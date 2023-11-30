https://sputniknews.com.tr/20231130/zelenskiyden-beklenmedik-kirim-ve-donbass-itirafi-1077952128.html
Zelenskiy’den beklenmedik Kırım ve Donbass itirafı
Zelenskiy’den beklenmedik Kırım ve Donbass itirafı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbass’ı geri almanın Kırım’dan bile daha zor olacağını itiraf etti. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T14:40+0300
2023-11-30T14:40+0300
2023-11-30T14:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
kiev
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
lugansk
herson
zaporojye
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Ukrayna’nın Nikolayev bölgesinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Vladimir Zelenskiy, Batı ülkelerinden gelen büyük askeri yardıma rağmen başarısızlığa uğrayan karşı saldırısına değinmediği konuşmasında, Kırım ve Donbass’ı geri almanın imkansız olduğu sinyalini verdi.“Donbass’la ilgili durum daha da zor” diyen Ukrayna Devlet Başkanı, bu bölgelerin orada yaşayanlarla birlikte iade edilebileceğine inandığını vurgularken, “Oradaki insanlar istemiyorsa bu çok ama çok zor olacak. Donbass'ı geri almanın zihinsel olarak daha zor olduğunu düşünüyorum, çünkü o bölgelerde on yıl boyunca sürekli düşmanlıklar yaşandı” ifadelerini kullandı.“Bu, şu veya bu şekilde Donbass'taki tüm halkın geri dönmediği anlamına geliyor” diyen Zelenskiy, müttefiklerinin de ona Kırım'ın geri dönmesinin imkansız olduğunu, Donbass'ın geri alınmasının ise çok zor olduğunu söylediğini itiraf etti.Zelenskiy, konuşmasının devamında, “Bence, topraklar içinde yaşayanlarla geri dönebilir. Eğer içinde yaşayanlar geri dönmek istemiyorsa bu çok zor olacaktır” diye vurguladı.Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile birlikte Herson ve Zaporojye bölgeleri, 23-27 Eylül 2022’de yapılan halk referandumu sonrası Rusya topraklarına geçmek istediğini bildirmişti.Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki seçmenlerin yüzde 99.23'ü, yapılan referandumda ‘Rusya’ya evet’ oyu kullanmış, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde bu oran yüzde 98.42 olarak belirlenmişti.Herson bölgesinde Rusya topraklarına katılım için düzenlenen referandumda nüfusun yüzde 87.05’i lehte oy kullanmış, Zaporojye’de ise halkın yüzde 93.11’lik bölümü Rusya’ya katılmak istediklerini oy kullanarak göstermişti.30 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölge başkanlarıyla Rusya'ya yeni bölgelerin kabulüne ilişkin anlaşmaları imzaladı.Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri 2014 yılının mart ayında, Kırım nüfusunun yüzde 96.77’sinin ve Sivastopol nüfusunun yüzde 95.6’sının Rusya topraklarına geçmek istediğini belirttiği referandumun sonucunda Rus topraklarına katılmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım halkının Rusya ile yeniden birleşme iradesini özgürce ifade etmesini sağlayan kararının, ülkenin doğusunda 8 yıl süren Donbass krizi sırasında yaşanan trajik olayların Kırım’da tekrarlanmaması için alındığını belirtmişti.Rus lider, Kırım halkının demokratik bir şekilde, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartlarıyla uyum içinde düzenlenen referandumla Rusya ile birleştiğinin, kendisi için artık Kırım meselesinin kapandığının altını çizdi.Kırım'la ilgili bir itiraf da Obama'danBu yılın haziran ayında konuşan eski ABD Başkanı Barack Obama, CNN’e verdiği bir röportajda, Kırım’ın Rusça konuşan birçok sakininin 2014’te yarımadanın Rusya’ya katılma fikrini desteklediğini vurgulamış, “Kırım’da Rusya’nın temsil ettiği fikirlere belli bir sempati var” ifadelerini kullanmıştı.Obama’nın açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı’nın açıklamasının rasyonel unsurlar içerdiğini, Kremlin’in bu tür görüşlerin ABD’de zaman zaman dile getirildiğini gördüğünü ifade etti.Peskov, ABD’de zaman zaman bazı rasyonel kararların hala geçerli olduğunu gördüklerini kaydederken, “Bu sözler rasyonel tohumlar içeriyor. ABD’de Rusya ile iyi ilişkiler geliştirme fikrini gerçekten destekleyen ve Rus düşmanlığının ekilmesine karşı çıkan oldukça büyük bir politikacı grubu vardı” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231121/zelenskiyden-rusya-ile-muzakere-olasiligina-yanit-asla-1077625566.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, herson, zaporojye, referandum, kırım, barack obama
ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, herson, zaporojye, referandum, kırım, barack obama
Zelenskiy’den beklenmedik Kırım ve Donbass itirafı
14:40 30.11.2023 (güncellendi: 14:44 30.11.2023)
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbass’ı geri almanın Kırım’dan bile daha zor olacağını itiraf etti.
Ukrayna’nın Nikolayev bölgesinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Vladimir Zelenskiy, Batı ülkelerinden gelen büyük askeri yardıma rağmen başarısızlığa uğrayan karşı saldırısına değinmediği konuşmasında, Kırım ve Donbass’ı geri almanın imkansız olduğu sinyalini verdi.
“Donbass’la ilgili durum daha da zor” diyen Ukrayna Devlet Başkanı, bu bölgelerin orada yaşayanlarla birlikte iade edilebileceğine inandığını vurgularken, “Oradaki insanlar istemiyorsa bu çok ama çok zor olacak. Donbass'ı geri almanın zihinsel olarak daha zor olduğunu düşünüyorum, çünkü o bölgelerde on yıl boyunca sürekli düşmanlıklar yaşandı” ifadelerini kullandı.
“Bu, şu veya bu şekilde Donbass'taki tüm halkın geri dönmediği anlamına geliyor
” diyen Zelenskiy
, müttefiklerinin de ona Kırım'ın geri dönmesinin imkansız olduğunu, Donbass'ın geri alınmasının ise çok zor olduğunu söylediğini itiraf etti.
Zelenskiy, konuşmasının devamında, “Bence, topraklar içinde yaşayanlarla geri dönebilir. Eğer içinde yaşayanlar geri dönmek istemiyorsa bu çok zor olacaktır” diye vurguladı.
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile birlikte Herson ve Zaporojye bölgeleri, 23-27 Eylül 2022’de yapılan halk referandumu sonrası Rusya topraklarına geçmek istediğini bildirmişti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki seçmenlerin yüzde 99.23'ü, yapılan referandumda ‘Rusya’ya evet’ oyu kullanmış, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde bu oran yüzde 98.42 olarak belirlenmişti.
Herson bölgesinde Rusya topraklarına katılım için düzenlenen referandumda nüfusun yüzde 87.05’i lehte oy kullanmış, Zaporojye’de ise halkın yüzde 93.11’lik bölümü Rusya’ya katılmak istediklerini oy kullanarak göstermişti.
30 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölge başkanlarıyla Rusya'ya yeni bölgelerin kabulüne ilişkin anlaşmaları imzaladı.
Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri 2014 yılının mart ayında, Kırım nüfusunun yüzde 96.77’sinin ve Sivastopol nüfusunun yüzde 95.6’sının Rusya topraklarına geçmek istediğini belirttiği referandumun sonucunda Rus topraklarına katılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım halkının Rusya ile yeniden birleşme iradesini özgürce ifade etmesini sağlayan kararının, ülkenin doğusunda 8 yıl süren Donbass krizi sırasında yaşanan trajik olayların Kırım’da tekrarlanmaması için alındığını belirtmişti.
Rus lider, Kırım halkının demokratik bir şekilde, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartlarıyla uyum içinde düzenlenen referandumla Rusya ile birleştiğinin, kendisi için artık Kırım meselesinin kapandığının altını çizdi.
Kırım'la ilgili bir itiraf da Obama'dan
Bu yılın haziran ayında konuşan eski ABD Başkanı Barack Obama, CNN’e verdiği bir röportajda, Kırım’ın Rusça konuşan birçok sakininin 2014’te yarımadanın Rusya’ya katılma fikrini desteklediğini vurgulamış, “Kırım’da Rusya’nın temsil ettiği fikirlere belli bir sempati var” ifadelerini kullanmıştı.
Obama’nın açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı’nın açıklamasının rasyonel unsurlar içerdiğini, Kremlin’in bu tür görüşlerin ABD’de zaman zaman dile getirildiğini gördüğünü ifade etti.
Peskov, ABD’de zaman zaman bazı rasyonel kararların hala geçerli olduğunu gördüklerini kaydederken, “Bu sözler rasyonel tohumlar içeriyor. ABD’de Rusya ile iyi ilişkiler geliştirme fikrini gerçekten destekleyen ve Rus düşmanlığının ekilmesine karşı çıkan oldukça büyük bir politikacı grubu vardı” diye konuştu.