeniz’den su pompalayarak birkaç hafta içinde tünelleri suyla doldurma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.WSJ, tünelleri suyla doldurma çabalarının Gazze Şeridi’ndeki toprak, yer altı sular, şebeke suyu ve kanalizasyon sistemi üzerindeki etkisini hesaplamanın mümkün olmadığını kaydetti. Ayrıca tünellerde bulunan tehlikeli maddelerin de toprağa sızma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.Bu tedbirin, ABD Başkanı Joe Biden ve idaresini zor durumla karşı karşıya bırakabileceği ve tüm dünyadan tepkileri çekebileceği kaydedildi.Daha önce Rusya, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tünelleri suyla doldurmasının savaş suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231207/israilli-esir-hamastan-degil-israilin-bizi-oldurebileceginden-korktuk-1078202808.html

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