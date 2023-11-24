https://sputniknews.com.tr/20231124/suriye-disisleri-bakan-yardimcisi-gazzeye-yonelik-saldiri-direnise-destegin-onemini-hatirlatti-1077740484.html
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı: Gazze'ye yönelik saldırı, direnişe desteğin önemini hatırlattı
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı: Gazze'ye yönelik saldırı, direnişe desteğin önemini hatırlattı
Küba Devrimi'nin tarihi lideri Fidel Castro'nun vefatının yedinci yıldönümü münasebetiyle, Şam'daki Küba Büyükelçiliği, Suriye'nin başkenti Şam'daki Esad Milli... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T11:47+0300
2023-11-24T11:47+0300
2023-11-24T11:47+0300
israil- filistin çatışması
suriye
suriye dışişleri bakanlığı
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
hamas
fidel castro
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Dinleyicilerin başında Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh'ın yanı sıra bir dizi Suriyeli siyasi yetkili ve Suriye Ordusu'ndan subayların yanı sıra Şam'daki Filistin direniş gruplarının temsilcileri de vardı.Etkinliğin oturum aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sabbagh, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı başlattığı barbarca saldırının bize direnişin önemini hatırlattığını ve işgal ve sömürgeciliğin boyunduruğu altında acı çeken halkları desteklemenin önemini teyit ettiğini dile getirdi.Verdiği demeçte Fidel Castro'ya ilişkin açıklamalarda da bulunan Sabbagh, "Büyük lider Fidel Castro'nun anısının Kübalı dostlar tarafından Şam'da anılması, iki ülke arasındaki güçlü ilişkiye ve Suriye'nin Castro'nun değerlerine ve düşüncelerine olan inancına dair bir mesajdır" dedi.Sabbagh, şöyle açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı konuşmasını, gelecek nesillerin 'Castro'nun mücadele ve kurtuluş değerlerinden ilham alacağı tarihi ve uluslararası bir figür olarak kalacağını' vurgulayarak tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20231025/suriye-disisleri-israil-filistin-ve-suriye-kanina-susamisligini-henuz-gidermis-degil-1076724617.html
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suriye, suriye dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, hamas, fidel castro
suriye, suriye dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, hamas, fidel castro
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı: Gazze'ye yönelik saldırı, direnişe desteğin önemini hatırlattı
Küba Devrimi'nin tarihi lideri Fidel Castro'nun vefatının yedinci yıldönümü münasebetiyle, Şam'daki Küba Büyükelçiliği, Suriye'nin başkenti Şam'daki Esad Milli Kütüphanesi'nde bu vesileyle özel bir etkinlik düzenledi.
Dinleyicilerin başında Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh'ın yanı sıra bir dizi Suriyeli siyasi yetkili ve Suriye Ordusu'ndan subayların yanı sıra Şam'daki Filistin direniş gruplarının temsilcileri de vardı.
Etkinliğin oturum aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sabbagh, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı başlattığı barbarca saldırının bize direnişin önemini hatırlattığını ve işgal ve sömürgeciliğin boyunduruğu altında acı çeken halkları desteklemenin önemini teyit ettiğini dile getirdi.
Verdiği demeçte Fidel Castro'ya ilişkin açıklamalarda da bulunan Sabbagh, "Büyük lider Fidel Castro'nun anısının Kübalı dostlar tarafından Şam'da anılması, iki ülke arasındaki güçlü ilişkiye ve Suriye'nin Castro'nun değerlerine ve düşüncelerine olan inancına dair bir mesajdır" dedi.
Sabbagh, şöyle açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
Küba tarihinin bir parçasını oluşturan lider Castro'nun ölümünün yedinci yıldönümünde, etrafındaki tüm kurtuluş ve direniş hareketlerine verdiği büyük desteğin yanı sıra, her zaman ve yer için hala ölümsüz ve geçerli olan savaştığı değerlerini ve ilkelerini hatırlıyoruz.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı konuşmasını, gelecek nesillerin 'Castro'nun mücadele ve kurtuluş değerlerinden ilham alacağı tarihi ve uluslararası bir figür olarak kalacağını' vurgulayarak tamamladı.