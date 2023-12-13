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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/abd-medyasi-israil-gazzedeki-tunelleri-suyla-doldurmaya-basladi-1078426050.html
ABD medyası: İsrail, Gazze’deki tünelleri suyla doldurmaya başladı
ABD medyası: İsrail, Gazze’deki tünelleri suyla doldurmaya başladı
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından kullanıldığı iddia ettiği yer altı tünellere deniz suyu doldurmaya başladığı belirtildi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T16:10+0300
2023-12-13T16:10+0300
israil- filistin çatışması
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hamas
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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Hamas’ın altyapısını yıkma amacıyla Gazze Şeridi’ndeki tünel ağına deniz suyu pompalamaya başladığını yazdı. Tünelleri suyla doldurma operasyonunun birkaç hafta sürebileceği ifade edildi.Daha önce İsrail ordusunun Aş-Şati mülteci kampının yakınına beş pompa istasyonu kurduğu bildirilmişti. İstasyonların, Akdeniz’den su pompalayarak birkaç hafta içinde tünelleri suyla doldurma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.WSJ, tünelleri suyla doldurma çabalarının Gazze Şeridi’ndeki toprak, yer altı sular, şebeke suyu ve kanalizasyon sistemi üzerindeki etkisini hesaplamanın mümkün olmadığını kaydetti. Ayrıca tünellerde bulunan tehlikeli maddelerin de toprağa sızma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.Bu tedbirin, ABD Başkanı Joe Biden ve idaresini zor durumla karşı karşıya bırakabileceği ve tüm dünyadan tepkileri çekebileceği kaydedildi.Daha önce Rusya, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tünelleri suyla doldurmasının savaş suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231207/israilli-esir-hamastan-degil-israilin-bizi-oldurebileceginden-korktuk-1078202808.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, tünel

ABD medyası: İsrail, Gazze’deki tünelleri suyla doldurmaya başladı

16:10 13.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDFilistin Gazze tünel Hamas
Filistin Gazze tünel Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından kullanıldığı iddia ettiği yer altı tünellere deniz suyu doldurmaya başladığı belirtildi.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Hamas’ın altyapısını yıkma amacıyla Gazze Şeridi’ndeki tünel ağına deniz suyu pompalamaya başladığını yazdı.
Tünelleri suyla doldurma operasyonunun birkaç hafta sürebileceği ifade edildi.
Daha önce İsrail ordusunun Aş-Şati mülteci kampının yakınına beş pompa istasyonu kurduğu bildirilmişti. İstasyonların, Akdeniz’den su pompalayarak birkaç hafta içinde tünelleri suyla doldurma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.
WSJ, tünelleri suyla doldurma çabalarının Gazze Şeridi’ndeki toprak, yer altı sular, şebeke suyu ve kanalizasyon sistemi üzerindeki etkisini hesaplamanın mümkün olmadığını kaydetti.
Ayrıca tünellerde bulunan tehlikeli maddelerin de toprağa sızma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.
Bu tedbirin, ABD Başkanı Joe Biden ve idaresini zor durumla karşı karşıya bırakabileceği ve tüm dünyadan tepkileri çekebileceği kaydedildi.
Daha önce Rusya, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tünelleri suyla doldurmasının savaş suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirmişti.
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