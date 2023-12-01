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Rusya'dan 25 ton buğday taşıyan insani yardım gemisi Somali'ye ulaştı
Rusya'dan 25 ton buğday taşıyan insani yardım gemisi Somali'ye ulaştı
Rusya’nın yoksul Afrika ülkelerine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında 25 bin ton insani buğdayı taşıyan ilk gemi Somali'ye ulaştı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
vladimir putin
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
rusya tahıl birliği
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
somali
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Somali ulusal haber ajansı SONNA'nın haberine göre, Rusya'dan yola çıkan 25 bin ton insani buğdayı taşıyan gemi perşembe günü Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı. Haberde, “Somali, ülkedeki sel sorununun sonuçlarının ortadan kaldırılması için çok ihtiyaç duyduğu 25 bin tonluk (buğday) yardımı Rusya'dan aldı. Perşembe günü Mogadişu'ya ulaşan yardım, Somali Afet Yönetim Ajansı'na (SoDMA) teslim edildi” ifadelerine yer verildi.Aralarında Somali İçişleri Bakanı Ahmed Fiki'nin de bulunduğu çok sayıda yetkilinin insani yardım gemisini törenle karşıladığı ve yardımın Rusya'nın Somali ve Cibuti Büyükelçisi Mihail Golovanov tarafından teslim edildiği kaydedildi.Somali hükümetinin Rusya tarafından sağlanan insani yardımı memnuniyetle karşıladığı ve şükranlarını sunduğu vurgulandı. Bu kargonun Afrika'ya vaat edilen yardımın ilk dilimi olması beklenirken, Somali yetkilileri sel felaketinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Rusya'dan insani yardım şeklinde ek destek almayı umuyor.Daha önce, SoDMA Komiseri Mohamud Moalim Abdullah, Somali'de devam eden sel nedeniyle yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini, felaketin ülkede iki milyondan fazla insanı etkilediğini bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temmuz ayında Rusya-Afrika zirvesinde Rusya'nın Dünya Gıda Programı listesinde yer alan 6 Afrika ülkesine insani yardım olarak ücretsiz tahıl gönderileceğini belirtmişti.Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev, Somali ve Burkina Faso'ya giden her biri 25 bin tonluk buğday taşıyan ilk iki geminin Kasım ortasında Rusya'dan ayrıldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231201/savunma-bakani-soygu-rus-ordusu-kontrol-alanlarini-tum-yonlerde-genisletiyor-1077987033.html
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rusya, vladimir putin, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya tahıl birliği, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, somali, felaket
rusya, vladimir putin, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya tahıl birliği, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, somali, felaket

Rusya'dan 25 ton buğday taşıyan insani yardım gemisi Somali'ye ulaştı

15:05 01.12.2023 (güncellendi: 15:15 01.12.2023)
rusya,somali,tahıl
rusya,somali,tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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Rusya’nın yoksul Afrika ülkelerine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında 25 bin ton insani buğdayı taşıyan ilk gemi Somali'ye ulaştı.
Somali ulusal haber ajansı SONNA'nın haberine göre, Rusya'dan yola çıkan 25 bin ton insani buğdayı taşıyan gemi perşembe günü Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı. Haberde, “Somali, ülkedeki sel sorununun sonuçlarının ortadan kaldırılması için çok ihtiyaç duyduğu 25 bin tonluk (buğday) yardımı Rusya'dan aldı. Perşembe günü Mogadişu'ya ulaşan yardım, Somali Afet Yönetim Ajansı'na (SoDMA) teslim edildi” ifadelerine yer verildi.
Aralarında Somali İçişleri Bakanı Ahmed Fiki'nin de bulunduğu çok sayıda yetkilinin insani yardım gemisini törenle karşıladığı ve yardımın Rusya'nın Somali ve Cibuti Büyükelçisi Mihail Golovanov tarafından teslim edildiği kaydedildi.
Somali hükümetinin Rusya tarafından sağlanan insani yardımı memnuniyetle karşıladığı ve şükranlarını sunduğu vurgulandı. Bu kargonun Afrika'ya vaat edilen yardımın ilk dilimi olması beklenirken, Somali yetkilileri sel felaketinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Rusya'dan insani yardım şeklinde ek destek almayı umuyor.
Daha önce, SoDMA Komiseri Mohamud Moalim Abdullah, Somali'de devam eden sel nedeniyle yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini, felaketin ülkede iki milyondan fazla insanı etkilediğini bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temmuz ayında Rusya-Afrika zirvesinde Rusya'nın Dünya Gıda Programı listesinde yer alan 6 Afrika ülkesine insani yardım olarak ücretsiz tahıl gönderileceğini belirtmişti.
Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev, Somali ve Burkina Faso'ya giden her biri 25 bin tonluk buğday taşıyan ilk iki geminin Kasım ortasında Rusya'dan ayrıldığını duyurmuştu.
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