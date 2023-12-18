https://sputniknews.com.tr/20231218/israil-ordusu-lubnanda-hizbullah-altyapisini-vurdugunu-acikladi-1078565797.html

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah altyapısını vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah altyapısını vurduğunu açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile sınır hattındaki çatışmalarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'daki Şii hareketi Hizbullah'ın altyapısını vurduğunu duyurdu. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T11:31+0300

2023-12-18T11:31+0300

2023-12-18T11:31+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

lübnan

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gazze şeridi

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doğu akdeniz

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Şii hareketi Hizbullah'ın altyapısını vurduğunu bildirirken, mesajında, “IDF’e ait savaş uçakları, Lübnan'daki Hizbullah terör altyapısını vurdu” ifadelerine yer verdi.İsrail resmi televizyonu KAN’ın haberinde, "İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Yarun bölgesinde İsrail’e tanksavar roketi fırlatmaya çalışan bir gruba saldırı düzenlediği" belirtildi.Haberde, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçağının Lübnan’daki Hizbullah’ın altyapısına saldırı düzenlediği ifade edildi.Hizbullah, dün, İsrail ordusuna ait sınırdaki 8 askeri noktayı hedef aldığını açıklamıştı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'ye karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani ara’da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231218/filistin-israil-gazzenin-saglik-sistemini-yok-etmek-istiyor-1078564626.html

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