https://sputniknews.com.tr/20231201/cumhurbaskani-erdogan-dubaide-konusuyor-1077989449.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de: Gazze'de yaşananlar insanlık ve savaş suçudur, kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de: Gazze'de yaşananlar insanlık ve savaş suçudur, kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T16:00+0300
2023-12-01T16:00+0300
2023-12-01T16:49+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
iklim
iklim değişikliği
dubai
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başladı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan cümleler: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf ve Japonya Başbakanı Fumio ile bir araya geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231201/rusyadan-insani-bugday-tasiyan-gemi-somaliye-ulasti-1077987850.html
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recep tayyip erdoğan, iklim, iklim değişikliği, dubai
recep tayyip erdoğan, iklim, iklim değişikliği, dubai
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de: Gazze'de yaşananlar insanlık ve savaş suçudur, kabul edilemez
16:00 01.12.2023 (güncellendi: 16:49 01.12.2023)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başladı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan cümleler:
Türkiye, tüm krizlerde barışın yanında olmuş; adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır.
Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz yüzde 1'in altında olmasına rağmen ciddi adımlar atıyoruz
Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır
İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf ve Japonya Başbakanı Fumio ile bir araya geldi.