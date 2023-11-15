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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231115/polonyali-general-ukrayna-ordusunda-tukenmislik-sendromu-goruluyor-1077424908.html
Polonyalı general: Ukrayna ordusunda tükenmişlik sendromu görülüyor
Polonyalı general: Ukrayna ordusunda tükenmişlik sendromu görülüyor
Polonyalı emekli Tümgeneral Boguslaw Patsek, çatışma uzadıkça Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin pes etmeye başladığını belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T17:38+0300
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Polonyalı askeri uzman, emekli Tümgeneral Patsek, Polnya radyosu TOK FM’e demecinde Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma uzadıkça Ukrayna ordusunda tükenmişlik belirtilerinin baş gösterdiğini söyledi.Patsek, “Ukraynalılar can kayıplarının sayısını açıklamıyor, ancak benim kaynaklarıma göre çok sayıda ölü var. Gelin dürüst olalım, Ukrayna çok zor bir durumda” diye konuştu.Bu durumun nedenlerinden birinin orduda uygun şekilde eğitilmiş askerlerin bulunmaması olduğunu söyleyen Patsek, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mühimmat sıkıntısı da çektiğini sözlerine ekledi.Polonyalı uzman, son olarak ta Batı'nın dikkatinin artık Ortadoğu'ya odaklandığını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile generalleri arasında ise bölünmenin ortaya çıktığını ifade etti.Emekli Tümgeneral Patsek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde çatışmadan giderek artan bir usanma, diğer bir deyişle ‘tükenmişlik sendromu’ baş gösterdiğinin altını çizdi.Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Economist dergisi için yazdığı makalede Ukrayna'daki durumu Kiev için 'çıkmaz' olarak nitelemiş ve Ukrayna ordusunun cephede derin ve fayda sağlayacak bir atılım yapamayacağını söylemişti. Zalujnıy ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Batı'nın NATO ders kitaplarına göre beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu da itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231111/abdli-gazeteci-nixon-ukrayna-hukumetindeki-bolunme-ordunun-isyanina-yol-acabilir-1077297481.html
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Polonyalı general: Ukrayna ordusunda tükenmişlik sendromu görülüyor

17:38 15.11.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri rezerv
Ukrayna askeri rezerv - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Polonyalı emekli Tümgeneral Boguslaw Patsek, çatışma uzadıkça Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin pes etmeye başladığını belirtti.
Polonyalı askeri uzman, emekli Tümgeneral Patsek, Polnya radyosu TOK FM’e demecinde Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma uzadıkça Ukrayna ordusunda tükenmişlik belirtilerinin baş gösterdiğini söyledi.
Patsek, “Ukraynalılar can kayıplarının sayısını açıklamıyor, ancak benim kaynaklarıma göre çok sayıda ölü var. Gelin dürüst olalım, Ukrayna çok zor bir durumda” diye konuştu.
Bu durumun nedenlerinden birinin orduda uygun şekilde eğitilmiş askerlerin bulunmaması olduğunu söyleyen Patsek, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mühimmat sıkıntısı da çektiğini sözlerine ekledi.
Polonyalı uzman, son olarak ta Batı'nın dikkatinin artık Ortadoğu'ya odaklandığını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile generalleri arasında ise bölünmenin ortaya çıktığını ifade etti.
Emekli Tümgeneral Patsek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde çatışmadan giderek artan bir usanma, diğer bir deyişle ‘tükenmişlik sendromu’ baş gösterdiğinin altını çizdi.
Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Economist dergisi için yazdığı makalede Ukrayna'daki durumu Kiev için 'çıkmaz' olarak nitelemiş ve Ukrayna ordusunun cephede derin ve fayda sağlayacak bir atılım yapamayacağını söylemişti.
Zalujnıy ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Batı'nın NATO ders kitaplarına göre beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu da itiraf etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2023
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