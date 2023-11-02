https://sputniknews.com.tr/20231102/rusya-bm-temsilcisi-israilin-isgalci-olmasi-nedeniyle-mevcut-catismada-mesru-mudafaa-hakki-yok-1076997926.html

Rusya BM temsilcisi: İsrail'in işgalci olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok

Rusya BM temsilcisi: İsrail'in işgalci olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, mevcut krizin tüm Ortadoğu'ya yayılmaması için Filistin-İsrail çatışmasında akan kanın acilen... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T14:04+0300

2023-11-02T14:04+0300

2023-11-02T14:04+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

rusya

vasiliy nebenzya

vassily nebenzia

birleşmiş milletler (bm)

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1076997768_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_7cb1c148d6c5dac3a8aa4f2167d13db5.jpg

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin olağanüstü özel oturumunda yaptığı konuşmada Filistin-İsrail çatışmasında akan kanın acilen durdurulması gerektiğini belirtti.“Öncelikle akan kanın durdurulması ve krizin tüm bölgeye yayılmasının önlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde çatışma asla durdurulamaz” diyen Nebenzya, tüm arabuluculara, 'rehinelerin hızla serbest bırakılması da dahil olmak üzere diplomatik bir çözüm üzerinde çalışma imkanı verilmesi’ çağrısında bulundu.Rus diplomat, “Er ya da geç bu yoldan gitmek zorunda kalacağız, tek mesele bu süre zarfında kaç masum insanın öleceğidir” vurgusunu yaptı.‘Mevcut şiddet dalgasını durdurmaya yönelik acil görevleri çözmenin yanı sıra, çatışmanın siyasi çözümü için somut kolektif eylemlere yönelik bir strateji üzerinde derhal anlaşmaya varılmasının gerekli olduğunu’ da vurgulayan Nebenzya, şunları söyledi:Nebenzya, Rusya'nın ‘Filistin-İsrail çözümüne katkı sağlamaya devam etmeye’ hazır olduğunu da sözlerine ekledi.'İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok'İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı olmadığına dikkat çeken Nebenzya, “Ayrıca, tamamen farklı durumlarda insani hukuka saygı gösterilmesi çağrıları yapan, soruşturma komisyonları oluşturan, yıllar boyunca uygulanan şiddeti durdurmak için ancak son çare olarak güç kullananlara yaptırımlar uygulayan ABD ve müttefiklerinin ikiyüzlülüğü üzerinde durmadan edemeyeceğim” diye konuştu ve şöyle devam etti:“Ve bugün diğer bölgesel bağlamlarda öfkeyle eleştirildiğinden kat kat daha büyük olan Gazze'deki korkunç yıkımı, hastaneler de dahil olmak üzere sivil hedeflere yönelik saldırıları, binlerce çocuğun ölümünü ve tam bir abluka altındaki sivil halkın korkunç acılarını görünce, onlar ağızları su doluymuş gibi susuyor. Yapabildikleri tek şey, İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu iddia etmek, ancak Uluslararası Adalet Divanı'nın (BM) 2004'teki tavsiye niteliğindeki görüşüyle de teyit edildiği gibi onların işgalci bir güç olarak böyle bir hakkı yok.”Rusya'nın, İsrail'in güvenliği sağlama hakkını tanıdığını fakat ‘bunun ancak BM Güvenlik Konseyi'nin iyi bilinen kararları temelinde Filistin sorununa adil bir çözüm bulunması halinde tam olarak garanti edilebileceğini’ vurgulayan Nebenzya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-baskani-bidendan-israile-dur-cagrisi-1076990196.html

israil

gazze

gazze şeridi

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, rusya