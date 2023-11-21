https://sputniknews.com.tr/20231121/ingiliz-medyasi-zelenskiy-onumuzdeki-secimleri-kaybetmekten-korkuyor-1077588941.html

İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor

İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor

İngiliz günlük gazetesi Guardian, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in önümüzdeki başkanlık seçimlerini kaybedebileceği konusunda tedirgin olduğunu... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T01:04+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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Guardian gazetesine konuşan bir kaynak, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’ye liderlik eden ama seçimleri kaybeden dönemin Başbakanı Winston Churchill’in fenomeninin Ukrayna lideri için endişe kaynağı olduğunu söyledi. Haberde, şimdiden Ukraynalı politikacıların, savaş bittikten sonra Zelenskiy’in mevcut olaylara hazır olma seviyesiyle ilgili sorulara döneceklerini söylüyorlar.Daha önce Zelenskiy, Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin yapılmasını uygunsuz bulduğunu söylemişti. Ukrayna liderinin görüşüne göre, seçimler meselesi güncel değil ve bu konuya son verilmesi gerekiyor.Ukrayna’da sıkıyönetim ve genel seferberliğin süresi uzatılmıştı. 2024 ilkbahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerin yapılmamasına karar verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231118/abdli-eski-istihbarat-subayi-zelenskiy-2025in-baslarinda-devlet-baskani-olmayacak-1077525603.html

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