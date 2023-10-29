https://sputniknews.com.tr/20231029/zaharova-rusya-orta-dogudaki-catismayi-azaltmak-icin-gereken-her-seyi-yapiyor-1076846353.html

Zaharova: Rusya, Orta Doğu'daki çatışmayı azaltmak için gereken her şeyi yapıyor

Zaharova: Rusya, Orta Doğu'daki çatışmayı azaltmak için gereken her şeyi yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın, Filistin-İsrail çatışmasının sona ermesi amacıyla BM nezdinde siyasi çalışmalar yürüterek gerekli her... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T17:32+0300

2023-10-29T17:32+0300

2023-10-29T17:32+0300

dünya

rusya

filistin

israil-filistin sorunu

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

gazze

birleşik arap emirlikleri (bae)

ürdün

birleşmiş milletler (bm)

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Devlet kanalı Rossiya 1’e konuşan Mariya Zaharova, Orta Doğu geriliminin sona erdirilmesi amacıyla Rusya’nın tüm alanlarda gerekli olan her şeyi yaptığının vurgularken, “Genel olarak uluslararası platformlarda siyasi çalışmalar, Birleşmiş Milletler (BM) platformunda lobi faaliyetleri de dahil olmak üzere küresel ölçekte şiddetin sona erdirilmesi ve gerginliğin azaltılması için her şeyi yaptık” ifadelerini kullandı.Rusya’nın gerilimin azaltılması amacıyla BM Güvenlik Konseyi karar taslağı geliştirip sunduğunu anımsatan Zaharova, ancak başta Washington olmak üzere kolektif Batı'nın, Rusya’nın sunduğu karar taslağını ‘şiddete son verilmesi ve barış çağrıları’ içerdiği için engellediğini hatırlattı.BM Güvenlik Konseyi yarın Filistin gündemiyle toplanıyorBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin toplantısının yarın düzenleneceği açıklanırken, toplantının İsrail'in kara harekatını genişletmesi sonrası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından talep edildiği bildirildi.Ekim ayında Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yapan Brezilya Daimi Misyonu tarafından duyurulan toplantının, BAE tarafından talep edildiği aktarılırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonuyla ilgili olarak çağrılan BM Güvenlik Konseyi'nin 30 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.00'de bir araya geleceği aktarıldı.BAE, İsrail'in kara operasyonlarıyla ilgili BMGK'yi acil toplantıya çağırmıştıKonuya ilişkin açıklama, BAE'nin BM misyonunun X sosyal medya hesabından yapılırken, açıklamada, BAE'nin, İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarını genişleteceği yönündeki açıklamaları ışığında BMGK'yi en kısa zamanda acil toplantıya çağırdığı ifade edildi.İsrail ordusu daha önce, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmuştu.BMGK'de son olarak 25 Ekim'de, ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edilmişti.ABD'nin veto edilen karar tasarısında "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken" İsrail'in meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231029/iran-lideri-reisi-israil-kirmizi-cizgileri-asti--1076832766.html

rusya

filistin

gazze

birleşik arap emirlikleri (bae)

ürdün

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