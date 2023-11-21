https://sputniknews.com.tr/20231121/ingiliz-medyasi-zelenskiy-onumuzdeki-secimleri-kaybetmekten-korkuyor-1077588941.html
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
İngiliz günlük gazetesi Guardian, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in önümüzdeki başkanlık seçimlerini kaybedebileceği konusunda tedirgin olduğunu... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T01:04+0300
2023-11-21T01:04+0300
2023-11-21T01:05+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
seçim
kiev
ingiltere
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Guardian gazetesine konuşan bir kaynak, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’ye liderlik eden ama seçimleri kaybeden dönemin Başbakanı Winston Churchill’in fenomeninin Ukrayna lideri için endişe kaynağı olduğunu söyledi. Haberde, şimdiden Ukraynalı politikacıların, savaş bittikten sonra Zelenskiy’in mevcut olaylara hazır olma seviyesiyle ilgili sorulara döneceklerini söylüyorlar.Daha önce Zelenskiy, Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin yapılmasını uygunsuz bulduğunu söylemişti. Ukrayna liderinin görüşüne göre, seçimler meselesi güncel değil ve bu konuya son verilmesi gerekiyor.Ukrayna’da sıkıyönetim ve genel seferberliğin süresi uzatılmıştı. 2024 ilkbahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerin yapılmamasına karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231118/abdli-eski-istihbarat-subayi-zelenskiy-2025in-baslarinda-devlet-baskani-olmayacak-1077525603.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, seçim, kiev, ingiltere
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, seçim, kiev, ingiltere
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
01:04 21.11.2023 (güncellendi: 01:05 21.11.2023)
İngiliz günlük gazetesi Guardian, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in önümüzdeki başkanlık seçimlerini kaybedebileceği konusunda tedirgin olduğunu belirtti.
Guardian gazetesine konuşan bir kaynak, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’ye liderlik eden ama seçimleri kaybeden dönemin Başbakanı Winston Churchill’in fenomeninin Ukrayna lideri için endişe kaynağı olduğunu söyledi. Haberde, şimdiden Ukraynalı politikacıların, savaş bittikten sonra Zelenskiy’in mevcut olaylara hazır olma seviyesiyle ilgili sorulara döneceklerini söylüyorlar.
Daha önce Zelenskiy, Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin
yapılmasını uygunsuz bulduğunu söylemişti. Ukrayna liderinin görüşüne göre, seçimler meselesi güncel değil ve bu konuya son verilmesi gerekiyor.
Ukrayna’da sıkıyönetim ve genel seferberliğin süresi uzatılmıştı. 2024 ilkbahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerin yapılmamasına karar verilmişti.