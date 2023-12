Savunma Bakanı Şoygu: Rus ordusu kontrol alanlarını tüm yönlerde genişletiyor

https://sputniknews.com.tr/20231201/savunma-bakani-soygu-rus-ordusu-kontrol-alanlarini-tum-yonlerde-genisletiyor-1077987033.html

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu operasyon bölgesindeki Rus askerlerinin kontrol bölgelerini tüm yönlerde genişlettiğini duyurdu. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordu birliklerinin Kuzey Kafkasya Hava Savunma Kuvvetleri'nin kontrol bölgelerini her yöne doğru genişlettiğini söyledi.Şoygu, "Askerlerimiz yetkin ve kararlı bir şekilde hareket ediyor, daha elverişli bir pozisyonda bulunuyor, kontrol bölgelerini her yöne doğru genişletiyor" dedi.Şoygu, 810. Deniz Tugayı, 150. Motorize Tüfek Tümeni, 4., 15., 114. ve 123. motorize tüfek tugayları birliklerinin geçtiğimiz ay boyunca muharebe operasyonları sırasında kendilerini bilhassa gösterdiklerini vurguladı.Şoygu: Ukrayna karşı taarruz boyunca 125 binden fazla askerini kaybettiRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri liderleriyle yaptığı bir konferans görüşmesinde, Ukrayna birliklerinin karşı saldırının altı ayında 125 binden fazla insan kaybettiğini söyledi.Savunma Bakanı, özel askeri operasyon bölgesindeki Rus birliklerinin kontrol alanlarını her yöne doğru genişlettiklerini de sözlerini yineleyerek, "Sözde karşı taarruz boyunca düşman 125 binden fazla insan ve 16 bin adet çeşitli silah kaybetti" dedi.Bakan, birliklerin aktif savunma yapmaya devam edeceğini ve kazanılan deneyimi göz önünde bulundurarak savaş potansiyellerini geliştireceklerini vurguladı.Şoygu: Ukrayna ordusunun savaş kabiliyetinde önemli bir düşüş varRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun savaş kabiliyetlerinin, Rus birliklerinden oluşan gruplar tarafından güçlü ve etkili bir ateşle yenilgiye uğratılması nedeniyle önemli ölçüde azaldığını vurguladıŞoygu açıklamasında, "Rus birliklerinden oluşan gruplar, Ukrayna ordusunu etkili ve güçlü bir yenilgiye uğrattı. Sonuç olarak, savaş kabiliyetleri önemli ölçüde azaldı" dedi.Ayrıca Ukrayna'daki topyekün seferberliğin, Batılı silahların teslimatının ve yedeklerin devreye sokulmasının durumu değiştirmediğini de sözlerine ekleyen Şoygu, "Bu umutsuz eylemler sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerindeki kayıp sayısını arttırdı" dedi.Şoygu: Rus ordusu bölgede aktif savunma yürütmeye devam edecekRusya Savunma Bakanlığı Başkanı Sergey Şoygu, Rus birliklerinin aktif savunma yapmaya devam edeceğini ve özel operasyon deneyimini dikkate alarak muharebe potansiyelini geliştireceğini söyledi.Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey personeliyle yaptığı konferans görüşmesinde "Özel askeri operasyon deneyimini dikkate alarak aktif savunma yapmaya ve silahlı kuvvetlerin muharebe potansiyelini geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.Şoygu: Her türlü hava koşulunda uzaktan algılamayı sağlayacak bir sisteme sahip olacağızRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, Lavoçkin Araştırma ve Üretim Ortaklığı'nın, görüntüleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılması planlanan, her türlü hava koşulunda uzaktan algılanmasına yönelik bir uzay sistemi oluşturduğunu söyledi.Şoygu, "İlk olarak Lavoçkin Araştırma ve Üretim Ortaklığı'nın, hava koşulları ve aydınlatmadan bağımsız olarak arazinin görüntülerini elde etmeyi mümkün kılacak, dünyanın her türlü hava koşulunda uzaktan algılanmasına yönelik bir uzay sisteminin oluşturulması üzerinde nasıl çalıştığını duyacağız" dedi.Bakana göre, yüksek çözünürlüklü görüntülerin Rus ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılması planlanıyor.'2024'te büyük ölçekli stratejik tatbikatlar yapılacak'Rusya Savunma Bakanlığı Başkanı Sergey Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kollarını kapsayan Ocean-2024 Stratejik Komuta ve Personel Tatbikatı'nın 2024 yılında yapılacağını söyledi.Şoygu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bakan, muharebe eğitimi planlarının uygulanmasının ulusal çıkarların korunmasına yönelik görevlerin yerine getirilmesini ve askeri ve siyasi durumdaki değişikliklere zamanında yanıt verilmesini sağlayacağını kaydetti.Şoygu 2024'te askerlere hangi eğitimlerin verileceğini anlattıRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey personeliyle yaptığı bir konferans görüşmesinde, 2024 yılında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe eğitimindeki ana görevin, birliklerin özel operasyon görevleri için hazırlanmaya odaklanması olacağını dile getirdi.Şoygu: Muharebe eğitimi için yedi modern poligon hazırlanıyorSavunma Bakanı Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde muharebe eğitimi için yedi modern eğitim alanının donatıldığını ve bunlardan ikisinin çalışmalarının tamamen tamamlandığını söyledi.Şoygu açıklamalarını şu cümlelerle sürdürdü:

