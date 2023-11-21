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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/ingiliz-medyasi-zelenskiy-onumuzdeki-secimleri-kaybetmekten-korkuyor-1077588941.html
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
İngiliz günlük gazetesi Guardian, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in önümüzdeki başkanlık seçimlerini kaybedebileceği konusunda tedirgin olduğunu... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T01:04+0300
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Guardian gazetesine konuşan bir kaynak, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’ye liderlik eden ama seçimleri kaybeden dönemin Başbakanı Winston Churchill’in fenomeninin Ukrayna lideri için endişe kaynağı olduğunu söyledi. Haberde, şimdiden Ukraynalı politikacıların, savaş bittikten sonra Zelenskiy’in mevcut olaylara hazır olma seviyesiyle ilgili sorulara döneceklerini söylüyorlar.Daha önce Zelenskiy, Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin yapılmasını uygunsuz bulduğunu söylemişti. Ukrayna liderinin görüşüne göre, seçimler meselesi güncel değil ve bu konuya son verilmesi gerekiyor.Ukrayna’da sıkıyönetim ve genel seferberliğin süresi uzatılmıştı. 2024 ilkbahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerin yapılmamasına karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231118/abdli-eski-istihbarat-subayi-zelenskiy-2025in-baslarinda-devlet-baskani-olmayacak-1077525603.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, seçim, kiev, ingiltere
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, seçim, kiev, ingiltere

İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor

01:04 21.11.2023 (güncellendi: 01:05 21.11.2023)
© AFP 2023 / JUAN MEDINAUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / JUAN MEDINA
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İngiliz günlük gazetesi Guardian, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in önümüzdeki başkanlık seçimlerini kaybedebileceği konusunda tedirgin olduğunu belirtti.
Guardian gazetesine konuşan bir kaynak, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’ye liderlik eden ama seçimleri kaybeden dönemin Başbakanı Winston Churchill’in fenomeninin Ukrayna lideri için endişe kaynağı olduğunu söyledi. Haberde, şimdiden Ukraynalı politikacıların, savaş bittikten sonra Zelenskiy’in mevcut olaylara hazır olma seviyesiyle ilgili sorulara döneceklerini söylüyorlar.
Daha önce Zelenskiy, Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin yapılmasını uygunsuz bulduğunu söylemişti. Ukrayna liderinin görüşüne göre, seçimler meselesi güncel değil ve bu konuya son verilmesi gerekiyor.
Ukrayna’da sıkıyönetim ve genel seferberliğin süresi uzatılmıştı. 2024 ilkbahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerin yapılmamasına karar verilmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2023
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