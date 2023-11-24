https://sputniknews.com.tr/20231124/suriye-disisleri-bakan-yardimcisi-gazzeye-yonelik-saldiri-direnise-destegin-onemini-hatirlatti-1077740484.html

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı: Gazze'ye yönelik saldırı, direnişe desteğin önemini hatırlattı

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı: Gazze'ye yönelik saldırı, direnişe desteğin önemini hatırlattı

Küba Devrimi'nin tarihi lideri Fidel Castro'nun vefatının yedinci yıldönümü münasebetiyle, Şam'daki Küba Büyükelçiliği, Suriye'nin başkenti Şam'daki Esad Milli... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T11:47+0300

2023-11-24T11:47+0300

2023-11-24T11:47+0300

israil- filistin çatışması

suriye

suriye dışişleri bakanlığı

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

hamas

fidel castro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077604394_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594392e628aefd674b3eded2fbe73b10.jpg

Dinleyicilerin başında Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh'ın yanı sıra bir dizi Suriyeli siyasi yetkili ve Suriye Ordusu'ndan subayların yanı sıra Şam'daki Filistin direniş gruplarının temsilcileri de vardı.Etkinliğin oturum aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sabbagh, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı başlattığı barbarca saldırının bize direnişin önemini hatırlattığını ve işgal ve sömürgeciliğin boyunduruğu altında acı çeken halkları desteklemenin önemini teyit ettiğini dile getirdi.Verdiği demeçte Fidel Castro'ya ilişkin açıklamalarda da bulunan Sabbagh, "Büyük lider Fidel Castro'nun anısının Kübalı dostlar tarafından Şam'da anılması, iki ülke arasındaki güçlü ilişkiye ve Suriye'nin Castro'nun değerlerine ve düşüncelerine olan inancına dair bir mesajdır" dedi.Sabbagh, şöyle açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı konuşmasını, gelecek nesillerin 'Castro'nun mücadele ve kurtuluş değerlerinden ilham alacağı tarihi ve uluslararası bir figür olarak kalacağını' vurgulayarak tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20231025/suriye-disisleri-israil-filistin-ve-suriye-kanina-susamisligini-henuz-gidermis-degil-1076724617.html

suriye

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, suriye dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, hamas, fidel castro