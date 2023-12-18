İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah altyapısını vurduğunu açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Rusya’nın imkanları ABD ve Ukrayna’yı müzakereye zorlayabilir
09:00
2 dk
SESLİ HABER
GLONASS uzmanı İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip
09:08
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Orban: ‘AB, Ukrayna'yı yüksek yolsuzluk nedeniyle üyeliğe kabul edemez’
09:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den ‘Ukrayna’ iddiası: Bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
10:10
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı’
10:20
2 dk
SESLİ HABER
Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
10:29
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Filistin’den Rusya'ya teşekkür
11:14
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Kiev'e: ‘Sonsuza dek kaybetti’
11:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Rectenwald: ‘Donbass, Rus toprağı olarak kalacak’
11:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
11:42
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
‘BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir’
12:14
2 dk
SESLİ HABER
İtalya: ‘Ukrayna'nın AB üyeliği kısa sürede gerçekleşmeyecek’
12:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
6 dk
SESLİ HABER
NYT: ‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
12:45
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: ‘ABD'nin Moskova'yı zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
12:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Mine Söğüt: ‘Başımıza ne geldiğini anlamazsak neye itiraz edeceğimizi bulamıyoruz’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Kişisel gelişim uzmanı Zuhal Gürçimen: ‘Bugünkü aklım olsa başka hatalar da yapardım'
17:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına resmen onay verdi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: ‘ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor’
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD için Gazze diye bir şey yok, insanlık adına herhangi bir şey beklenmemeli’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den itiraf: ‘Kiev'e yardım için ayrılan paranın büyük bölümü ABD'de kalıyor’
18:51
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Rusya-Ermenistan-Azerbaycan anlaşmaları yürürlükte kalıyor
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz
19:09
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor’
19:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Sarkozy: ‘Ukrayna NATO’ya, Türkiye AB’ye alınmamalı’
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Ukrayna konusunda gizli görüşmeler yapıyor’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askeri dergisi: 'Rusya'nın güçlü saldırıları ABD'yi ayılttı’
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
20:19
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi
20:32
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Yevseyev: ABD, Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor
20:41
2 dk
SESLİ HABER
Biden gafa doymuyor: Kendisine soru sormaya kalktı
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Yevseyev: ABD, Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, 'Ukrayna planından' vazgeçmiş değil
21:18
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ‘Montrö Sözleşmesi’ açıklaması: Türkiye'nin bölgesel merkez olma rolünü güçlendiriyor
21:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: ‘Ukrayna yanıtları yetersiz’
21:36
1 dk
SESLİ HABER
İsviçreli vekil: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın savunduğu değerleri paylaşıyor
21:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: ‘NATO, eşit ortaklar birliği değil’
21:52
2 dk
SESLİ HABER
Fransız gazetesi: ‘Putin, uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
22:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy cephedeki ‘çıkmazı’ kış koşullarına bağlamaya çalıştı
22:29
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euro AB yardımı sunulmasını veto etti
22:40
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu, gezegendeki en deneyimli ordu haline geldi
22:54
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy ABD'de alenen aşağılandı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı: ‘Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir’
23:08
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardım tasarısını gündemine almayacak
23:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Markov: Putin, özellikle Türkiye’den olumlu bağlamda bahsetti
23:27
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna ordusunun seçkin tugayı çöküşün eşiğinde
23:36
1 dk
SESLİ HABER
Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı
23:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 20 mutfağı
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kiracıya 'boş kağıda imza' dayatması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
6 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Tahliye taahhütnamesi nedir?
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231218/israil-ordusu-lubnanda-hizbullah-altyapisini-vurdugunu-acikladi-1078565797.html
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah altyapısını vurduğunu açıkladı
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah altyapısını vurduğunu açıkladı
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile sınır hattındaki çatışmalarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'daki Şii hareketi Hizbullah'ın altyapısını vurduğunu duyurdu. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T11:31+0300
2023-12-18T11:31+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
lübnan
hizbullah
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
doğu akdeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078565638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11516691986201062257da76af551b40.jpg
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Şii hareketi Hizbullah'ın altyapısını vurduğunu bildirirken, mesajında, “IDF’e ait savaş uçakları, Lübnan'daki Hizbullah terör altyapısını vurdu” ifadelerine yer verdi.İsrail resmi televizyonu KAN’ın haberinde, "İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Yarun bölgesinde İsrail’e tanksavar roketi fırlatmaya çalışan bir gruba saldırı düzenlediği" belirtildi.Haberde, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçağının Lübnan’daki Hizbullah’ın altyapısına saldırı düzenlediği ifade edildi.Hizbullah, dün, İsrail ordusuna ait sınırdaki 8 askeri noktayı hedef aldığını açıklamıştı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'ye karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani ara’da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20231218/filistin-israil-gazzenin-saglik-sistemini-yok-etmek-istiyor-1078564626.html
israil
lübnan
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078565638_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8525a01d4fd35d548607f4ae6f3f875a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, lübnan, hizbullah, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz
israil, israil-filistin, lübnan, hizbullah, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah altyapısını vurduğunu açıkladı

11:31 18.12.2023
© AP Photo / Hussein Mallaİsrail Lübnan sınır hava saldırı
İsrail Lübnan sınır hava saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Abone ol
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile sınır hattındaki çatışmalarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'daki Şii hareketi Hizbullah'ın altyapısını vurduğunu duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Şii hareketi Hizbullah'ın altyapısını vurduğunu bildirirken, mesajında, “IDF’e ait savaş uçakları, Lübnan'daki Hizbullah terör altyapısını vurdu” ifadelerine yer verdi.
İsrail resmi televizyonu KAN’ın haberinde, "İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Yarun bölgesinde İsrail’e tanksavar roketi fırlatmaya çalışan bir gruba saldırı düzenlediği" belirtildi.
Haberde, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçağının Lübnan’daki Hizbullah’ın altyapısına saldırı düzenlediği ifade edildi.
Hizbullah, dün, İsrail ordusuna ait sınırdaki 8 askeri noktayı hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'ye karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani ara’da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.
Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Filistin: İsrail Gazze'nin sağlık sistemini yok etmek istiyor
11:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала