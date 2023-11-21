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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/zelenskiyden-rusya-ile-muzakere-olasiligina-yanit-asla-1077625566.html
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere olasılığına yanıt: Asla
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere olasılığına yanıt: Asla
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temas hattındaki zor duruma rağmen Rusya ile barış müzakereleri yapmayacaklarını duyurdu. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T15:01+0300
2023-11-21T15:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
abd
rusya
müzakere
barış
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İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda, karşı taarruzun başarısız olduğunu ima eden Zelenskiy, bölgedeki son durumla ilgili soruya verdiği yanıtında, “Savaş alanında durum zor mu? Evet zor. Rusya ile müzakere masasına oturmak mı? Asla” ifadelerini kullandı.Rusya’nın kendisinin barış yapma arzusunu dile getirmediğini iddia eden Zelenskiy, “Ukrayna ‘ne pahasına olursa olsun’ barışı kabul edemez” diye konuştu.Zelenskiy, ayrıca ordunun siyasete karışmasının büyük bir hata olduğuna da dikkat çekerken, bu sözleri, Batı basınında ‘Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ile arasındaki çatışmanın büyüdüğü’ iddiaları sonrası sarf etmesi de dikkat çekti.Rusya’dan ilk yorum geldiZelenskiy’in The Sun’da yayınlanan röportajı hakkında konuşan Kırım bölgesinden Devlet Duması milletvekili Leonid Ivlev, Zelenskiy'in Ukrayna'daki anlaşmazlığı çözmek için Rusya ile müzakere etmekten korktuğunu vurgularke, “Çünkü aksi takdirde Amerikalıların ülkede bir Maydan düzenleyeceklerini ve kendisinin iktidarı kaybedeceğini biliyor”Sputnik’e konuşan Ivlev, değerlendirmesini, “Zelenskiy’den zaten başka bir şey beklenemez. ABD'nin şahsındaki derebeyi Zelenskiy Washington’a itaat ederek Rusya'yla savaşmak gerektiğini söylüyor. Müzakere yapmaktan korkuyor, aksi takdirde ABD yeni bir Maydan örgütleyecek ve onu devirecektir” diye sonlandırdı.Aynı zamanda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Batı'nın Kiev'e giderek Moskova ile müzakerelerin gerekliliğine işaret ettiğini itiraf etti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/ingiliz-medyasi-zelenskiy-onumuzdeki-secimleri-kaybetmekten-korkuyor-1077588941.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, abd, rusya, müzakere, barış
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, abd, rusya, müzakere, barış

Zelenskiy’den Rusya ile müzakere olasılığına yanıt: Asla

15:01 21.11.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temas hattındaki zor duruma rağmen Rusya ile barış müzakereleri yapmayacaklarını duyurdu.
İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda, karşı taarruzun başarısız olduğunu ima eden Zelenskiy, bölgedeki son durumla ilgili soruya verdiği yanıtında, “Savaş alanında durum zor mu? Evet zor. Rusya ile müzakere masasına oturmak mı? Asla” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın kendisinin barış yapma arzusunu dile getirmediğini iddia eden Zelenskiy, “Ukrayna ‘ne pahasına olursa olsun’ barışı kabul edemez” diye konuştu.
Zelenskiy, ayrıca ordunun siyasete karışmasının büyük bir hata olduğuna da dikkat çekerken, bu sözleri, Batı basınında ‘Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ile arasındaki çatışmanın büyüdüğü’ iddiaları sonrası sarf etmesi de dikkat çekti.

Rusya’dan ilk yorum geldi

Zelenskiy’in The Sun’da yayınlanan röportajı hakkında konuşan Kırım bölgesinden Devlet Duması milletvekili Leonid Ivlev, Zelenskiy'in Ukrayna'daki anlaşmazlığı çözmek için Rusya ile müzakere etmekten korktuğunu vurgularke, “Çünkü aksi takdirde Amerikalıların ülkede bir Maydan düzenleyeceklerini ve kendisinin iktidarı kaybedeceğini biliyor”
Sputnik’e konuşan Ivlev, değerlendirmesini, “Zelenskiy’den zaten başka bir şey beklenemez. ABD'nin şahsındaki derebeyi Zelenskiy Washington’a itaat ederek Rusya'yla savaşmak gerektiğini söylüyor. Müzakere yapmaktan korkuyor, aksi takdirde ABD yeni bir Maydan örgütleyecek ve onu devirecektir” diye sonlandırdı.
Aynı zamanda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Batı'nın Kiev'e giderek Moskova ile müzakerelerin gerekliliğine işaret ettiğini itiraf etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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