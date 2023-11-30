https://sputniknews.com.tr/20231130/zelenskiyden-beklenmedik-kirim-ve-donbass-itirafi-1077952128.html

Zelenskiy’den beklenmedik Kırım ve Donbass itirafı

Zelenskiy’den beklenmedik Kırım ve Donbass itirafı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbass’ı geri almanın Kırım’dan bile daha zor olacağını itiraf etti. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T14:40+0300

2023-11-30T14:40+0300

2023-11-30T14:44+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

kiev

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

lugansk

herson

zaporojye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076595872_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a3415f6cfa9d5d683cf8e129977e8c62.jpg

Ukrayna’nın Nikolayev bölgesinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Vladimir Zelenskiy, Batı ülkelerinden gelen büyük askeri yardıma rağmen başarısızlığa uğrayan karşı saldırısına değinmediği konuşmasında, Kırım ve Donbass’ı geri almanın imkansız olduğu sinyalini verdi.“Donbass’la ilgili durum daha da zor” diyen Ukrayna Devlet Başkanı, bu bölgelerin orada yaşayanlarla birlikte iade edilebileceğine inandığını vurgularken, “Oradaki insanlar istemiyorsa bu çok ama çok zor olacak. Donbass'ı geri almanın zihinsel olarak daha zor olduğunu düşünüyorum, çünkü o bölgelerde on yıl boyunca sürekli düşmanlıklar yaşandı” ifadelerini kullandı.“Bu, şu veya bu şekilde Donbass'taki tüm halkın geri dönmediği anlamına geliyor” diyen Zelenskiy, müttefiklerinin de ona Kırım'ın geri dönmesinin imkansız olduğunu, Donbass'ın geri alınmasının ise çok zor olduğunu söylediğini itiraf etti.Zelenskiy, konuşmasının devamında, “Bence, topraklar içinde yaşayanlarla geri dönebilir. Eğer içinde yaşayanlar geri dönmek istemiyorsa bu çok zor olacaktır” diye vurguladı.Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile birlikte Herson ve Zaporojye bölgeleri, 23-27 Eylül 2022’de yapılan halk referandumu sonrası Rusya topraklarına geçmek istediğini bildirmişti.Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki seçmenlerin yüzde 99.23'ü, yapılan referandumda ‘Rusya’ya evet’ oyu kullanmış, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde bu oran yüzde 98.42 olarak belirlenmişti.Herson bölgesinde Rusya topraklarına katılım için düzenlenen referandumda nüfusun yüzde 87.05’i lehte oy kullanmış, Zaporojye’de ise halkın yüzde 93.11’lik bölümü Rusya’ya katılmak istediklerini oy kullanarak göstermişti.30 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölge başkanlarıyla Rusya'ya yeni bölgelerin kabulüne ilişkin anlaşmaları imzaladı.Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri 2014 yılının mart ayında, Kırım nüfusunun yüzde 96.77’sinin ve Sivastopol nüfusunun yüzde 95.6’sının Rusya topraklarına geçmek istediğini belirttiği referandumun sonucunda Rus topraklarına katılmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım halkının Rusya ile yeniden birleşme iradesini özgürce ifade etmesini sağlayan kararının, ülkenin doğusunda 8 yıl süren Donbass krizi sırasında yaşanan trajik olayların Kırım’da tekrarlanmaması için alındığını belirtmişti.Rus lider, Kırım halkının demokratik bir şekilde, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartlarıyla uyum içinde düzenlenen referandumla Rusya ile birleştiğinin, kendisi için artık Kırım meselesinin kapandığının altını çizdi.Kırım'la ilgili bir itiraf da Obama'danBu yılın haziran ayında konuşan eski ABD Başkanı Barack Obama, CNN’e verdiği bir röportajda, Kırım’ın Rusça konuşan birçok sakininin 2014’te yarımadanın Rusya’ya katılma fikrini desteklediğini vurgulamış, “Kırım’da Rusya’nın temsil ettiği fikirlere belli bir sempati var” ifadelerini kullanmıştı.Obama’nın açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı’nın açıklamasının rasyonel unsurlar içerdiğini, Kremlin’in bu tür görüşlerin ABD’de zaman zaman dile getirildiğini gördüğünü ifade etti.Peskov, ABD’de zaman zaman bazı rasyonel kararların hala geçerli olduğunu gördüklerini kaydederken, “Bu sözler rasyonel tohumlar içeriyor. ABD’de Rusya ile iyi ilişkiler geliştirme fikrini gerçekten destekleyen ve Rus düşmanlığının ekilmesine karşı çıkan oldukça büyük bir politikacı grubu vardı” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231121/zelenskiyden-rusya-ile-muzakere-olasiligina-yanit-asla-1077625566.html

ukrayna

kiev

donetsk

lugansk

herson

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, herson, zaporojye, referandum, kırım, barack obama