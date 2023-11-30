https://sputniknews.com.tr/20231130/rusya-savunma-bakanliginin-gunluk-brifingi-son-24-saatte-ukraynanin-9-ihasi-vuruldu-1077959226.html

Rusya Savunma Bakanlığı’nın günlük brifingi: Son 24 saatte Ukrayna’nın 9 İHA’sı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı’nın günlük brifingi: Son 24 saatte Ukrayna’nın 9 İHA’sı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’nın 750 askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T18:18+0300

2023-11-30T18:18+0300

2023-11-30T18:18+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının iki saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 45 asker ve iki otomobil olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü. Yaklaşık 250 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı ve dört otomobil yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının iki saldırısını püskürtürken ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 270 askerini, iki zırhlı savaş aracını, üç kamyoneti ve ABD yapımı AN/TPQ-37 radarını kaybetti.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 100 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, 3 saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun mevzileri de vuruldu. Yaklaşık 30 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu ve hava desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 55 askerini ve iki otomobili kaybetti.Rus hava savunma sistemleri son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

https://sputniknews.com.tr/20231130/zelenskiyden-beklenmedik-kirim-ve-donbass-itirafi-1077952128.html

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