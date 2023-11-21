https://sputniknews.com.tr/20231121/zelenskiyden-rusya-ile-muzakere-olasiligina-yanit-asla-1077625566.html

Zelenskiy’den Rusya ile müzakere olasılığına yanıt: Asla

Zelenskiy’den Rusya ile müzakere olasılığına yanıt: Asla

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temas hattındaki zor duruma rağmen Rusya ile barış müzakereleri yapmayacaklarını duyurdu. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T15:01+0300

2023-11-21T15:01+0300

2023-11-21T15:01+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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barış

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İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda, karşı taarruzun başarısız olduğunu ima eden Zelenskiy, bölgedeki son durumla ilgili soruya verdiği yanıtında, “Savaş alanında durum zor mu? Evet zor. Rusya ile müzakere masasına oturmak mı? Asla” ifadelerini kullandı.Rusya’nın kendisinin barış yapma arzusunu dile getirmediğini iddia eden Zelenskiy, “Ukrayna ‘ne pahasına olursa olsun’ barışı kabul edemez” diye konuştu.Zelenskiy, ayrıca ordunun siyasete karışmasının büyük bir hata olduğuna da dikkat çekerken, bu sözleri, Batı basınında ‘Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ile arasındaki çatışmanın büyüdüğü’ iddiaları sonrası sarf etmesi de dikkat çekti.Rusya’dan ilk yorum geldiZelenskiy’in The Sun’da yayınlanan röportajı hakkında konuşan Kırım bölgesinden Devlet Duması milletvekili Leonid Ivlev, Zelenskiy'in Ukrayna'daki anlaşmazlığı çözmek için Rusya ile müzakere etmekten korktuğunu vurgularke, “Çünkü aksi takdirde Amerikalıların ülkede bir Maydan düzenleyeceklerini ve kendisinin iktidarı kaybedeceğini biliyor”Sputnik’e konuşan Ivlev, değerlendirmesini, “Zelenskiy’den zaten başka bir şey beklenemez. ABD'nin şahsındaki derebeyi Zelenskiy Washington’a itaat ederek Rusya'yla savaşmak gerektiğini söylüyor. Müzakere yapmaktan korkuyor, aksi takdirde ABD yeni bir Maydan örgütleyecek ve onu devirecektir” diye sonlandırdı.Aynı zamanda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Batı'nın Kiev'e giderek Moskova ile müzakerelerin gerekliliğine işaret ettiğini itiraf etti.

https://sputniknews.com.tr/20231121/ingiliz-medyasi-zelenskiy-onumuzdeki-secimleri-kaybetmekten-korkuyor-1077588941.html

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